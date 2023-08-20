Какие правила введены для самокатчиков в Казахстане, рассказали в МВД
Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова рассказала, какие ограничения и правила введены для самокатчиков в Казахстане, сообщает Polisia.kz.
Согласно принятому новому закону, электрические самокаты двигаются: по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд со скоростью 25 километров в час, тротуару, обочине и пешеходной дорожке со скоростью, не превышающей 6 километров в час. При этом ездить по проезжей части на электросамокатах разрешается только с 18 лет и необходимо водительское удостоверение любой категории", - сообщила Актота Боранова.
Также, по ее словам, водители мопедов, электрических самокатов и велосипедов должны быть в застегнутом шлеме только при движении по проезжей части дороги.
Актота Боранова отметила, что кикшеринговые компании будут ограничивать скорость движения электросамокатов в определенных пешеходных и парковых зонах.
Благодаря встроенному GPS-датчику ограничение скорости сработает автоматически при заезде на такие участки. Кроме того, конструкцией электросамокатов предусмотрен "пешеходный режим движения", который позволяет самокатчикам автоматически держать скорость пешеходного потока. Что касается ответственности… Сейчас возможно привлекать их к ответственности за перевозку пассажиров и грузов (статья 593 КоАП, штраф 5 МРП), а также за нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения (статья 620 КоАП, предупреждение или штраф 3 МРП)", - заявила она.
Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции также пояснила, что кресла-коляски для лиц с ограниченной возможностью не входят в категорию малых электрических транспортных средств, потому что являются средством их передвижения.
Кроме того, отдельные требования, предъявляемые для пользователей малых электрических транспортных средств, не могут быть реализованы лицами с ограниченной возможностью. К примеру, требование спешиться при пересечении проезжей части дороги. Поэтому согласно действующему закону "О дорожном движении" лица, передвигающиеся в креслах-колясках для лиц с ограниченной возможностью, приравнены к пешеходам", - проинформировала Актота Боранова.
Она также пояснила, будут ли электрические самокаты регистрироваться в органах внутренних дел.
Есть перечень механических транспортных средств, подлежащих регистрации, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Электрические самокаты в данный перечень не входят", - сообщила Актота Боранова.
Также подчеркивается, что для водителей мопедов, электросамокатов и велосипедов запрещается передвигаться без светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителями других транспортных средств.
Актота Боранова рассказала, какие предметы нужно иметь при себе, какие к ним будут предъявляться требования.
Согласно данному требованию при себе необходимо иметь любой светоотражающий предмет. Это может быть любая одежда: куртка, шапка, жилет, обувь, рюкзак, сумка и специальные светоотражающие ленты. Указанные предметы могут быть как полностью светоотражающими, так и иметь светоотражающие элементы. Обеспечить видимость данных предметов несложно: необходимо носить их поверх всей одежды так, чтобы эти предметы просматривались на водителе со всех сторон", - заявила она.
Актота Боранова также добавила, что управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения влечет ответственность по статье 440 КоАП (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Напомним, Токаев подписал закон, вводящий ограничения для самокатчиков.