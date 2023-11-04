Казахстан начал перекачку газа из России в Узбекистан  

В коммунальную собственность города, согласно договорам дарения, приняты 100-процентные доли участия в уставном капитале трех ТОО

Фото: Instagram/kairat4

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Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В коммунальную собственность города, согласно договорам дарения, приняты 100% доли участия в уставном капитале трех ТОО "F Link (ЭФ Линк)", "Grand Hall Unity" и "Алмтрэйд", сообщает пресс-служба управления государственных активов Алматы.





26 октября 2023 года завершена регистрация этих ТОО за управлением государственных активов Алматы. Специалисты ведомства вносят изменения в уставы ТОО в части учредителя, а также ведут работы по созданию наблюдательного совета в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, проведения инвентаризации имущества и составления планов развития на пятилетний период.





Также прорабатывается вопрос по дальнейшей деятельности ТОО с учетом имеющихся арендаторов и приобретенных гражданами абонементов.





Ранее Кайрат Боранабаев передал государству нефтяное месторождение "Каражанбас Северный", газораспределительную компанию "Азия Газ Чунджа" и завод "Сервисный центр "КазТурбоРемонт".





В рамках в рамках добровольного сотрудничества со следствием осужденный олигарх вернул государству государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге, офисные помещения , торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть в Алматы, перевел выведенные за рубеж $66 млн в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Кроме того, акционеры Phystech II передали 100% простых акций компании государству. По состоянию на 3 октября 2023 года держателем акций предприятия являлось ТОО "КазСтройПроект-А". По данным СМИ, ранее акционером компании было ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Его владельцем был бизнесмен Кайрат Боранбаев.



