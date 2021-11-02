Казахстан и Узбекистан проводят совместные учения

Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В Гвардейском гарнизоне началось совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения Вооруженных сил Казахстана и Узбекистана "Калкан-2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.
От Казахстана участвуют около 250 военнослужащих, свыше 40 единиц бронированной и автомобильной техники, десять единиц авиационной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
В ходе учения военнослужащие двух стран в составе сводного тактического отряда отработают вопросы организации и проведения совместной специальной операции.
Учение направлено на совершенствование слаженности действий органов управления и подразделений в ходе организации и проведения специальной операции, повышение выучки личного состава подразделений специального назначения, а также развитие международного военного сотрудничества.
Совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения вооруженных сил Казахстана и Узбекистана "Калкан-2021" завершится 5 ноября текущего года.