Казахстан продлил срок приостановления действия безвизового въезда

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - В рамках усилий по дальнейшей борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране правительство РК приняло решение о продлении срока приостановления одностороннего безвизового режима для граждан 54 государств мира по 31 декабря 2021 года включительно, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Возможность въезда в страну без визы для указанной категории иностранцев предусмотрена пунктом 17 правил въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением правительства РК №148 от 21 января 2012 года, сообщает пресс-служба МИД РК.

Ранее его действие было приостановлено постановлением правительства №220 от 17 апреля 2020 года (до 1 ноября 2020 года) и позднее №727 от 30 октября 2020 года (до 1 мая 2021 года).

Норма касается граждан следующих стран: Австралии, США, Австрии, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Вьетнама, Германии, Греции, Дании, Новой Зеландии, Японии, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Индонезии, Италии, Канады, Катара, Кипра, Колумбии, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Венгрии, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Саудовской Аравии, Сингапура, Словакии, Словении, Таиланда, Великобритании, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

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