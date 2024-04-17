Токаев о помощи пострадавшим от паводка: предприниматели из списка Forbes будут закреплены за каждой областьюТокаев о помощи пострадавшим от паводка: предприниматели из списка Forbes будут закреплены за каждой областью
16.04.2024, 10:01 29186
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан намерены подписать соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1
Фото: e-cis.info
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Минэнерго РК подготовило проект соглашения между кабинетом министров Кыргызстана, правительством Казахстана и правительством Узбекистана о совместной реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Целью соглашения является определение условий сотрудничества между сторонами в рамках реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын в Кыргызстане и дальнейшей ее эксплуатации.
Основными принципами сотрудничества между сторонами в рамках реализации проекта являются: гарантированная покупка всего объема вырабатываемой на Камбаратинской ГЭС-1 электроэнергии организациями, определяемыми сторонами; принятие решений на основе консенсуса; управление режимом работы Камбаратинской ГЭС-1 с учетом обеспечения согласованных сторонами объемов попуска воды", - говорится в документе.
В целях реализации проекта сторонами создается на территории Кыргызстана отдельное акционерное общество со следующим долевым участием сторон в проекте и уставном капитале: кыргызская сторона - 34%, казахстанская сторона - 33% и узбекская сторона - 33%.
Основными источниками финансирования проекта являются собственные средства учредителей общества, привлекаемые обществом заемные и грантовые средства международных финансовых институтов и коммерческих банков.
По окончании периода реализации проекта акции и активы Камбаратинской ГЭС-1 полностью переходят в собственность кыргызской стороны.
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17.04.2024, 08:23 2851
В Казахстане ликвидировали очаг завозного случая холеры
Фото: Минздрав РК
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Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Санитарно-эпидемиологическая служба Казахстана сообщила о ликвидации очага завозного случая холеры, который зарегистрировали на борту Air Astana на рейсе Дели - Алматы. Заболевшая, гражданка Кыргызстана, успешно прошла лечение и выписана из стационара, наблюдение сняли со 154 контактных, сообщает Министерство здравоохранения РК.
Оперативные действия специалистов санитарно-эпидемиологической службы позволили своевременно выявить и локализовать инфекцию, предотвратив распространение холеры внутри страны. Результаты лабораторных исследований контактных лиц - отрицательные, медицинское наблюдение со 154 человек снято", - говорится в сообщении ведомства.
Всем, кто планирует поездки в страны с высоким уровнем заболеваемости холерой, такие как некоторые регионы Африки и Азии, включая Индию, Афганистан и Пакистан, Министерство здравоохранения рекомендует:
- пить только кипяченую или бутилированную воду;
- избегать использования льда для охлаждения напитков;
- проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;
- мыть фрукты и овощи только в кипяченой или бутилированной воде;
- поддерживать гигиену рук, мыть их с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;
- купаться только в разрешенных водоемах, избегая попадания воды в рот;
- при появлении первых признаков заболевания обращаться за медицинской помощью немедленно, избегая самолечения.
17.04.2024, 08:12 4211
Токаев о помощи пострадавшим от паводка: предприниматели из списка Forbes будут закреплены за каждой областью
Фото: Акорда
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Костанай. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Костанайскую область президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса и волонтерами, оказывающими помощь в ликвидации последствий паводка. Среди них руководители крупных предприятий региона в сферах машиностроения, горнорудной, пищевой и аграрной промышленности, а также местные представители АНК, волонтеры областного молодежного ресурсного центра и студенты, сообщила пресс-служба Акорды.
Особое внимание глава государства уделил важной роли бизнесменов в оказании помощи пострадавшим.
У нас есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes. С ними будет проведена беседа. Они будут закреплены за каждой областью, районом, селением и отвечать поименно. Это тоже в их интересах. Ведь они будут видеть результаты своих вкладов. Думаю, что и ваши имена как благотворителей, которые помогают своему народу, также не останутся без внимания государства", - подчеркнул Токаев.
Он отметил, что приоритетной задачей является поддержка малого и среднего бизнеса.
Здесь находятся меценаты. Я очень благодарен вам. Это зов души, проявление гражданской ответственности. Вы делаете это не для награды, а по зову сердца", - сказал президент.
Президент также обратился с благодарностью к волонтерам, подчеркнув, что всегда с большой симпатией относится к ним и всячески будет их поддерживать.
16.04.2024, 20:51 40126
В Минсельхозе рассказали, хватит ли семян на предстоящую посевную
Продкорпорация готова обеспечить пострадавших фермеров семенами
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства сельского хозяйства Олжас Тлебалдин в ходе брифинга в СЦК отметил, что в ведомство начали поступать сообщения о подтоплениях на зерноскладах, где фермеры хранили семена для предстоящей посевной кампании.
Олжас Тлебалдин подчеркнул, что у нацкомпании "Продкорпорация", а также у сельскохозяйственных опытных станций имеется достаточный запас зерна для грядущей посевной кампании.
Продкорпорация готова обеспечить пострадавших фермеров семенами на условиях рассрочки платежей. В случае потребности в семенах аграриям также необходимо обращаться по номерам горячей линии Министерства сельского хозяйства РК", - сообщил представитель МСХ.
В регионах подтопления эвакуировано на безопасные участки 112, 5 тыс. голов сельскохозяйственных животных. Данные по павшему поголовью постоянно обновляются, на сегодняшний день подтверждено 7035 голов, большая часть из которых - это мелкий рогатый скот.
В регионах, где ситуация по паводкам стабилизируется, начали возмещение ущерба владельцам павших сельхозживотных. В частности, в Карагандинской области ущерб по сельхозживотным полностью возмещен. В Костанайской области эта работа начата и на сегодняшний день произведены выплаты по 268 головам сельхозживотных, по другим заявкам работа продолжается", - сказал Олжас Тлебалдин.
16.04.2024, 20:04 40441
Президент вводит режим жесткой экономии государственных средств
Фото: Акорда
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Костанай. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в оперативном штабе, развернутом в городе Тоболе, встретился с жителями сел Костанайского района, пострадавшими от наводнения, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех за гражданскую активность и неравнодушие, отметив, что единство народа ярко проявляется в такое сложное время.
Президент сообщил о том, что принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств, для того чтобы направить их гражданам. Он также заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Самое главное - это компенсация, и она будет выплачена. Более того, тем, кто потерял жилье или нуждается в ремонте, будут выделены средства. Кто захочет переселиться в квартиры, будем покупать и выдавать квартиры. Кто захочет остаться на месте, но оставаться в опасных местах ни в коем случае нельзя, тем людям мы будем строить типовые дома. Проект таких домов имеется. Эти дома будут строиться в массовом порядке в течение всего лета и до зимы. Я поставил задачу перед правительством, чтобы в наступающие летние месяцы, а также осенью было развернуто строительство и полностью ликвидированы последствия бедствия", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства заявил, что за каждым регионом будут закреплены крупные предприниматели страны, для того чтобы преодолеть последствия наводнений.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, центральным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий на время паводков.
16.04.2024, 18:54 46426
Символ казахской степи - Токаев заявил, что запретит отстрел сайгаков
Фото: Depositphotos
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Костанай. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в оперативном штабе, развернутом в городе Тоболе, сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи, сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, с октября 2023-го по февраль текущего года в Казахстане изъято 42 тыс. сайгаков, или 12% от общей разрешенной к изъятию численности.
В ноябре 2023 года тушенку из мяса сайгаков начали производить в Костанайской области. Мясо перерабатывают на Аркалыкском мясокомбинате. Его привозят по программе промышленного отлова.
В феврале отстрел сайгаков был временно приостановлен. Работа по регулированию популяции животных могут продолжить в следующем году.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
16.04.2024, 18:01 47946
Между Алматы и синьцзянским Инином запущен международный авиамаршрут
Инин стал третьей в СУАР воздушной гаванью, открытой для международных связей
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Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Между городом Алматы и синьцзянским городом Инином, расположенным в северо-западном Китае, запущен международный пассажирский авиамаршрут.
Таким образом, город Инин стал третьей в СУАР воздушной гаванью, открытой для международных связей после Урумчи и Кашгара. По сообщению аэропорта Инина, рейсы по данному маршруту будут выполняться раз в неделю", - сообщает "Синьхуа".
Также ожидается, что открытие маршрута позволит активизировать обмены между Китаем и Казахстаном в политической, экономической и культурной сферах, а также лучше удовлетворить потребности туристов в путешествиях.
Напомним, соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в городе Сиане (КНР), вступило в силу 10 ноября прошлого года.
Для справки:
Кульджа, или Инин, - городской уезд в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, место пребывания народного правительства автономного округа, информирует wikipedia.org.
Город расположен на северном берегу реки Или приблизительно в 100 километрах к востоку от границы Китая с Алматинской областью Казахстана.
16.04.2024, 17:30 49386
В МВД назвали фейком информацию о "Международном дне насилия"
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана назвали фейком информацию о "Международном дне насилия", сообщает Polisia.kz.
В TikTok и других социальных сетях распространяется информация о "Международном дне насилия", который якобы состоится 24 апреля. По словам пользователей, в этот день мужчины будут нападать на женщин - слабому полу советуют вооружиться или остаться дома. Как отметили в МВД, рассылка, которая началась с англоязычного поста, является фейком", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что в настоящее время установлены два владельца аккаунтов TikTok, которые распространили информацию на территории Республики Казахстан. С ними проведена профилактическая беседа.
Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
16.04.2024, 17:00 51051
Президенту доложили о состоянии основных гидротехнических сооружений Костанайской области
Фото: Акорда
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Костанай. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе его визита в Костанайскую область доложили о состоянии основных гидротехнических сооружений региона, включая Каратомарское, Верхне-Тобольское и Желкуарское водохранилища, сообщает пресс-служба Акорды.
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов заверил, что обеспечивается контролируемый сброс воды из водохранилищ в целях предотвращения подтоплений населенных пунктов и инфраструктуры.
Также Касым-Жомарт Токаев совершил облет подтопленных территорий для ознакомления с текущей ситуацией в регионе.
Из 492 сел больше всего от наводнения пострадали 11 населенных пунктов. На сегодня ситуация нормализовалась, однако подтопленным остается 51 дом. Кроме того, размыты 4 моста, 7 участков дорог, повреждено 1414 опор линий электропередачи. В результате возникли временные проблемы с транспортным сообщением между Костанаем и южными районами области, а также с электроснабжением в 13 населенных пунктах", - добавили в пресс-службе.
Напомним, общее число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 111 тысяч человек. Спасатели в круглосуточном режиме проводят эвакуацию жителей подтопленных населенных пунктов.
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