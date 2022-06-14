Каких ресурсов потребует создание новых областей в Казахстане, рассказал Куантыров

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - На административные преобразования и разделение трех новых областей понадобится около 12 млрд тенге. Это деньги, необходимые для покупки, ремонта или аренды зданий акиматов, сообщил на брифинге в СЦК министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вопрос выделения бюджетных средств будет рассмотрен в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан", - отметил спикер.
По его словам, 3,5 млрд тенге выделят Алматинской области, 7,6 млрд - Улытауской и 839 млн тенге - Абайской области.
Две области имеют здания акиматов, в Алматинской области здание будут временно арендовать.
Административно-территориальные преобразования коснутся жизни около 5 млн жителей, проживающих на территории площадью 935 тысяч кв. км. Площадь Абайской, Жетысуской, Улытауской областей - 493 тысячи кв. км, там проживают около 1,5 млн человек", - сообщил Куантыров.
Он подчеркнул, что появление новых областей положительно скажется на социально-экономическом развитии экономики всей страны.
По итогам 2022 года ожидается увеличение объема ВРП по Абайской области до 2 трлн тенге, Жетысуской области - до 1,1 трлн тенге, а в Улытауской области ВРП составит 1,3 трлн тенге", - рассказал министр.
По его словам, ВРП (валового регионального продукта. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) на душу населения в 2022 году по Абайской области прогнозируется на уровне 3,1 млн тенге, по Жетысуской области - 1,6 млн тенге, а в Улытауской области данный показатель прогнозируется на уровне 5,5 млн тенге, что почти на 30% больше, чем за 2021 год.
В 2022 году собственные доходы Абайской области составят 70 млрд тенге, Жетысуской области - 58 млрд тенге, Улытауской - 48 млрд тенге", - заявил спикер.
Что касается вновь созданной Алматинской области, она, по мнению главы ведомства, в перспективе может стать донором республиканского бюджета. Также по вновь образованным регионам ожидается увеличение объема промышленного производства, в том числе по Абайской области до 1 трлн тенге, Жетысуской - до 275 млрд тенге, Улытауской - 855 млрд тенге", - подчеркнул министр.