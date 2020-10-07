Казахстан за счет внутреннего производства обеспечивает себя 23 из 29 основных потребляемых продтоваров

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы насыщения внутреннего рынка отечественным продовольствием, передает Kazakhstan Today.

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Казахстан имеет большой потенциал для становления одним из мировых продуктовых хабов, наряду с США, Австралией, Бразилией и Аргентиной.

Со стороны государства оказываются все необходимые меры поддержки АПК, предоставляются субсидии (47 видов субсидий по 16 направлениям), предусмотрено льготное кредитование и налоговые преференции. В результате принятых мер за 8 месяцев инвестиции в основной капитал производства продуктов питания увеличились, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, на 25,4% до 54,7 млрд тенге.

Казахстан за счет внутреннего производства обеспечивает себя 23 из 29 основных потребляемых продовольственных товаров - плодоовощной, крупяной, мукомольной, мясной и другой продукцией. Для увеличения производства по оставшимся 6 видам продуктов (яблоки, рыба, колбасные изделия, сыры и творог, сахар и мясо птицы) к 2024 году планируется открыть новые птицефабрики, мясокомбинаты, молочные, сахарные заводы и увеличить площади яблочных садов. Это позволит полностью обеспечить РК основными продуктами питания отечественного производства.

Создаваемая Национальная товаропроводящая система позволит улучшить условия хранения производимой сельхозпродукции, увеличить ее производство и количество на рынке в период межсезонья, а также значительно повысить экспорт.

Согласно представленному Министерством сельского хозяйства (МСХ) Комплексному плану по насыщению рынка отечественными продовольственными товарами до 2025 года, будет реализовано 380 инвестиционных проектов с привлечением более 5 трлн тг инвестиций, что позволит сформировать 7 экосистем по приоритетным видам продовольственных товаров: мясу, рыбе, фруктам и овощам, сахару, зерновым, масличным, молочной продукции.

Насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием является стратегической задачей правительства", - сказал Мамин, поручив МСХ в течение месяца принять Комплексный план по насыщению рынка отечественными продовольственными товарами.

Министерству сельского хозяйства совместно с министерствами экологии, национальной экономики, финансов поручено проработать вопрос расширения мер государственной поддержки и стимулирования производства продуктов с недостаточным насыщением на внутреннем рынке, в том числе с учетом планов по развитию рыбной отрасли.

Акимам регионов дано поручение взять на личный контроль реализацию запланированных в АПК проектов и обеспечить подведение необходимой инженерной инфраструктуры, а также проработать с инвесторами все вопросы по всей цепочке от сырья до экспорта.

Премьер-министр также поручил принять меры по обеспечению необходимой логистики и продвижению сбыта отечественной сельхозпродукции на внутреннем и внешних рынках, сообщила пресс-служба правительства.

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