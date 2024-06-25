24.06.2024, 18:02 22286
Казахстан решительно осуждает любые проявления жестокости и насилия - президент
Фото: Акорда
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов в Дагестане, сообщает Акорда.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает любые проявления жестокости и насилия, направленные против благополучия мирных граждан, рассматривая их как серьезную угрозу региональной и международной безопасности.
Кроме того, стороны отметили важность продолжения тесного взаимодействия по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также консолидации усилий в рамках авторитетных международных организаций.
Президенты также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития казахстанско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также обсудили повестку дня предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
Напомним, неизвестные в Дербенте и Махачкале напали на православные храмы и синагоги, они также атаковали пост ДПС. По данным ТАСС, в результате терактов погибли 15 правоохранителей и 4 гражданских, в том числе священник. Пострадали 26 человек. Нападавших ликвидировали.
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24.06.2024, 16:00 31946
В Казахстане установят пять сейсмостанций
Сейсмостанции будут установлены при финансировании Института геофизики Администрации по землетрясениям Китая
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Республики Казахстан в 2024-2025 годах установят пять сейсмических станций, сообщает сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Как проинформировали в Министерстве науки и высшего образования РК в ответ на запрос агентства, "в 2024-2025 годах на территории РК при финансировании Института геофизики Администрации по землетрясениям Китая будет установлено пять сейсмических станций и произведен капитальный ремонт центральной сейсмической обсерватории "Алматы".
Кроме того, по данным ведомства, при организации Агентства по землетрясениям Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики в июле пройдет международное совещание по прогнозированию землетрясений, в котором примут участие ученые отечественного Центра сейсмологических наблюдений.
Напомним, в январе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы.
Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
В мае в Алматы провели тестирование системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. Систему запустили для пользователей устройств с ОС Android.
24.06.2024, 12:54 44601
Токаев назначил главнокомандующего военно-морскими силами ВС РК
Им стал Серик Бурамбаев
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении главнокомандующего военно-морскими силами Вооруженных сил Республики Казахстан.
Распоряжением главы государства Бурамбаев Серик назначен главнокомандующим военно-морскими силами Вооруженных сил Республики Казахстан", - сообщает Акорда.
Ранее занимавший данный пост Бекжанов Сакен распоряжение президента освобожден от должности.
24.06.2024, 11:44 47936
О состоянии трассы Алматы - Астана сообщили в Минтранспорта
Фото: Министерство транспорта РК
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - О завершении строительных работ на автодороге республиканского значения Алматы - Астана сообщили в Министерстве транспорта.
Автодорога состоит из четырех основных отрезков: Караганда - Балхаш, Балхаш - Бурылбайтал, Бурылбайтал - Курты и объезд станции Шамалган общей протяженностью 946 километров. Все они будут соответствовать I-б категории с четырехполосным движением.
На участке Караганда - Балхаш общей протяженностью 363 километра ликвидированы все объездные дороги. Завершено строительство 11 мостов, 32 путепроводов для проезда сельхозтехники, транспортной развязки и путепровода через железную дорогу, сейчас ведутся работы по благоустройству. Также дорожники укладывают верхний слой асфальта и устанавливают для безопасности дорожного движения барьерные ограждения. Объект планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2024 года", - сообщили в Минтрансе.
Мониторингом качества строительства дороги между Астаной и Алматы занимаются корейские компании Dongsung Engineering и ISAN Corporation. Инженеры компании ведут технический надзор, постоянно находятся на объекте и следят за качеством проводимых работ.
В Комитете автомобильных дорог отметили, что часть участков начнут вводить в эксплуатацию уже с середины лета, оставшуюся часть сдадут до конца 2024 года.
В частности, участок Курты - Бурылбайтал общей протяженностью 81 километр планируется сдать в эксплуатацию летом этого года. Также к концу лета планируется завершить все работы на автодороге обход станции Шамалган.
Ранее президент назвал качество автодорог в Казахстане одной из серьезных проблем отечественного туризма.
О системных недостатках в автодорожной отрасли также заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.
Антикор проанализирует сферу строительства дорог на коррупционные риски.
24.06.2024, 11:34 48826
Поджог греческого острова и надпись в Помпеях: действия казахстанских туристов-вандалов прокомментировали в МИДе
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вандализм казахстанских туристов за границей прокомментировал официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства.
Казахстанский консул сразу же после публикации данной информации связался с греческими властями по данному случаю. Полиция сообщила, что среди задержанных граждан Казахстана нет и какие-либо претензии к ним тоже не выдвигались", - ответили в МИД РК.
Ранее сообщалось, что туристы устроили пожар на греческом острове Идра (Гидра). По данным местных СМИ, причиной пожара стал фейерверк, запущенный с яхты. Вместе с этим распространилась информация о том, что яхта была арендована гражданами Казахстана.
Также стало известно о задержании гражданина Казахстана в итальянском городе Помпеи за написанное им слово ALI на древней стене Дома Цеев в Археологическом парке.
В Италии был задержан наш гражданин за незаконное нанесение надписи на историческом здании. После завершения всех необходимых формальностей в правоохранительных органах он был отпущен. Дальнейшее судебное разбирательство будет проведено в административном порядке", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
24.06.2024, 09:46 54371
Паводки в Казахстане: определены 16 приоритетных водных объектов для ремонта и строительства
Фото: Министерство водных ресурсов РК
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК определило 16 приоритетных проектов в водной сфере. Речь идет о строительстве и восстановлении водохранилищ и оросительных каналов, заявил вице-премьер Нурлан Байбазаров в эксклюзивном интервью Primeminister.kz.
Паводки, которые прошли весной, показали неразвитость инфраструктуры водохозяйственной системы страны. Мы определили 16 проектов, которые требуют инвестиций в размере более 500 млрд тенге", - рассказал Байбазаров.
По его словам, источники этих инвестиций определены. На стадии привлечения - льготное финансирование со стороны Исламского банка развития.
Средства предоставляются на длительный период и по очень низкой ставке, что позволит решить накопившиеся проблемы в этой сфере. Обновление водохозяйственной системы будет включать строительство водохранилищ и оросительных каналов, а также укрепление технической инфраструктуры служб", - сообщил министр.
В первую очередь планируется полностью обновить технику и средства в системе МЧС и "Казводхоза", пообещал министр.
На обновление техники в лесном и водном хозяйстве, а также системе ЧС направят средства "Жасыл даму", это более 200 млрд тенге. Реализация проектов уже начинается, и в этом году будет поставлена первая партия техники.
Напомним, почти 4 тысячи казахстанцев, чьи дома затопило, до сих пор остаются в эвакопунктах. В начале апреля президент Токаев пригрозил правительству жесткими мерами в связи с провалом работы по паводкам. Треть гидротехнических сооружений в РК находится в неудовлетворительном состоянии и не способны защитить от паводков.
23.06.2024, 10:52 105901
День полиции в Казахстане: Токаев поздравил сотрудников МВД
Фото: Акорда
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил полицейских с Днем полиции, сообщает Акорда.
Уважаемые сотрудники полиции! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы стоите на страже закона и правопорядка, обеспечиваете спокойствие и безопасность граждан. Общество возлагает на вас огромную ответственность и предъявляет высокие требования", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что полицейские должны служить образцом профессионализма и эффективности, добросовестного исполнения служебного долга и внимательного отношения к проблемам людей.
23.06.2024, 09:34 112371
Президент Казахстана поздравил госслужащих
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Х опубликовал поздравление с Днем государственного служащего, сообщает пресс-служба Акорды.
Поздравляю госслужащих с профессиональным праздником! Вам отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана. Вы должны всегда исходить из интересов государства и общества, быть инициативными, ответственными и ориентированными на результат. Желаю успехов в работе!" - написал Касым-Жомарт Токаев.
22.06.2024, 19:35 131386
Реконструкцию трассы Караганда - Балхаш завершат до конца года
Фото: пресс-служба правительства
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область ознакомился с ходом работ по реконструкции автодороги Караганда - Балхаш, протяженность которой составляет 363 км, сообщает пресс-служба правительства.
В настоящее время подрядная организация занимается укладкой верхнего слоя покрытия.
Директор Карагандинского областного филиала АО "НК КазАвтоЖол" Ерлан Жумагулов доложил, что объезды на всем протяжении автодороги отсутствуют и движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме.
Построено пять обходов для населенных пунктов Жумабек, Аксу, Акчатау, Аксу-Аюлы и города Балхаша. Подрядчик завершил строительство транспортной развязки и путепровода через железную дорогу в районе города Балхаша.
Построено 32 путепровода для проезда сельскохозяйственной техники и 11 мостов. Произведено переустройство существующих инженерных линий коммуникаций. Поэтапно производится обустройство автодороги.
Роман Скляр поручил не снижать темпы дорожно-строительных работ и завершить реконструкцию дороги до конца текущего года.
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