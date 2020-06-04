Касым-Жомарт Токаев встретился с акимом Мангистауской области

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Серикбая Трумова, передает Kazakhstan Today.

Президент заслушал отчет о социально-экономической ситуации в регионе, предпринимаемых мерах по борьбе с распространением коронавируса, а также о ходе реализации комплексного плана развития города Жанаозена, сообщила пресс-служба Акорды.

Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о диверсификации экономики области, развитии обрабатывающей промышленности, транспортно-логистической отрасли и туризма, мерах по поддержке микрокредитования в сельском хозяйстве.

Глава государства дал Серикбаю Трумову ряд поручений, в том числе по обеспечению стабильного развития региона, укреплению его промышленного и инвестиционного потенциала, реализации проектов в туристической отрасли и борьбе с коронавирусом.

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