Казахстан и Узбекистан проводят совместные учения

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Проекты приказов о внедрении в эксплуатацию 7 новых платных участков подписаны и находятся на регистрации в Министерстве юстиции. Платность на участках первой технической категории планируется к внедрению с 15 ноября текущего года, при этом в тестовую эксплуатацию данные участки были сданы 1 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Принято решение о вводе в эксплуатацию 7 новых участков платных автомобильных дорог: Нур-Султан - Павлодар, Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент), Щучинск - Кокшетау, Капшагай - Талдыкорган; Шымкент - Тараз, Тараз - Кайнар, Шымкент - Кызылорда. Данные участки оснащены всем необходимым оборудованием системы взимания платы", - сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол".

Как пояснили в пресс-службе, тестовая эксплуатация включает в себя комплексную проверку инфраструктуры системы взимания платы перед вводом в промышленную эксплуатацию с целью контрольной проверки работы алгоритмов, отладки программ и технологического процесса обработки данных в реальных условиях.

Следуя планам реализации программы, обществом, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан принято решение о внедрении "открытой" системы взимания платы", - проинформировали в НК "КазАвтоЖол".

Данная система подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования. Главным преимуществом "открытой" системы является соблюдение автомобилями скоростного режима в виду отсутствия заторов/очередей на дорогах (в сравнении с шлагбаумной системой).

Для того чтобы оплачивать за проезд по таким дорогам, предусмотрено более 20 вариантов пополнения счета на государственный номер автотранспорта: QAJ mobile (мобильное приложение), Kaspi.kz, Kiwi-кошелек, Forte Bank и т.д., а также предусматривается клейка специальных меток (RFID метки), сигнал с которых будет считываться на контрольных арках и с которых будет списан баланс в счет оплаты за проезд.