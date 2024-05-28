27.05.2024, 20:23 16351
Казахстан и Китай усилят сотрудничество в сфере информации
Страны активно развивают партнерство в различных сферах
Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков встретился с заместителем главы государственного управления радиовещания и телевидения КНР Ян Гожуй, сообщает пресс-служба МКИ РК.
В рамках встречи стороны обсудили ход реализации ряда совместных проектов, а также вопросы развития сотрудничества в области радиовещания и телевидения.
Канат Искаков отметил, что на протяжении многих лет страны активно развивают партнерство в различных сферах, включая сферы культуры и информации.
Мы гордимся тем, что сотрудничество между казахстанскими и китайскими средствами массовой информации продолжает успешно развиваться. Важно отметить участие Министерства культуры и информации РК в семинаре для сотрудников стран - участниц ШОС в апреле текущего года в Хэфэе. Это подчеркивает активную роль Казахстана в развитии медиасотрудничества в рамках региональных инициатив", - сказал вице-министр.
В свою очередь Ян Гожуй поблагодарил за теплый прием и озвучил предложения по развитию дальнейшего сотрудничества.
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27.05.2024, 21:40 13611
"Болашак" проводит проверки стипендиатов, незаконно находящихся за рубежом
Фото: freepik.com
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "Центр международных программ" прокомментировали ситуацию со стипендианткой, "повесившей" многомиллионные долги перед государством на гарантов.
По информации пресс-службы центра, на основании решения республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом Гавриленко В.В. была присуждена международная стипендия президента РК "Болашак" для обучения в Великобритании в University of Liverpool по программе "Магистратура" по специальности Strategic Communication, где в 2016-2017 году было пройдено академическое обучение.
Согласно условиям договора, стипендиат взял обязательства по предоставлению диплома об окончании обучения, возвращению в Казахстан после завершения обучения и работе по специальности на территории РК.
Для обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных договором на обучение, стипендиат обязуется предоставить в "залог" недвижимое имущество, оценочная стоимость которого не менее общей стоимости обучения. В случае непокрытия общей стоимости академического обучения на оставшуюся сумму, не обеспеченную залоговым имуществом, стипендиат предоставляет трудоспособных "гарантов", обеспечивающих исполнение обязательств стипендиата по завершении обучения", - сообщили в центре.
В центре добавили, что Гавриленко предоставила два объекта недвижимости в качестве залога. Однако их стоимость не покрывала полную стоимость обучения, в связи с этим за стипендиата официально поручились два гаранта - М.А. Дарибаева, Н.А. Воробьева, с которыми центром были заключены договоры гарантии.
Гаранты приняли на себя полную солидарную ответственность за исполнение всех обязательств по договору на организацию обучения, а также пунктом 2.4 договора определено, что в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения стипендиатом обязательств перед центром, при неудовлетворении стипендиатом требования об исполнении обязательства центр вправе заявить указанное требование в неисполненной части гаранту.
В целях улучшения работы и качественного мониторинга стипендиатов центром международных программ проводится ряд мер по выявлению "нарушений". По результатам служебного расследования было выявлено, что 13 мая 2019 года бывшим президентом центра Мелдешовым Ж., вице-президентом Алпысбай М., начальником юридического департамента Шарамбаевым А. было выдано уведомление о снятии залога с недвижимого имущества в связи с полным исполнением обязательств стипендиата. То есть через год осуществления трудовой деятельности на территории РК", - сообщили в пресс-службе.
После выявления этих фактов центром неоднократно были направлены заявления в соответствующие органы в отношении бывших должностных лиц центра по фактам служебного подлога для принятия соответствующих мер и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.
В апреле 2024 года центром были направлены письма в КНБ РК и в МВД в целях установления фактического местонахождения Гавриленко В. В данный момент центром ведется системная работа, по "возвращению стипендиатов" программы "Болашак", пребывающих в других странах, не исполняющих договорные обязательства перед государством", - сообщили в центре.
АО "Центр международных программ" проводит масштабную и системную работу по возращению средств от лиц, лишенных стипендии, и установлении стипендиатов, которые незаконно находятся за рубежом и отклоняются от исполнения договорных обязательств. Из 13 тысяч выпускников программы "Болашак" менее 1% не смогли окончить обучение или не выполнили трудовые обязательства перед государством и были лишены стипендии. Центром ежемесячно возвращается в государственный бюджет около 200 млн тенге. В 2023 году в бюджет возвращено 1,9 млрд тенге, по состоянию на 27 мая 2024 г. - 716 млн тенге, 43 человека полностью погасили свой долг перед государством.
27.05.2024, 18:54 19551
Минэнергетики затягивало согласование проекта инвестору
Директор департамента привлечен к дисциплинарной ответственности
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках совместной работы Генеральной прокуратуры и АО "НК "Kazakh Invest" (Task Force) установлена проблема казахстанского инвестора, реализующего проект по строительству газохимического комплекса по производству метанола в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба ГП РК.
В частности, Министерство энергетики в нарушение требований закона затянуло сроки создания комиссии по проведению переговоров по проекту соглашения об инвестициях до 60 дней (вместо 15 рабочих дней).
По акту надзора прокуратуры за допущенные нарушения директор департамента Министерства энергетики привлечен к дисциплинарной ответственности.
27.05.2024, 11:00 39036
Курманова назначена вице-министром культуры и информации
Фото: primeminister.kz
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Айзада Курманова назначена на должность вице-министра культуры и информации, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Айзада Курманова родилась в 1970 году в Павлодарской области. Окончила Павлодарский педагогический институт, Инновационный евразийский университет.
Работала начальником управления внутренней политики Павлодарской области, акимом Лебяжинского района Павлодарской области и заместителем акима Павлодарской области.
Ранее Каскеев был назначен зампредом Агентства по стратегическому планированию.
27.05.2024, 10:53 40331
Прокуратура Улытауской области отменила госзакупки на 3,7 млрд тенге
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Жезказган. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой области Улытау с начала текущего года отменено 12 государственных закупок на общую сумму 3,7 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Местными исполнительными органами при объявлении конкурсов соответствующие экспертизы не проводились, отсутствовала проектно-сметная документация и неправомерно предусматривались требования, ухудшающие положение потенциальных поставщиков", - проинформировали в прокуратуре.
К примеру, отделом экономики и финансов Жезказгана объявлены государственные закупки по содержанию автомобильных дорог на сумму 1,9 млрд тенге. При этом в конкурсной документации заказчиком необоснованно предъявлены не предусмотренные законом квалификационные требования (в части соблюдения законодательства, не относящегося к предмету госзакупок).
Более того, в нарушение требований бюджетного законодательства заказчик планировал заключить договор на содержание городских автодорог сроком на три года. Однако такие работы не входят в перечень договоров, срок которых может превышать текущий финансовый год.
В другом случае областным центром психического здоровья управления здравоохранения при закупках услуг по обеспечению питанием пациентов излишне выделены средства в размере 17,2 млн тенге.
По протестам прокуроров незаконные государственные закупки отменены, к дисциплинарной ответственности привлечено 9 должностных лиц, к административной - 17", - сообщили в прокуратуре области.
24.05.2024, 21:29 174001
Петиция против утильсбора собрала больше 50 тысяч подписей
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Петиция относительно утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для рассмотрения, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
В связи с достижением порога в пятьдесят тысяч подписей петиция направлена в Министерство промышленности и строительства РК для рассмотрения по компетенции. Срок рассмотрения поступившей петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.
В процессе рассмотрения петиции Министерство промышленности и строительства РК организует работу комиссии, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Вопросы, поднимаемые в петиции, будут рассмотрены в рамках этой комиссии в установленном законодательством порядке", - сообщили в МКИ.
Напомним, петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации" была создана 10 марта. Требования петиции - внести в Министерство экологии письма о снижении ставки утильсбора на легковые авто до 100 тыс. тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику, внести в министерства нацэкономики и финансов письма о снижении ставок за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
24 мая на брифинге в сенате министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что утильсбор не будет отменен.
В начале марта на депзапрос по поводу утильсбора премьер-министр Олжас Бектенов также выступил против его отмены.
24.05.2024, 20:07 179836
Один день будут недоступны госуслуги для иностранцев в РК
Оказание услуг будет возобновлено 27 мая
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с плановыми техническими работами на стороне уполномоченного государственного органа в субботу, 25 мая, в центрах миграционных услуг и дежурных ЦОНах не будут предоставляться некоторые госуслуги иностранным гражданам.
25 мая будут недоступны следующие госуслуги:
- формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан;
- выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту;
- выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан.
Оказание услуг будет возобновлено 27 мая.
24.05.2024, 16:05 191741
Казахстан и Беларусь будут сотрудничать в сфере физкультуры и спорта
Главы минтуризма и спорта двух стран пописали соответствующую программу
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Беларусь подписали программу сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук обсудили наиболее важные вопросы дальнейшего развития и укрепления партнерства между странами.
В ходе встречи главы министерств двух стран подписали программу сотрудничества в сфере физической культуры и спорта на 2024-2028 годы.
Мы рады видеть белорусских спортсменов на международных спортивных соревнованиях на территории Казахстана. В 2023-2024 годы они приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, каратэ, стрельбе из лука, хоккею с шайбой, настольному теннису, пулевой стрельбе и других. В сентябре текущего года в столице нашей страны - Астане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. С учетом мастерства и уровня подготовки белорусских спортсменов мы ждем на играх хорошие результаты от них", - сказал Маржикпаев.
Кроме того, главы ведомств обсудили вопросы развития туристической отрасли двух стран. Ермек Маржикпаев отметил, что в 2023 году почти в 1,5 раза увеличилось количество туристов из Беларуси в Казахстан по сравнению с 2022 годом. Казахстанская сторона предложила обменяться опытом в развитии экотуризма в национальных парках, агро-, медицинского и детско-юношеского туризма. Также была озвучена идея внедрения единых совместных "ски-пассов" с горными курортами Казахстана и Беларуси.
24.05.2024, 12:51 189471
Казахтелеком предупредили о недопустимости повышения тарифов на интернет
Фото: inbusiness.kz
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции РК предупредило крупнейшего оператора РК АО "Казахтелеком" о недопустимости необоснованного повышения тарифов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 198 Предпринимательского кодекса в целях предупреждения нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции 24 мая 2024 года в отношении АО "Казахтелеком" направлено предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства", - говорится на сайте АЗРК.
20 мая АО "Казахтелеком" опубликовало информацию о повышении тарифов с 1 июля 2024 года.
Компания планирует изменить 51 архивный тарифный план по фиксированной связи, включающий услуги домашнего интернета, а также пакетные услуги с мобильной связью.
В соответствии с законодательством о связи тарифы на услуги связи устанавливаются операторами связи только на основе обоснованных затрат", - предупредили в АЗРК.
В январе АЗРК выявило признаки нарушения законодательства при заключении АО "Казахтелеком" антиконкурентного соглашения с BTcom infocommunications. В этом же месяце в правительстве обсудили вопрос передачи одного из мобильных операторов АО "Казахтелеком" новому инвестору. В мае акционеры "Казахтелекома" приняли решение о продаже 100% акций компании "Мобайл Телеком-Сервис".
В сентябре минувшего года президент Касым-Жомарт Токаев поручил главе "Казахтелекома" решить проблемы с качеством связи.
Ранее сообщалось, что прибыль "Казахтелекома" за 2022 год достигла 634 млрд тенге. При этом оператор регулярно поднимает тарифы на сотовую связь.
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