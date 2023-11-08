Какие законопроекты разработают в Казахстане в 2024 году

Фото: primeminister.kz

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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В следующем году в Казахстане планируется разработка законопроектов, направленных на развитие цифровых технологий, социальной сферы, института интеллектуальной собственности, инновационной деятельности, космической отрасли, - В следующем году в Казахстане планируется разработка законопроектов, направленных на развитие цифровых технологий, социальной сферы, института интеллектуальной собственности, инновационной деятельности, космической отрасли, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Как отметил премьер-министр, на следующий год правительством предусматривается разработка 16 проектов законов, 8 из которых направлены на реализацию поручений главы государства. Также планируется внести в парламент 4 самостоятельных законопроекта.





Среди них хочу выделить проект нового Цифрового кодекса. Он определит единые подходы в сфере цифровизации с учетом отечественного опыта и лучших мировых практик", - сказал Алихан Смаилов.





В частности, Цифровой кодекс предполагает создание современной правовой базы, отвечающей лучшей мировой практике и учитывающей потребности рынка и интересы граждан в данной сфере. В свою очередь проект закона о фондах целевого капитала направлен на развитие образования и науки в соответствии с требованиями времени и обеспечение устойчивого финансирования университетов.





Вместе с тем разработка законопроекта по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вытекает из концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы.



