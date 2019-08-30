Карагандинская модель работы с инвесторами может быть растиражирована по стране

Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Ерлан Хаиров во время рабочей поездки в регион. Его интересовало, как в области выстроена работа по привлечению инвестиций, сообщила пресс-служба акима области.
На встрече с послом МИД заместитель акима области Алмас Айдаров рассказал об инвестиционной политике. По его словам, за последние годы область демонстрирует стабильный рост в привлечении инвестиций. В настоящее время в области реализуется 35 инвестиционных проектов, 15 из которых с иностранным участием.
Как вы знаете, Елбасы и Президент страны уделяют большое внимание привлечению инвестиций. МИД отвечает за эту политику. И по поручению министра иностранных дел мы сейчас объезжаем все регионы, чтобы посмотреть, как идёт работа. Глава государства поставил задачу увеличения инвестиций, в том числе прямых иностранных. В этом отношении нужно сделать упор на обрабатывающую промышленность. Необходимо решить, какие ещё нужны инициативы для создания благоприятного инвестиционного климата", - сказал Ерлан Хаиров.
Он отметил, что карагандинский фронт-офис для работы с инвесторами даёт результаты. Региональный опыт заслуживает тиражирования, считает посол по особым поручениям МИД.
Мы видим, что есть уникальная возможность получить все разрешительные документы, все условия подключения к инфраструктуре в одном месте. Это очень сильно упрощает работу не только для иностранных инвесторов, но и для отечественных. Думаю, что карагандинский фронт-офис может стать модельным и его можно будет скопировать со всеми регламентами работы по всему Казахстану", - заключил Ерлан Хаиров.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства