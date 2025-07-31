30.07.2025, 19:32 40446
Казахстан получит недопоставленные объемы воды из Кыргызстана и Узбекистана
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев с рабочим визитом посетил Кыргызстан, где провел переговоры с председателем кабинета министров Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым и руководителями профильных ведомств, сообщает пресс-служба главы правительства.
Стороны обсудили августовский режим работы Нарынского каскада, Таласского бассейна, а также водохранилищ Киров и Орто-Токой. По итогам встречи достигнута договоренность о дополнительной поставке недополученных из-за засухи и низкой приточности объемов воды в рамках ранее утвержденных договоренностей.
Позже в Ташкенте вице-премьер Канат Бозумбаев провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и руководителями водно-энергетических ведомств. В ходе встречи согласованы меры по устранению отставания от графика подачи воды в течение двух недель.
Таким образом, завершение вегетационного сезона в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях будет выполнено в полной мере и находится на контроле правительства и региональных властей.
Напомним, за первые шесть месяцев текущего года в Казахстан из Китая поступило 4,6 млрд кубометров воды по реке Ертис и 5,6 млрд кубометров воды по реке Или. Поступление воды по реке Или позволило второй год кряду наполнить Капшагайское водохранилище в Алматинской области на 100%. Это в свою очередь позволило направить 8,52 млрд кубометров воды в озеро Балхаш.
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31.07.2025, 13:18 2456
Третью АЭС в Казахстане построит Китай
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр сообщил, что третью атомную электростанцию в Казахстане будет строить китайская компания, передает корреспондент агентства.
Прорабатываются места дислокации. Обязательно нужен постоянный источник водоснабжения рядом с этой станцией, должны быть определены районы выдачи электроэнергии. Эта работа будет завершена в ближайшее время. Я думаю, в этом году уже объявят о том, где будут располагаться эти станции", - проинформировал Скляр.
По его словам, строительством будет заниматься та же компания, которая построит вторую АЭС.
Ранее сообщалось, что китайская CNNC построит вторую АЭС в Казахстане.
Напомним, российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
31.07.2025, 11:02 8931
Объем производства в сфере промышленности в Казахстане вырос на 6,5%
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве выступил с докладом о развитии реального сектора экономики, передает корреспондент агентства.
В промышленности за первое полугодие объем производства составил 28,9 триллиона тенге, показав рост на 6,5%, в том числе обрабатывающая промышленность произвела продукцию на 13,7 триллиона тенге, что на 5,5% выше прошлогоднего показателя. Вклад обрабатывающего сектора в ВВП страны - 12,4%. Рост обеспечен в машиностроении, химической промышленности, производстве строительных материалов и продуктов питания", - сообщил зампремьера.
Он отметил, что в этом году запланирован ввод 190 проектов на общую сумму порядка 1,5 триллиона тенге. На сегодня из них уже введено 47 проектов на сумму 196 миллиардов тенге, создано более 3 тысяч рабочих мест.
Ранее зампремьера РК Серик Жумангарин сообщил, что в Казахстане отмечается самый высокий показатель роста ВВП за последние 12 лет.
31.07.2025, 10:35 10076
МВД предупредило об ответственности за распространение фейков и провокационной информации в соцсетях
За распространение ложной информации предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В последнее время участились случаи распространения заведомо ложной и провокационной информации в социальных сетях, мессенджерах и на других онлайн-платформах. Подобные действия дестабилизируют общественную обстановку, подрывают доверие, сеют рознь и провоцируют конфликты, сообщили в МВД Казахстана.
В МВД предупредили, что распространение фейков - это уголовно наказуемое деяние. За распространение ложной информации предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. Только за полгода зарегистрировано 47 уголовных дел за публикации заведомо недостоверных сведений. В Туркестанской области мужчина разместил в соцсетях ложную информацию о передаче земель иностранным инвесторам. Приговором суда он признан виновным и осужден.
Особую тревогу вызывают факты разжигания национальной, религиозной или социальной розни. Это тяжкое преступление, за которое законодательством предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. За первое полугодие 2025 года возбуждено 64 уголовных дела по подобным фактам. Осуждены 15 человек, из них девять приговорены к реальным срокам лишения свободы. Среди них: жительница области Абай, распространявшая в TikTok видео с оскорблениями по национальному признаку; житель Кызылординской области, публично разжигавший религиозную вражду. Все они задержаны и осуждены приговорами суда", - проинформировали в ведомстве.
Кроме уголовной предусмотрена и административная ответственность за распространение ложной информации в интернете.
По статье 456-2 КоАП за шесть месяцев к административной ответственности привлечены 38 человек: в Атырауской области гражданин опубликовал видео с недостоверной информацией о разрушенной дамбе; в Петропавловске активист распространил ложную информацию о массовом вскрытии заключенных. Все они привлечены к ответственности вплоть до административного ареста на несколько суток", - сообщили в министерстве.
МВД призывает граждан соблюдать нормы законодательства, быть бдительными и ответственно относиться к распространению информации.
Каждое сообщение должно быть достоверным, не содержать призывов к вражде и не нарушать общественный порядок. Только совместная правовая культура и уважение друг к другу позволят сохранить в обществе мир, стабильность и доверие", - отметили в ведомстве.
31.07.2025, 10:10 11551
За год предотвращены мошеннические действия на сумму свыше 2,5 млрд тенге - Нацбанк
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Благодаря работе Антифрод-центра Национального банка за год предотвращены мошеннические действия на сумму свыше 2,5 млрд тенге. Расширение возможностей действующей платформы Антифрод-центра обсудили на встрече в Алматы на базе АО "Национальная платежная корпорация". Ключевым направлением обсуждения стал переход к следующему этапу развития Антифрод-центра - внедрению механизмов предиктивной аналитики на основе сессионного анализа поведения пользователей, сообщили в Нацбанке РК.
По данным Нацбанка, на сегодняшний день к платформе Национального антифрод-центра подключены более 200 участников, включая банки, микрофинансовые организации, телеком-операторов и государственные органы. За последний год предотвращены мошеннические действия на сумму свыше 2,5 млрд тенге.
На встрече рассматривались технологические решения, направленные на дополнительный анализ пользовательских сессий в реальном времени, выявление аномалий и проактивное прогнозирование рисков. Особое внимание уделено вопросам соблюдения законодательства о защите персональных данных и техническим аспектам внедрения сессионного анализа поведения пользователей.
Заместитель председателя НБК Берик Шолпанкулов подчеркнул необходимость перехода к проактивному анализу, прогнозированию и противодействию мошенническим действиям в отношении граждан и банков.
Председатель правления АО "НПК" Жанар Самаева отметила, что усиление Национального антифрод-центра - приоритетная задача в условиях стремительного роста цифровых угроз и использование сессионного анализа позволит значительно повысить уровень проактивной защиты.
По итогам встречи участники договорились о запуске пилотного проекта по сессионному анализу пользовательских действий с целью апробации подходов к предиктивному выявлению мошенничества. Помимо этого, постоянно требуется выработка методологии оценки эффективности сессионных решений.
Ранее сообщалось, что операторы сотовой связи будут блокировать номера мошенников и передавать информацию о них в Нацбанк.
30.07.2025, 17:40 44316
Единую радиосеть для экстренного реагирования на ЧС создают в Казахстане
Фото: МЧС РК
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проводится масштабная работа по развитию межведомственной ультракоротковолновой радиосвязи в рамках государственной системы гражданской защиты, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Уже проведены организационно-технические мероприятия по объединению разрозненных транкинговых сетей радиосвязи МЧС, МВД и Нацгвардии. Это стало основой для создания единой платформы связи между службами. Аналогов данной системы в СНГ на сегодняшний день не существует", - говорится в сообщении министерства.
Как отметили в МЧС, благодаря интеграции новых базовых станций города Павлодар и Туркестан стали 12-м и 13-м регионами, подключенными к цифровой радиосети. Это дало импульс для подключения и других регионов страны.
30.07.2025, 11:47 55171
Мошенники все чаще вовлекают подростков и пенсионеров в схемы "дропперства" - Нацбанк
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Все чаще в мошеннические схемы с использованием платежных карточек вовлекаются подростки и пенсионеры. Об этом сообщили в Национальном банке Казахстана.
В последнее время все чаще молодежь и пенсионеры, осознанно или по незнанию, вовлекаются в преступные схемы - за денежное вознаграждение передают третьим лицам свои банковские карты и открывают банковские счета для транзита и обналичивания похищенных средств, становясь так называемыми дропперами", - проинформировали в пресс-службе Нацбанка.
Сообщается, что злоумышленники активно используют социальные сети, мессенджеры и другие цифровые платформы для поиска и вовлечения молодых людей или пенсионеров в незаконные финансовые операции.
Обещая легкий и быстрый заработок, злоумышленники предлагают открыть банковские карты и передать их реквизиты, включая 16-значный номер на лицевой стороне, срок действия, трехзначный CVV/CVC-код, а также данные для входа в приложение. Получив доступ к данным, злоумышленники проводят свои незаконные финансовые операции, включая вывод денег, полученных в результате мошеннической деятельности", - рассказали в пресс-службе.
В Нацбанке напомнили, что участие в схемах дропперства влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан.
Национальный банк Казахстана рекомендует гражданам не передавать никому банковские карты и их реквизиты, в том числе данные для входа в мобильный банкинг, проявлять бдительность и не поддаваться на обещания легкого заработка, консультироваться с представителями банка при возникновении сомнений, а в случае утери банковской карты немедленно ее заблокировать и сообщить в банк. Если вы столкнулись с настойчивым предложением выкупа или передачи банковских карт третьим лицам, настоятельно рекомендуем обратиться в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Казахстане введена уголовная ответственность за передачу банковской карты третьим лицам. За незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету предусматриваетсялишение свободы на срок до трех лет, а за незаконное осуществление платежей и переводов денег с использованием банковского счета в пользу третьего лица - лишение свободы на срок до пяти лет.
30.07.2025, 10:16 58496
Миллиард тенге выделен на полив полей в Кызылординской области
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 1 млрд тенге на закуп 53 передвижных дизельных насосных станций для полива выделено Кызылординской области из резерва правительства.
Новое оборудование позволит поддерживать полив на площади свыше 6 тыс. гектаров, даже при низком уровне воды в магистральных каналах. Насосные станции используются для переброски воды из магистральных и межхозяйственных каналов во внутрихозяйственные сети", - сообщает пресс-служба правительства.
В регионе засеяно 126,4 тыс. гектаров поливных культур, из них 85,2 тыс. гектаров приходится на рис. В рамках текущего поливного сезона объем запланированного водозабора составляет 2,5 млрд кубометров.
Акимат области совместно с Кызылординским филиалом РГП "Казводхоз" создал специальную мониторинговую группу, разработал и утвердил график подачи воды на пяти магистральных и трех межхозяйственных каналах - в соответствии с объемами воды, поступающей по Сырдарье.
Напомним, ранее фермеры Туркестанской области столкнулись с нехваткой поливной воды. Несмотря на ее дефицит, власти региона заключили вне плана больше тысячи договоров с аграриями на полив рисовых полей, при том, что рис считается одной из самых водоемких культур. За это руководители областного филиала "Казводхоза" получили строгие выговоры.
29.07.2025, 18:28 80551
В Актобе откроют новый транспортно-логистический хаб
Предприятие создано совместно с турецкой логистической компанией S-Systems
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Турцию состоялась встреча с турецкой логистической компанией S-Systems. Председатель правления "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов рассказал об итогах встречи, сообщили в пресс-службе Акорды.
Казпочта создала совместное предприятие с турецкой логистической компанией S-Systems. Предприятие строит транспортно-логистический хаб на базе аэропорта Актобе. Проект будет введен в эксплуатацию во втором полугодии следующего года", - проинформировал Нурлан Жакупов.
По его словам, данный проект позволит реализовать транзитный потенциал Казахстана, а также улучшит отношения между казахстанским и турецким бизнесом.
Ранее в Костанае начали строить логистический хаб "Тобыл".
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