Казахстан получит 3,7 млрд кубометров воды по реке Сырдарья в поливной период

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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В поливной период 2025 года Казахстан получит по реке Сырдарья около 3,7 млрд кубометров воды. Об этом министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов договорился с коллегами из Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в ходе 89-го заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии.





Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, по межгосударственному каналу "Достык" в поливной период Казахстан получит 909 млн кубометров воды. В Северное Аральское море планируют направить 975 млн кубометров воды.





Сейчас мы заняты тем, чтобы направлять паводковую воду в озера и реки и собирать ее в водохранилищах. Но когда речь идет о южных областях, важна водная дипломатия. Сани надо готовить летом, или, наоборот, для летнего поливного периода этого года мы ведем переговоры с прошлого года. Вода, поступающая в Казахстан по реке Сырдарья, будет собрана в Шардаринском водохранилище и использована для обеспечения аграриев южных областей. В прошлом году за счет эффективного распределения воды, внедрения водосберегающих технологий и (благодаря. - Прим. ред.) своевременным переговорам с соседними странами нам удалось удовлетворить нужды крестьянских хозяйств в поливной воде. Добиться этого мы намерены и в текущем году", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.





Напомним, что с октября прошлого года по 1 апреля этого года Узбекистан направил Казахстану 12,6 млрд кубометров воды. Это на 1,7 млрд кубометров больше, чем планировалось ранее.