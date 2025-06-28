27.06.2025, 20:35 20031

Казахстан завершил эвакуацию своих граждан из стран Ближнего Востока

На сегодня общее число эвакуированных из Израиля составило 103 человека
Казахстан завершил эвакуацию своих граждан из стран Ближнего Востока
Фото: МИД РК
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана при содействии государственных органов и зарубежных партнеров завершило очередной этап эвакуации граждан Казахстана из Израиля и Ирана, сообщает пресс-служба МИД РК.

25 июня посольства Казахстана в Израиле и Египте организовали эвакуацию 37 человек, в том числе 13 граждан Кыргызстана и России. 26 июня эта группа благополучно вернулась в Казахстан рейсом авиакомпании SCAT по маршруту Каир - Шымкент. На сегодня общее число эвакуированных из Израиля составило 103 человека.

Из Ирана при содействии посольств РК в Тегеране, Ашхабаде, Баку и Ереване с момента эскалации ситуации в регионе успешно эвакуированы 233 гражданина Казахстана. Из них 135 человек выехали через Туркменистан, 25 - через Азербайджан, 73 - через Армению.

Кроме того, в период с 23 по 25 июня в связи с временным закрытием воздушного пространства значительное число граждан Казахстана, находившихся в Катаре и ОАЭ, не смогли своевременно вернуться на родину. Загранучреждения РК в этих странах оказали всестороннюю консульско-правовую помощь и иную поддержку в урегулировании возникших вопросов и скорейшем возвращении соотечественников. С 24 по 27 июня при содействии диппредставительств страны из Катара и ОАЭ в Казахстан были возвращены более 1900 граждан.

Напомним, Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня.

Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану, заявив, что подобные агрессивные действия наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности.

В МИД РК обратились к казахстанцам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
 

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27.06.2025, 18:41 24876

Олжас Бектенов избран председателем совета ЕАБР

Премьер-министр РК провел заседание совета Евразийского банка развития
Олжас Бектенов избран председателем совета ЕАБР
Фото: ЕАБР
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание совета Евразийского банка развития. Рассмотрены итоги работы организации за 2024 год и актуальные вопросы текущей деятельности.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов доложил о реализации ключевых показателей стратегии на 2022-2026 годы. По итогам 2024 года накопленный инвестиционный портфель достиг отметки в $16,5 млрд, объем инвестиций увеличился почти на $700 млн по сравнению с предыдущим годом и составил $2,4 млрд. Доля проектов с вкладом в достижение целей в области устойчивого развития превысила 30%, что в 2 раза больше целевых показателей. ЕАБР существенно нарастил проектный портфель технического содействия - в 2024 году данный показатель вырос на 76% и достиг исторического максимума.

Согласно отчету правления, инвестпортфель банка в Казахстане достиг $7,2 млрд, в него вошли 116 проектов, включая текущие 43 на $2,9 млрд. Также отмечен рост инвестиций в инициативы Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Всего к 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР - 305 проектов.

По итогам первого полугодия 2025 года план по инвестициям на текущий год выполнен - объем новых подписаний составил почти $2,1 млрд. Потенциальный объем подписания проектов в высокой степени готовности превышает $4 млрд.

Следует отметить, что к соглашению об учреждении ЕАБР официально присоединился Узбекистан. В ходе заседания министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов выразил готовность к активному взаимодействию с банком.

ЕАБР продолжает укреплять свои позиции как ключевой институт развития в Евразии, - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов. - Сейчас банк готовится к открытию офиса в Ташкенте. Это расширяет возможности для реализации масштабных интеграционных проектов".


По итогам заседания принят ряд решений, в том числе организационного и финансового характера. По предложению членов совета премьер-министр РК Олжас Бектенов избран председателем совета ЕАБР. Заместителем председателя назначен министр финансов РК Мади Такиев.
 
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Теги:ЗаседаниеЕАБРБектенов
27.06.2025, 18:10 26501

Как изменятся правила пересечения границы для транспорта

За недостоверные данные и неиспользование брони учетные записи будут блокировать
Как изменятся правила пересечения границы для транспорта
Фото: Depositphotos
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов РК разработало проект поправок, направленных на совершенствование порядка пропуска транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу с использованием электронной очереди, передает корреспондент агентства.

Основные положения включают:

- введение ответственности пользователей за недостоверные данные и неиспользование брони посредством блокировки учетных записей и механизма гарантийного обеспечения;

- закрепление за местными исполнительными органами обязанности по созданию зон ожидания вблизи пунктов пропуска;

- разграничение внеочередного и ускоренного порядка пропуска с введением отдельного платного режима для ускоренного прохождения;

- создание отдельного слота для приоритетных категорий грузов (животные, скоропортящиеся, опасные);

- уточнение технических механизмов фотофиксации, идентификации, взаимодействия с государственными базами данных (в том числе VIN и страховка);

- установление ограничений на многократное бронирование и расширение возможностей переноса времени брони при сохранении прозрачности и управляемости процесса.

В целях упорядочивания функционирования электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска и повышения ее пропускной эффективности министерством подготовлены изменения в действующие правила, направленные на устранение технических и процедурных узких мест, выявленных в ходе правоприменительной практики", - говорится в документе.


Отмечается, что были учтены неоднократные обращения участников внешнеэкономической деятельности и "предлагаемые изменения обеспечат большую прозрачность, дисциплину и предсказуемость при планировании маршрутов и времени прохождения пунктов пропуска".
 
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Теги:Госграница
27.06.2025, 17:10 29806

В 2026 году Высший Евразийский экономический совет пройдет в Казахстане

В 2026 году Высший Евразийский экономический совет пройдет в Казахстане
Фото: Акорда
Минск. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске, сообщили в пресс-службе Акорды.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС, а также перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия в таких ключевых направлениях, как промышленность, транспорт и логистика, аграрный сектор, цифровизация и искусственный интеллект", - говорится в сообщении.


В ходе заседания выступили президент Ирана Масуд Пезешкиан (в формате видеообращения), президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, а также первый заместитель премьер-министра Монголии Учрал Ням-Осорын.

В следующем году председательство в ВЕЭС переходит к Республике Казахстан.

Акорда
В завершение ВЕЭС был подписан ряд документов, в том числе соглашения о торговле с Монголией и об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Ранее главы государств - члены Евразийского экономического союза в узком составе обсудили перспективы развития экономической интеграции.
 
27.06.2025, 16:04 33796

Сферу на территории EXPO в Астане передали в ведение Минцифры

По словам Жаслана Мадиева, принято решение о передаче компании "КазЭкспоКонгресс" в ведение министерства
Сферу на территории EXPO в Астане передали в ведение Минцифры
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сферу "Нұр әлем" на территории EXPO в Астане передали в ведение Министерства цифрового развития, сообщил в кулуарах правительства глава Минцифры Жаслан Мадиев.

Постановлением правительства РК было принято решение о передаче компании "КазЭкспоКонгресс" под ведение Министерства цифрового развития. С 1 июля этот переход должен случиться. У нас есть планы по дальнейшему развитию этого городка EXPO. То есть, у нас есть видение, что это должен стать инновационный кластер, инновационный городок, который будет вносить свою лепту в развитие нашей экономики", - заявил министр.


По его словам, на сегодняшний день формируется инновационная экосистема на этой территории.

Ранее в Казахстан доставили самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии.
 
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Теги:РКАстанаобъектыМинцифры
27.06.2025, 14:33 40316

Дома, квартиры, люксовые автомобили и деньги: Казахстану вернули активы на более чем 1,15 трлн тенге   

Возвращаемые активы идут исключительно в пользу государства, заверили в Антикоре
Дома, квартиры, люксовые автомобили и деньги: Казахстану вернули активы на более чем 1,15 трлн тенге
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С 2022 года Казахстану вернули имущественные активы и деньги на сумму свыше 1,15 трлн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.

Возвращенные активы включают бизнес-центры, административные здания, коммерческие помещения, жилые дома, квартиры, объекты незавершенного строительства, земельные участки, люксовые автомобили и денежные средства", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что все возвращаемые Антикоррупционной службой активы идут исключительно в пользу государства.


К примеру, в Алматы: здания БЦ "Maisat" передано в собственность АО "Институт географии и водной безопасности"; бизнес-центра "Kaisar Tower" стоимостью более 7,9 млрд тенге передано в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета; на баланс РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Жургенова" передано административное здание стоимостью более 800 млн тенге; в Астана три особняка стоимостью более 5 млрд тенге переданы в КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" акимата города Астаны для детей с инвалидностью", - уточнили в Антикоре.


Ранее сообщалось, что более 400 соцобъектов на 318 млрд тенге строится в Казахстане за счет возвращенных активов.
 
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Теги:РКАктивыВозврат
27.06.2025, 14:21 41751

В Казахстане повысят пенсии и пособия на 10%

Изменения вступят в силу со следующего года
В Казахстане повысят пенсии и пособия на 10%
Фото: Depositphotos
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах совместного заседания палат парламента министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупов сообщила, что с 1 января 2026 года в Казахстане повысят основные социальные выплаты на 10%, передает корреспондент агентства.

Пенсии и вообще в целом социальные выплаты на сегодня в бюджете планируется повысить до 10% по уровню инфляции. Соответственно, на эти цели в бюджете 2026 года предусмотрено более 622 миллиардов тенге. Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат. Это солидарная пенсия, базовая пенсия", - проинформировала министр.


Она подчеркнула, что со следующего года также вырастут выплаты по инвалидности и пособия по потере кормильца.

Ранее министр труда и соцзащиты сообщила, что в Казахстане пересмотрят минимальную заработную плату.
 
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Теги:Пенсиисоцвыплатыпособия
27.06.2025, 10:00 53471

Примерную стоимость и сроки строительства АЭС озвучил Саткалиев

Станция такого уровня стоит порядка 14 млрд долларов
Примерную стоимость и сроки строительства АЭС озвучил Саткалиев
Фото: Depositphotos
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил примерную стоимость строительства атомной электростанции в Казахстане.

Стоимость строительства будет определяться на основе ТЭО (технико-экономическое обоснование. - Прим. ред.) У нас сейчас есть индикативные параметры, которые представили вендоры в рамках участия в конкурсных процедурах. Сейчас мы их объявить не можем, потому что они защищены соглашениями о конфиденциальности с участниками процесса. Но в целом, исходя из мировой практики, станция такого уровня стоит порядка 14 млрд долларов", - рассказал Саткалиев.


Он также ответил на вопрос, за какой срок будет построена АЭС.

Индикативные сроки, определенные по условиям конкурса, это 7 лет с момента выхода на площадку строительства", - сообщил глава ведомства.


Межправительственные соглашения по строительству АЭС планируют подписать до конца текущего года.

Напомним, Казахстан выбрал компанию "Росатом" в качестве лидера консорциума по строительству АЭС.

В Агентстве по атомной энергии рассказали о том, какой тип реактора предлагает установить "Росатом" и как Казахстан планирует минимизировать экологические и социальные риски при строительстве и эксплуатации первой атомной станции.

20 июня Казахстан и Россия подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС. В документе определены этапы подготовки и реализации проекта.
 
27.06.2025, 08:55 46521

Отводной канал за 2 миллиарда тенге построят в Костанайской области для предотвращения паводков

Часть средств на строительство выделена из областного бюджета, еще миллиард тенге выделили из резерва правительства
Костанай. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство выделило 1 млрд тенге для строительства отводного канала в Карасуском районе Костанайской области.

В результате весеннего паводка 2024 года на территории Карасуского района произошло слияние пяти озер Тимтуир, Койбагар, Алабота, Биесойган и Жаншора, что привело к образованию зоны подтопления общей площадью 621 км²", - напомнили в пресс-службе кабмина.


Подтопленными оказались 234 опоры линий электропередачи протяженностью 38 км, что составляет 15,5% от всей протяженности ЛЭП района.

Если ситуация повторится, из-за обрушения опор без электроснабжения могут остаться около 10 тыс. жителей и 114 сельскохозяйственных формирований.

Кроме того, в этой зоне находятся важные объекты инфраструктуры: дороги областного и районного значения, линии связи, посевные площади и пастбища.

С учетом ситуации был разработан проект по строительству отводного канала протяженностью 14,2 км в Карасуском районе общей стоимостью 1,9 млрд тенге. Часть средств выделена из областного бюджета.

Средства из резерва правительства позволят завершить работы в срок, что даст возможность в целом улучшить дренаж почвы и не допустить повторения паводков", - отмечается в сообщении.


Ранее Минводы сообщало, что в Костанайской области отремонтировали 18 гидротехнических сооружений для безопасного пропуска паводковых вод.
 

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