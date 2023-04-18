17.04.2023, 17:10 24741
Казахстан аккредитует дипломатов новой администрации Афганистана - МИД
Фото: МИД
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ответ на просьбу новой администрации Афганистана об аккредитации дипломатов Казахстаном было принято положительное решение, заявил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства.
Хочу прояснить ситуацию. С падением предыдущего режима в августе 2021 года образовался вакуум власти. Посольства Исламской Республики Афганистан за рубежом перестали представлять данное государство. Ситуация сложная, но не уникальная, история знает множество примеров смены власти в ряде государств, что влечет вопрос легитимности новых властей. Прежде всего хочу напомнить слова главы нашего государства о том, мы не оставим Афганистан один на один с текущими трудностями" - сообщил Айбек Смадияров.
Он отметил, что президент акцентировал внимание на гуманитарной составляющей сотрудничества с Афганистаном.
К примеру, 90% муки, потребляемой в Афганистане, - казахстанского происхождения. Именно этот аспект был в фокусе внимания визита министра торговли Серика Жумангарина в город Кабул", - добавил официальный представитель МИД.
Ранее сообщалось, что министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин посетил Кабул в рамках гуманитарной и торговой миссии.
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18.04.2023, 09:00 1291
Президент Казахстана проведет совещание по вопросам социально-экономического развития страны
Совещание состоится завтра
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Завтра, 19 апреля, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится совещание по вопросам социально-экономического развития страны, сообщила пресс-служба Акорды.
В мероприятии примут участие премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, руководители государственных органов, подотчетных президенту, члены правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов сената и мажилиса, председатели областных и районных маслихатов", - говорится в сообщении.
18.04.2023, 08:08 3021
Правительство усилит работу по поддержке молодежи категории NEET
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Поддержка молодежи без образования и работы категории NEET будет усилена в Казахстане. В частности, молодым людям начнут активнее помогать в трудоустройстве и оказывать другие формы поддержки. Соответствующее постановление принято правительством РК в рамках укрепления государственной молодежной политики.
Документом определяются компетенции ряда центральных госорганов по адресной работе с молодежью со статусом "без работы и учебы" (категория "NEET"). За Минтруда закреплено содействие в трудоустройстве временно неустроенной молодежи, а также осуществление мониторинга государственного социального заказа по вопросам трудовой занятости молодежи. Минкультуры будет осуществляться комплекс мер, направленных на организацию культурного просвещения и досуга молодежи и т.д.
Кроме того, постановлением создаются условия для утверждения квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания молодежных трудовых отрядов, а также правил внедрения индекса развития молодежи.
На сегодня доля молодежи категории "NEET" в республике составляет 6,3%, что является относительно низким показателем по сравнению, к примеру, с Россией, Великобританией, США, Италией и рядом других стран.
Правительство Казахстана принимает системные меры по снижению доли молодежи категории "NEET" посредством социальной поддержки, помощи в получении образования и трудоустройстве", - отметили в пресс-службе правительства.
17.04.2023, 20:56 18681
В Китае обсудили сотрудничество Казахстана с провинцией Шэньси
Отдельное внимание в ходе беседы было уделено вопросам возобновления культурно-гуманитарных, образовательных и туристических обменов
Фото: МИД РК
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Пекин. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев совершил визит в провинцию Шэньси, в ходе которого состоялись переговоры с председателем народного правительства региона Чжао Ганом, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов взаимодействия между Казахстаном и провинцией в различных сферах, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития.
В частности, Нурышев отметил высокую заинтересованность казахстанской стороны в развитии тесной кооперации с провинцией Шэньси в торгово-экономической, индустриально-инвестиционной, транспортно-логистической областях и призвал китайских партнеров активнее изучать широкие производственные, инвестиционные и торговые возможности Казахстана, налаживать взаимовыгодные связи с деловыми кругами РК. Была отмечена важность активизации дальнейшего взаимодействия на таких площадках, как Форум межрегионального сотрудничества и Казахстанско-китайский деловой совет.
Отдельное внимание в ходе беседы было уделено вопросам возобновления культурно-гуманитарных, образовательных и туристических обменов. Казахстанский дипломат с учетом возобновления регулярного авиасообщения между Казахстаном и городом Сианем, а также планируемого упрощения визовых требований для граждан двух стран отметил высокий потенциал сотрудничества в указанных сферах.
Со своей стороны Чжао Ган отметил важность поднятых послом Казахстана вопросов и выразил готовность народного правительства провинции к их активной проработке. Он также отметил высокую заинтересованность в налаживании тесных контактов с регионами Казахстана.
В завершение встречи стороны обсудили график предстоящих международных мероприятий, планируемых к проведению в провинции Шэньси в текущем году.
12 апреля стало известно, что в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан разработали проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".
17.04.2023, 20:29 19611
Назначен аким Рудного
Фото: Алау
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Рудный. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым по согласованию с депутатами маслихата Рудного в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции РК на должность акима города назначен Виктор Ионенко, сообщат "Алау".
Виктор Ионенко 1970 года рождения, уроженец Костанайской области, украинец, образование высшее. В 1992 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик.
Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером по эксплуатации машинно-тракторного парка совхоза Николаевский Тарановского района Костанайской области.
С 2010 по 2020 год - аким Денисовского района, директор ТОО "АиФ", ТОО "Костанайстройтехнологии", аким Мендыкаринского, Карасуского районов Костанайской области.
С сентября 2020 года по июль 2022 года работал заместителем акима Костанайской области.
С февраля 2023 года - заместитель акима, исполняющий обязанности акима Рудного.
17.04.2023, 18:55 22116
В МИД РК прокомментировали информацию о введении безвиза с Китаем
Соглашение с Китаем о взаимном освобождении от визовых требований находится на стадии обсуждения
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал появившуюся ранее информацию о введении безвизового режима между Казахстаном и Китаем.
Смадиярова подчеркнул, что соглашение с Китаем о взаимном освобождении от визовых требований находится на стадии обсуждения.
Аргументы о возможном оседании китайских граждан в Казахстане не имеют никакой основы. Обращаю внимание, что граждане КНР с июня 2022 года уже имеют право без визы находиться в Казахстане 14 дней. Такого огромного потока китайцев, которые якобы забирают наши рабочие места, не наблюдается. Мы уже им открыли границы", - сказал официальный представитель МИД.
Он подчеркнул, что взаимная либерализация визового режима между Казахстаном и Китаем станет еще одним шагом по созданию прогрессивной правовой базы для инвестиционной деятельности, поддержки инвесторов через предоставление стабильных и предсказуемых условий деловых поездок как в Китай, так и в Казахстан, что значительно упрощает их планирование.
Ранее стало известно, что в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан разработали проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований". В соответствии с документом граждане государства одной из договаривающихся сторон могут въезжать, выезжать или следовать транзитом через территорию государства другой договаривающейся стороны только через открытые для международного пассажирского сообщения пункты пропуска государства другой договаривающейся стороны и должны соблюдать законодательство государства пребывания в отношении въезда, выезда и транзита другой договаривающейся стороны.
В марте Министерство иностранных дел Китая сообщило о возобновлении выдачи всех типов виз для иностранных граждан с 15 марта.
17.04.2023, 17:37 22746
Президенту Казахстана доложили о социально-экономическом развитии Алматы
Также главе государства было доложено о формировании транспортного каркаса Алматы
Фото: Акорда
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт токаев заслушал доклад акима города Алматы Ерболата Досаева об итогах социально-экономического развития мегаполиса за I квартал текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
По данным пресс-службы, за отчетный период краткосрочный экономический индикатор ускорился до 23,9% за счет деловой активности, которая выросла до 57,9%, заняв I место среди регионов.
Президенту был представлен отчет о мерах по дальнейшей диверсификации экономики. В 2023 году запланирована поддержка 3 тысяч проектов малого и среднего бизнеса на 43 млрд тенге, дополнительно выделено 4 млрд тенге для финансирования факторинговых сделок, открыты 5 малых промышленных парков для обеспечения роста обрабатывающей промышленности.
Также главе государства было доложено о формировании транспортного каркаса Алматы, реализуемого в рамках программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года. Особое внимание в текущем году в городе будет уделено реализации поручений Касым-Жомарта Токаева по экологизации общественного транспорта. Планируется выделить более 66 млрд тенге на приобретение 600 новых газовых автобусов и 100 троллейбусов. Частными перевозчиками также будет осуществлен закуп новых 650 автобусов и 31 электробуса.
Президент был ознакомлен с планами по улучшению качества модернизации дорожной инфраструктуры.
В ходе встречи особое внимание было уделено исполнению поручения главы государства по децентрализации полномочий. С 1 апреля с городского уровня районным акиматам переданы 15 функций с увеличением их бюджета в 2,7 раза, до 161,6 млрд тенге.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по принятию мер для привлечения инвестиций и обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары.
Ранее Касым-Жомарт Токаев принял помощника Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу.
17.04.2023, 16:13 26396
Меры по развитию Алматы и Алматинской агломерации рассмотрели в правительстве
Был озвучен доклад о разработке генплана Алматы
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по дальнейшему развитию Алматы и Алматинской агломерации рассмотрены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.
Участники совещания также обсудили планы по развитию сети оптово-распределительных и торгово-логистических центров, что позволит упорядочить торговые потоки в южной столице и разгрузить транспортную инфраструктуру. Кроме того, был озвучен доклад о разработке генплана Алматы и комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2030 года, а также о проведении масштабного сейсмоаудита с выработкой предложений по усилению сейсмической безопасности города.
Также было отмечено, что уже проработаны шаги по созданию малых промышленных парков во всех регионах республики по примеру Алматы.
Премьер-министр поддержал представленные подходы и обозначил необходимость качественного исполнения намеченных планов.
Алматы с учетом агломерации является одним из важнейших регионов, где проживает большое количество людей. Поэтому проблемные вопросы, которые ставят акимат и бизнес, мы должны планомерно решать. По итогам рабочей поездки дано 28 поручений, государственные органы должны продолжить работу по их своевременному и качественному исполнению", - заявил Алихан Смаилов.
На совещании также рассмотрены вопросы расширения индустриальной зоны Алматы, решения экологических проблем, привлечения отечественных товаропроизводителей к реализации нацпроекта "Комфортная школа", строительства 100 новых крупных объектов дополнительного образования, внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и ряд других.
Напомним, Смаилов поручил провести аудит сейсмобезопасности в Алматы.
17.04.2023, 15:52 26111
Назначен советник министра энергетики РК
Фото: Минэнерго
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Шынгыс Ильясов назначен советником министра энергетики Республики Казахстан, информирует пресс-служба Министерства энергетики.
По данным ведомства, до назначения на новую должность Шынгыс Ильясов был директором департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл".
Трудовую деятельность Шынгыс Ильясов начал консультантом молодежного центра акимата Алгинского района Актюбинской области.
В разные годы работал директором департамента по связям с общественностью Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в региональной службе коммуникаций Актюбинской области, пресс-службе акима Актюбинской области, службе центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.
Окончил факультет международных отношений Восточно-Европейского университета, факультет менеджмента Казахско-Русского международного университета.
Ранее был назначен новый министр энергетики Казахстана.
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