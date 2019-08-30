Карагандинская модель работы с инвесторами может быть растиражирована по стране

Караганда. 29 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области ввели "ручной режим" работы с инвесторами. Власти обеспечили предпринимателям, вкладывающим деньги в развитие региона, сопровождение на всём пути - от идеи до внедрения проекта. В регионе для работы с инвесторами создали специальный центр, модель которого может стать примером для других областей, передает Kazakhstan Today.

Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Ерлан Хаиров во время рабочей поездки в регион. Его интересовало, как в области выстроена работа по привлечению инвестиций, сообщила пресс-служба акима области.

На встрече с послом МИД заместитель акима области Алмас Айдаров рассказал об инвестиционной политике. По его словам, за последние годы область демонстрирует стабильный рост в привлечении инвестиций. В настоящее время в области реализуется 35 инвестиционных проектов, 15 из которых с иностранным участием.

Как вы знаете, Елбасы и Президент страны уделяют большое внимание привлечению инвестиций. МИД отвечает за эту политику. И по поручению министра иностранных дел мы сейчас объезжаем все регионы, чтобы посмотреть, как идёт работа. Глава государства поставил задачу увеличения инвестиций, в том числе прямых иностранных. В этом отношении нужно сделать упор на обрабатывающую промышленность. Необходимо решить, какие ещё нужны инициативы для создания благоприятного инвестиционного климата", - сказал Ерлан Хаиров.

Он отметил, что карагандинский фронт-офис для работы с инвесторами даёт результаты. Региональный опыт заслуживает тиражирования, считает посол по особым поручениям МИД.

Мы видим, что есть уникальная возможность получить все разрешительные документы, все условия подключения к инфраструктуре в одном месте. Это очень сильно упрощает работу не только для иностранных инвесторов, но и для отечественных. Думаю, что карагандинский фронт-офис может стать модельным и его можно будет скопировать со всеми регламентами работы по всему Казахстану", - заключил Ерлан Хаиров.

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