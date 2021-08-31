Казахстан отмечает День Конституции

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НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции Казахстана! Конституция - это надежный гарант нашей Независимости. Основной закон юридически и политически подтверждает приверженность нашего государства принципам демократии и верховенства права, определяет долгосрочный курс развития страны", - говорится в поздравлении.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Конституция, разработанная по инициативе и при прямом участии Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, является прочным фундаментом наших достижений в социально-экономической сфере, масштабных реформ во всех областях общественной жизни. Прогрессивные конституционные нормы содействуют успешному преодолению экономических кризисов и уверенному движению вперед.

Опираясь на незыблемые ценности, гарантирующие права и свободы граждан, мы строим справедливое государство. Наша основная цель - повышение качества жизни и благосостояния людей. Основной закон выступает мощным консолидирующим фактором, утверждая единство нации, неприкосновенность чести и достоинства человека, запрет на любые формы дискриминации. Эти системообразующие постулаты обеспечивают внутриполитическую стабильность - наше бесценное достояние. Уважение к Конституции, каждая буква которой пропитана духом Независимости, лежит в основе патриотизма нашего народа", - отметил президент.

Он пожелал всем согражданам крепкого здоровья, процветания и благополучия!

Напомним: Конституция Казахстана была принята 30 августа 1995 года на всенародном референдуме.

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