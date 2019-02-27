Казахстан выиграл многомиллионный арбитражный спор с иностранной компанией

Астана. 12 ноября. Kazakhstan Today - Арбитражный трибунал в Париже вынес решение в пользу Казахстана в многомиллионном споре с иностранной компанией, передает Kazakhstan Today.





8 ноября 2018 года Арбитражным трибуналом при Международной торговой палате вынесено решение, согласно которому трибунал отклонил все требования турецкой компании Magdenli Yer Hizmetleri ve Tasima Anonim Sirketi (далее - истец) к Республике Казахстан", - сообщила пресс-служба Министерства юстиции РК.





Как пояснили в ведомстве, в марте 2015 года истец, который совместно с АО "СПК "Атырау" является учредителем АО "АТМА - аэропорт Атырау и Перевозки", инициировал арбитражный процесс против Казахстана. 4 июня 2018 года в Международной торговой палате Парижа прошли основные слушания.





Истец обвинял Казахстан в осуществлении мероприятий по экспроприации услуг по поставке топлива, грузовых услуг и услуг по обслуживанию вертолетов путем создания Международного аэропорта Атырау, а также заявлял, что Республика Казахстан обязана возместить дополнительные инвестиции истца в "АТМА - аэропорт Атырау и Перевозки".





Сумма требований истца составила около $16 млн плюс проценты и арбитражные издержки. Изучив доводы сторон, трибунал отказал по всем пунктам требований истца. Трибунал заключил, что государственными органами Казахстана не были совершены какие-либо действия по экспроприации услуг по поставке топлива, грузовых услуг и услуг по обслуживанию вертолетов, а также по воспрепятствованию возврата дополнительных инвестиций истцу", - отметили в Минюсте.





Арбитражный трибунал подчеркнул, что казахстанская судебная система не нарушила прав иностранных инвесторов и действовала согласно принципам законности и справедливости. Трибунал также постановил, что Казахстан не несет каких-либо обязательств по возврату дополнительных инвестиций истцу и заключил, что международные обязательства Казахстана по защите иностранных инвестиций были полностью исполнены.





Согласно постановлению трибунала, истец должен понести все расходы за организацию работы и арбитражные издержки на сумму около $500 000.





Решение арбитражного трибунала полностью подтверждает корректную позицию Республики Казахстан, которая по-прежнему следует политике всесторонней поддержки иностранных инвесторов на территории Казахстана", - прокомментировал министр юстиции РК Марат Бекетаев.





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