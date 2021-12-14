Определены сроки реализации проекта космического комплекса "Байтерек"

НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - В канун 30-летия Независимости Республики Казахстан указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность большая группа граждан награждена государственными наградами, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.



В их числе видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, деятели культуры и науки, спортсмены, ветераны труда, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов.



В частности, президент РК подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан". За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан: присвоена высшая степень отличия – звание "Казакстаннын Енбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды Ашимову Акиму Уртаевичу - писателю, город Нур-Султан. За выдающиеся достижения в развитии здравоохранения Республики Казахстан и производственной деятельности: присвоена высшая степень отличия – звание "Казакстаннын Енбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан": Тулетаеву Мухтару Есенжановичу - главному врачу ГКП "Онкологический центр", город Нур-Султан; Хмелеву Александру Леонидовичу - генеральному директору ТОО "Казцинк", Восточно-Казахстанская область.



Орденом "Отан" награждены писатель С. Досанов, ветеран труда М. Жолдасбеков, поэтесса А. Бахтыгереева, орденом "Казакстан Республикасынын Тунгыш Президенті - Елбасы Нурсултан Назарбаев" - Председатель Конституционного Совета К. Мами, председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" А. Айдарбаев, председатель правления АО "Национальный научный центр хирургии имени А. Сызганова" Б.Баймаханов, председатель Совета директоров TOO Bazis Holding Сompany А. Белович, писатель Д. Исабеков, глава Православной Церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.



Орденом "Барыс" І степени награждены генеральный директор АО "Уральский завод "Зенит" В. Валиев, президент АО "ТНК "Казхром" А. Есенжулов, председатель правления - ректор НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет" Т. Есполов, президент НАО "Отандастар коры" Н. Абыкаев, директор филиала РГКП "Государственная концертная организация "Казакконцерт" в городе Алматы А. Коразбаев, акционер - основатель ENRC PLC А. Машкевич, депутат Мажилиса Парламента Д. Назарбаева, ветераны труда Н. Исингарин, К. Султанов, Т. Сулейменов, З. Федотова, "Барыс" II степени - Председатель Сената Парламента М. Ашимбаев, председатель Совета директоров ОЮЛ "Концерн TNS-group" Т. Джумагулов, актер АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова" Н. Ихтымбаев, поэт и писатель В. Михайлов, учитель КГКП "Павлодарский колледж сферы обслуживания" Н. Покидова, президент ТОО "Саутс-Ойл" С. Сейтжанов, заместитель директора ТОО "Alanda Clinic" С. Токпанов, Министр внутренних дел Е.Тургумбаев, ветеран труда А.Туяков, "Барыс" IІI степени - культуролог К. Абаев, генеральный директор РГП "Банкнотная фабрика Национального Банка Б. Альжанов, первый заместитель Председателя партии Nur Otan Б. Байбек, ветераны труда М. Байгут, Г. Байназаров, Р. Тусупбеков, председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Е. Бахмутова, директор ТОО "Центр научно-клинической кардиохирургии и трансплантологии" С. Джошибаев, исполнительный директор ЧФ "Фонд Нурсултана Назарбаева" К. Джумабаев, академик Национальной академии наук З. Дюсенбеков, председатель Совета директоров АО "Компания "Монтажспецстрой" Е. Ежиков-Бабаханов, председатель РОО "Союз писателей Казахстана" У. Есдаулет, поэтесса Х. Есенкаракызы, председатель Общественного совета города Нур-Султана С. Есилов, председатель Совета ветеранов Туркестанской области Ж. Мауленкулов, артист РГКП "Казахская государственная филармония имени Жамбыла" Н. Нусипжанов, председатель Совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг" Э. Огай, профессор НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова" К. Ормантаев, председатель Совета директоров холдинга BI Group А. Рахимбаев, председатель правления АО "Самрук-Казына" А. Саткалиев, профессор РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова" Е. Сергебаев, председатель правления - ректор НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева" Е. Сыдыков, депутат Мажилиса Парламента Б. Тлеухан, первый заместитель председателя РОО "Всемирная ассоциация казахов" З. Турисбеков.



Почетное звание "Казакстаннын енбек сiнiрген кайраткерi" присвоено 28 видным представителям науки и культуры, в том числе артистам театра и кино М. Аджибекову, Ж. Курманбекову и Л. Крючковой, режиссеру Д. Омирбаеву, искусствоведу Е. Резниковой и другим. Почетное звание "Казакстаннын енбек сiнiрген устазы" присвоено учителю ГУ "Специализированная школа для одаренных детей с интернатным учреждением областная "Малая академия искусств имени Н. Тлендиева" Д. Торехановой.



Орденом "Парасат" отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых артист РГКП "Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова" Б. Абдилманов, директор ТОО "Ершовское-2" С. Агайдаров, генеральный директор РОО "Ветераны нефтегазового комплекса" З. Алшымбаев, директор научно-исследовательского центра "Отырар кітапханасы" Т. Журтбай, директор Центра экономического анализа "Ракурс" О. Жандосов, хормейстер камерного хора Северо-Казахстанской областной филармонии имени Акана Серы Ю. Колчин, заведующий редакцией газеты "Казак адебиеті" Е. Жаппасулы, заместитель директора департамента Международного финансового центра "Астана" Ш. Курманбайулы, писатель З. Наурызбаева, председатель совета директоров ТОО "Альтаир" А. Потиченко и другие.



Ордена "Достык" II степени удостоены Уполномоченный по правам человека Э. Азимова, председатель правления АО Kaspi.kz М. Ломтадзе.



В числе награжденных орденом "Курмет" известная шахматистка Ж. Абдумалик, главный дирижер НАО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" А. Бурибаев, руководитель ГККП "Высший технический колледж города Кокшетау" А. Еслямова, президент ОЮЛ "Ассоциация боевых искусств" Б. Истыбаев, учитель КГУ "Общеобразовательная школа-гимназия имени И. Трубицына" Жамбылской области Н.Каймалакова, заведующий лабораторией РГП "НИИ проблем биологической безопасности" А. Наханов, сталевар-конвертор АО "АрселорМиттал Темиртау" В. Пастух, директор ГУ "Гимназия № 3 для одаренных детей" города Павлодар К. Куспекова, врач ГКП "Городская клиническая больница № 1" города Шымкента Ж. Суйгенбаев, режиссер К. Умаров.



Кавалерами ордена "Енбек Данкы" ІІІ степени стали 105 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства.



Почетной грамотой Республики Казахстан награждены 553 человека.



За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности страны орденами "Данк" I и II степени, "Айбын" I, II и III степени, медалями "Ерлігі ушін" и "Жауынгерлік ерлігі ушін" награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.



Списки награжденных будут опубликованы в печати.

Президент РК присудил госпремию в области науки и техники имени аль-Фараби двум работам.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

