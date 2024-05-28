Казахстан и Китай усилят сотрудничество в сфере информации

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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "Центр международных программ" прокомментировали ситуацию со стипендианткой, "повесившей" многомиллионные долги перед государством на гарантов.





По информации пресс-службы центра, на основании решения республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом Гавриленко В.В. была присуждена международная стипендия президента РК "Болашак" для обучения в Великобритании в University of Liverpool по программе "Магистратура" по специальности Strategic Communication, где в 2016-2017 году было пройдено академическое обучение.





Согласно условиям договора, стипендиат взял обязательства по предоставлению диплома об окончании обучения, возвращению в Казахстан после завершения обучения и работе по специальности на территории РК.





Для обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных договором на обучение, стипендиат обязуется предоставить в "залог" недвижимое имущество, оценочная стоимость которого не менее общей стоимости обучения. В случае непокрытия общей стоимости академического обучения на оставшуюся сумму, не обеспеченную залоговым имуществом, стипендиат предоставляет трудоспособных "гарантов", обеспечивающих исполнение обязательств стипендиата по завершении обучения", - сообщили в центре.





В центре добавили, что Гавриленко предоставила два объекта недвижимости в качестве залога. Однако их стоимость не покрывала полную стоимость обучения, в связи с этим за стипендиата официально поручились два гаранта - М.А. Дарибаева, Н.А. Воробьева, с которыми центром были заключены договоры гарантии.





Гаранты приняли на себя полную солидарную ответственность за исполнение всех обязательств по договору на организацию обучения, а также пунктом 2.4 договора определено, что в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения стипендиатом обязательств перед центром, при неудовлетворении стипендиатом требования об исполнении обязательства центр вправе заявить указанное требование в неисполненной части гаранту.





В целях улучшения работы и качественного мониторинга стипендиатов центром международных программ проводится ряд мер по выявлению "нарушений". По результатам служебного расследования было выявлено, что 13 мая 2019 года бывшим президентом центра Мелдешовым Ж., вице-президентом Алпысбай М., начальником юридического департамента Шарамбаевым А. было выдано уведомление о снятии залога с недвижимого имущества в связи с полным исполнением обязательств стипендиата. То есть через год осуществления трудовой деятельности на территории РК", - сообщили в пресс-службе.





После выявления этих фактов центром неоднократно были направлены заявления в соответствующие органы в отношении бывших должностных лиц центра по фактам служебного подлога для принятия соответствующих мер и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.





В апреле 2024 года центром были направлены письма в КНБ РК и в МВД в целях установления фактического местонахождения Гавриленко В. В данный момент центром ведется системная работа, по "возвращению стипендиатов" программы "Болашак", пребывающих в других странах, не исполняющих договорные обязательства перед государством", - сообщили в центре.





АО "Центр международных программ" проводит масштабную и системную работу по возращению средств от лиц, лишенных стипендии, и установлении стипендиатов, которые незаконно находятся за рубежом и отклоняются от исполнения договорных обязательств. Из 13 тысяч выпускников программы "Болашак" менее 1% не смогли окончить обучение или не выполнили трудовые обязательства перед государством и были лишены стипендии. Центром ежемесячно возвращается в государственный бюджет около 200 млн тенге. В 2023 году в бюджет возвращено 1,9 млрд тенге, по состоянию на 27 мая 2024 г. - 716 млн тенге, 43 человека полностью погасили свой долг перед государством.