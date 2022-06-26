Канат Таймерденов переводится в центральный аппарат МВД на руководящую должность", - сообщили в пресс-службе МВД РК.
Каната Таймерденова перевели в центральный аппарат МВД
Фото: www.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Экс-глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов переведен в центральный аппарат Министерства внутренних дел Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее сообщалось, что Таймерденов ушел с поста главы департамента полиции Алматы.
Канат Таймерденов родился 7 ноября 1974 года в селе Унгиртас Алматинской области.
В 1994 году окончил юридический техникум в городе Талдыкургане.
В 2004 году окончил Академию МВД РК со степенью магистра.
Карьера:
30.06.1994 - 05.01.1995 - член рабочего отряда содействия милиции Каскеленской горадминистрации;
05.01.1995 - 25.12.1995 - оперуполномоченный 2-го отделения ОУР УВД Каскеленского района Алматинской области;
01.01.1996 - 01.01.1997 - оперуполномоченный 2-го отделения (по раскрытию имущественных преступлений) ОУР УГСК по Каскеленскому району Алматинской области;
01.01.1997 - 06.06.1997 - оперуполномоченный отделения расследований преступлений против личности отдела общеуголовных расследований УГСК по Каскеленскому району Алматинской области;
06.06.1996 - 20.11.1997 - старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела расследований бандитизма и незаконного оборота оружия, управления расследований особо опасных преступлений ДГСК Алматинской области;
20.11.1997 - 18.02.1999 - старший оперуполномоченный ОУР УВД Каскеленского района Алматинской области;
18.02.1999 - 28.04.2000 - оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью по Каскеленскому, Жамбылскому району УБОП ОКП УВД Алматинской области;
28.04.2000 - 21.09.2000 - начальник отдела УР УВД Карасайского района УВД Алматинской области;
21.09.2000 - 17.02.2001 - начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД Алматинской области;
17.02.2001 - 17.08.2001 - заместитель начальника отдела разработки преступных сообществ в уголовно-преступной среде УБОП УВД Алматинской области;
17.08.2001 - 13.12.2002 - начальник ОБОП по Карасайскому, Жамбылскому, Балхашскому районам управления криминальной полиции ГУВД Алматинской области;
13.12.2002 - 01.10.2003 - начальник отдела по предупреждению и пресечению терроризма, религиозного экстремизма и незаконной миграции УКП ГУВД Алматинской области;
01.10.2003 - 01.10.2004 - слушатель факультета подготовки руководящих кадров ОВД и специалистов воспитательных аппаратов (факультет №1) института подготовки руководящего состава ОВД Академии МВД РК;
01.10.2004 - 24.02.2005 - заместитель начальника УБОП ГУВД Алматинской области;
24.02.2005 - 14.02.2008 - заместитель начальника УБОП ДВД Алматы;
14.02.2008 - 18.09.2009 - начальник управления внутренних дел Талгарского района департамента внутренних дел Алматинской области;
18.09.2009 - 12.10.2012 - начальник управления внутренних дел Жетысуского района департамента внутренних дел Алматы;
12.10.2012 - 22.12.2017 - первый заместитель начальника департамента внутренних дел Алматы;
22.12.2017 - 08.11.2018 - начальник ДВД Мангистауской области;
08.11.2018 - 29.01.2020 - начальник департамента полиции Мангистауской области;
29.01.2020 - 25.06.2022 - начальник департамента полиции Алматы.