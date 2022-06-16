Казахстан должен полностью распрощаться с олигополией и фаворитизмом - Токаев

Фото: telegram/Хабар 24

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Казахстан должен полностью распрощаться с олигополией и фаворитизмом, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстан должен полностью распрощаться с олигополией, олигархической системой, будь то в экономике или политике. Мы должны отойти от фаворитизма при распределении так называемых лакомых кусков в экономике. В стране должна быть социальная справедливость. Конечно, я не утопист и не фантазер, я понимаю, что это работа не одного дня, не одного месяца и не одного года, но к этому надо стремиться, потому что люди хотят справедливости во всем", - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что его задача, как главы государства, в том, чтобы обеспечить эту справедливость для граждан.

Все должны быть равными, во всяком случае так называемый социальный лифт должен работать. Мы должны подбирать на государственные должности, на те или иные посты в государственных и национальных компаниях людей очень способных, патриотически настроенных. Это же касается и выборов депутатов", - заявил президент.

Отвечая на вопрос о новом распределении власти в стране, Токаев отметил, что сильный парламент означает некоторое уменьшение влияния президента на политическую жизнь.

Я думаю, что это укрепление системы сдержек и противовесов. Гражданское общество в Казахстане является зрелым, спрос именно на эту систему довольно велик. Что касается перехода к парламентской системе, к чему призывают некоторые активисты и наблюдатели на Западе, этой системы я народу не обещал. Она не адекватна для нашей страны, а тем более в очень сложных геополитических условиях", - добавил Токаев.

Он пояснил, что остается президентская республика, но с сильным парламентом и подотчетным правительством.

Конечно, как глава государства, я не могу оказывать влияние на исход выборов в парламент, но моя задача состоит в том, чтобы создать такую политическую атмосферу, в которой люди достойные, способные могли бы найти свое место в нашем обществе. И могли бы с оптимизмом смотреть в будущее. А те люди, которые только что родились, подросли и входят в юношескую зрелость, могли бы думать, что у них в этой стране есть будущее", - отметил президент.

Он также ответил на вопрос, будет ли справедливым что-то отнять и поделить и нет ли опасности в поисках новой справедливости обрести новую несправедливость.

Я абсолютно далек от мысли "отобрать и поделить". Все, что было сделано законно, и тем более, если крупные и средние компании работают в полном соответствии с нашим законодательством, конечно же, никакой экспроприации не может быть. Это породит социальную нестабильность в нашем обществе. Но в то же время люди видят, у нас экономика не такая большая, как в других странах, в частности в России. Мы прекрасно видим, что было сделано справедливо, а что вопреки законам. Поэтому эта задача, я считаю, очень важная, она постепенно реализуется", - рассказал глава государства.

Он напомнил, что по его поручению в стране создана межведомственная комиссия по возврату незаконно вывезенных финансовых средств и активов за рубеж.

Я понимаю, что в течение одного-двух дней это невозможно сделать. Понадобятся годы, но этой работой нужно заниматься, поскольку такие активы вывозились за границу вопреки закону и они должны обрести своего законного владельца, а законным владельцем является народ", - резюмировал Токаев.

Токаев также пояснил, откуда в Казахстане так много иностранных собственников в недропользовании, если владельцем недр является народ.

По его словам, в начале 90-х другого выхода не было, поскольку в то время в стране не было средств на приватизацию крупных активов.

Мы были terra incognitа для зарубежного инвестиционного сообщества. Первыми, кто пришел на наш рынок, были американцы - компания Chevron, которая приватизировала вместе с государством, естественно, крупнейшие месторождения на западе нашей страны. Их называют "бриллиантом" в короне Казахстана. Надо отметить, что американцы работают довольно успешно, но сами условия того соглашения были прописаны согласно требованиям того времени. Мы радовались приходу иностранных компаний в нашу экономику, не было законов о привлечении иностранных инвестиций, и соглашения о разделе продукции казались вполне приемлемыми", - рассказал президент.

Сейчас, по его словам, менять правила игры было бы противоестественно и даже абсурдно с точки зрения долговременных интересов страны.

Но коррекция, безусловно, должна быть, и этим мы сейчас аккуратно занимаемся", - сообщил Токаев.