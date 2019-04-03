Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан обжалует решение Окружного суда США по делу Стати, передает Kazakhstan Today.

30 марта 2019 года Окружной суд США по округу Колумбия вынес постановление по иску Республики Казахстан против Анатолия Стати и его сообщников ("Стати") за мошеннические действия. Иск подан на основании закона США "О борьбе с организованной преступностью и коррупцией" (закон RICO), а также с нормами общего права о мошенничестве", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

В ведомстве напомнили, что в 2013 году арбитражный трибунал в Стокгольме вынес решение в пользу Стати. Однако Стати по сей день не может исполнить решение, так как "арбитражное решение получено путем мошенничества".

Это подтверждается судами Англии и Нидерландов. В частности, в июне 2017 года Высокий суд Англии установил наличие достаточных доказательств для рассмотрения судебного дела о том, что Стати получил арбитражное решение путем мошенничества. 6 ноября 2018 года Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) постановил, что арбитражное решение не может быть исполнено в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией без полного рассмотрения заявлений Казахстана о мошенничестве и обширных доказательств, подтверждающих эти заявления. В свою очередь Казахстан ведет параллельно работу по предъявлению встречных исков против Стати и его сообщников. Вышеуказанное решение связано с этой работой, проводимой РК", - отметили в Минюсте.

Также сообщается, что в своем решении Окружной суд Вашингтона "не вынес никакого решения по существу мошенничества Стати. Вместо этого суд отказал Республике на процедурных основаниях".

В пресс-службе заявили, что Казахстан не согласен с таким решением суда и будет обжаловать его в апелляционном порядке.

Все заявления Стати, связанные с этим решением, являются очередной отчаянной попыткой Стати исказить факты и создать иллюзию положительного исхода в его пользу по процессам, связанным с принудительным исполнением арбитражного решения. Хотя, по сути, в процессе в США сторона Стати в качестве ответчика не смогла опровергнуть аргументы о мошеннических действиях. В то же время суд в Вашингтоне не единственная юрисдикция, где Казахстан заявил встречные требования против Стати. В частности, такие требования заявлены в Великобритании и Нидерландах. При этом доказательства о мошенничестве достаточно убедительные", - уверены в Минюсте.

Республика Казахстан продолжит работу по защите своих интересов и будет планомерно добиваться правосудия во всех юрисдикциях для вынесения справедливых решений против мошеннических действий Стати, заключили в пресс-службе.

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