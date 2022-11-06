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Казахстанская служба разведки отмечает 30-летний юбилей

05.11.2022, 14:33 15111
Казахстанская служба разведки отмечает 30-летний юбилей
Фото: Минобороны РК
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Органы военной разведки Вооруженных сил Казахстана сегодня отмечают 30-летний юбилей со дня образования, сообщает Министерство обороны РК.
 
Служба разведки была создана 5 ноября 1992 года
 

Военной разведке принадлежит важнейшая роль в системе обеспечения безопасности и укрепления обороноспособности страны", - сообщается на сайте ведомства.

 
Там подчеркнули, что за 30 лет в Вооруженных силах Казахстана сформирована отечественная система подготовки специалистов, не уступающая зарубежным школам, что подтверждается качеством выполнения задач на учениях и при проведении мероприятий оперативной и боевой подготовки. Совершенствуется оснащение разведывательных органов и подразделений.
 

В рамках специального учения ОДКБ "Поиск-2022" казахстанские разведчики успешно проводили сбор, анализ и передачу данных в едином информационном поле. В составе объединенной группировки они выявляли расположение противника, обходящие рейдовые отряды и передавали их координаты. Благодаря профессиональным действиям военных разведчиков, высокоточными ударами артиллерии и фронтовой авиации были уничтожены силы и средства условного противника", - отметили в Минобороны.

 

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Токаев публично подписал ряд законов по изменениям в Конституцию

05.11.2022, 12:59 16191
Токаев публично подписал ряд законов по изменениям в Конституцию
Фото: Акорда
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии публичного подписания ряда важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию, сообщает Акорда.
 

Конституционная реформа ознаменовала собой начало новой эпохи в истории Казахстана. Она позволила закрепить политические преобразования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления нашей государственности. Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности", - заявил Токаев.

 
По его мнению, принятые парламентом законодательные инициативы имеют четко выраженную гуманистическую и правозащитную направленность. В частности, согласно изменениям, с 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный Суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы. Кроме этого на уровне конституционного закона впервые закрепляются статус, полномочия, гарантии независимости уполномоченного по правам человека. Усилена правозащитная функция Генерального прокурора. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что дальнейшее комплексное развитие этой сферы всегда будет в приоритете государства.
 
Особое значение, по словам президента, имеют новые положения, недавно включенные в Основной закон.
 

Наша Конституция провозглашает, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. Благодаря принятию этой нормы будет запущена масштабная программа "Нацфонд - детям". Истинное величие нации заключается в благополучии каждой семьи и каждого гражданина, именно поэтому национальная экономика должна работать во благо народа", - заявил президент.

 
Он подчеркнул, что идея справедливости должна стать основой государственной политики Казахстана.
 

Базой социальной справедливости являются адекватные требованиям времени законы и системное противодействие коррупции, трудолюбие граждан и стремление молодежи к передовым знаниям. Государство обязано создать все необходимые условия для реализации этой концепции", - подчеркнул глава государства.

 
Он сообщил, что в принятых парламентом законах регламентирован переход Казахстана к смешанной избирательной системе. Теперь часть депутатов мажилиса и областных маслихатов, все депутаты районных маслихатов будут избираться по одномандатным округам. Благодаря этому представительные органы станут по-настоящему народными.
 
Кроме того, вводится выборность акимов районов и городов областного значения. Глава государства полагает, что это стало логическим продолжением введенной ранее выборности сельских акимов и свидетельствует о твердом стремлении Казахстана к демократизации системы государственного управления.
 
По словам Токаева, конституционная реформа сделает более прочными основы государственного устройства страны, откроет путь к развитию гражданского общества, укрепит взаимопонимание и национальный диалог. В конечном итоге, эти шаги будут способствовать повышению благосостояния народа и светлому будущему страны.
 
В завершение своей речи президент выразил благодарность депутатам, оперативно и качественно принявшим столь важные законы, членам Национального совета общественного доверия, а также всем гражданам, внесшим вклад в осуществление конституционной реформы.
 
В ходе торжественной церемонии глава государства подписал 6 законов:
 
  1. "О Конституционном суде Республики Казахстан";
  2. "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан";
  3. "О прокуратуре";
  4. "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания Главы государства от 16 марта 2022 года";
  5. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации послания Главы государства от 16 марта 2022 года";
  6. "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных нарушениях".
 

Законность выдачи ряда лицензий на разведку твердых полезных ископаемых рассмотрели в правительстве

05.11.2022, 09:21 18386
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики.
 

Рассмотрен вопрос законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку твердых полезных ископаемых. Для анализа правомерности этих решений будет создана специальная рабочая группа", - сообщает primeminister.kz.  

 
В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому мониторингу, фонда "Самрук-Казына".
 

МКС: в популярных туристических местах не хватает более 490 санузлов

04.11.2022, 19:51 25906
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и спорта провело исследование состояния инфраструктуры в туристских дестинаций и гранд-туров Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Результаты и рекомендательные письма были направлены акиматам и профильным ведомствам для устранения всех замечаний.
 

В частности, необходимо установить 493 санузла, указатели, мусорные контейнеры, повысить качество работы интернета и сотовой связи, проложить внутренние дороги до туристических баз. Кроме того, специалисты проинспектировали вокзалы, автозаправочные станции, пункты питания и другие объекты", - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта.

 
В ведомстве добавили, что местные исполнительные органы должны активизировать работу по улучшению "мягкой" инфраструктуры, подведению коммуникаций и строительству туалетов.
 

Государство готово просубсидировать содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 83 тысяч тенге ежемесячно. По актуальным данным одобрено 11 заявок на субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов: 3 - Акмолинская область, 1 - Восточно-Казахстанская область, 1 - Абайская область, 2 - Жамбылская область, 2 - Карагандинская область, 2 - Костанайская область", - сообщили в МКС.

 
Напомним, в санузлах более 100 школ Казахстана провели ремонт благодаря акции "Балаға лайық" и поступившим обращениям.
 

Активно сотрудничать с фондом "Самрук-Казына" призвал иностранных дипломатов Токаев

04.11.2022, 14:48 31861
Активно сотрудничать с фондом "Самрук-Казына" призвал иностранных дипломатов Токаев
Фото: sk.kz
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами иностранных дипломатических миссий призвал их активно взаимодействовать с фондом "Самрук-Казына", который входит в число 30 крупнейших суверенных фондов мира с активами на сумму 70 млрд долларов, сообщает Акорда.
 
По словам главы государства, в настоящее время фонд проходит комплексную трансформацию, направленную на повышение прозрачности и эффективности.
 

В этом контексте одним из главных направлений является приватизация портфельных активов фонда "Самрук-Казына". Крупнейшие активы фонда, такие как национальная нефтяная компания, авиаперевозчик и железнодорожная компания, в скором времени станут публичными. "КазМунайГаз" - наш национальный нефтяной чемпион - проводит IPO в Казахстане этой осенью", - сказал президент.

 
 
На встрече Токаев также высказал обеспокоенность постоянным высоким уровнем импорта продовольствия из-за рубежа и выразил намерение увеличить экспорт в 2 раза.
 

Инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение - Токаев

04.11.2022, 14:01 33106
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий, сообщает "БОРТ№1".
 
На встрече Токаев отметил, что Казахстан остается приверженным принципу открытой экономики и поддерживает торговые отношения со 180 странами мира.
 

Несмотря на экономические потрясения по всему миру, наш экспорт несырьевой продукции увеличился почти на 40%. Мы намерены и далее укреплять нашу лидирующую позицию в Центральной Азии по привлечению инвестиций. Только за 6 месяцев текущего года зарубежные партнеры инвестировали порядка 15 млрд долларов США в экономику страны, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил Токаев.

 
В то же время он выразил обеспокоенность постоянным высоким уровнем импорта продовольствия из-за рубежа, что приводит к высокой инфляции.
 

Эксперты справедливо признают, что инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение", - заметил Токаев.

 
По его словам, стратегическая цель республики - повысить производство отрасли в 2,5 раза, а также увеличить экспорт в 2 раза.
 

Мы входим в топ 10 крупнейших экспортеров зерновых культур, ежегодно поставляя более 5 млн тонн пшеницы и 1,5 млн тонн муки. Казахстан является одним из крупнейших производителей семян льна и экспортеров масличных культур", - напомнил Токаев.


Он также подчеркнул, что, обладая вторыми по величине подтвержденными запасами нефти в Евразии, Казахстан является надежным поставщиком нефтегазовых ресурсов для смягчения последствий глобального энергетического кризиса.

В настоящее время более 80% сухопутных транзитных перевозок по коридору Китай - Европа проходит через Казахстан. По данным Всемирного банка, развитие транзитно-транспортного потенциала может способствовать совокупному увеличению ВВП стран Центральной Азии на 15%", - добавил президент.


В связи с этим он напомнил о важности Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как «Средний коридор», в контексте обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.
 

Комитет промышленной безопасности озвучил требования к "АрселорМиттал" в связи с трагедией на шахте

03.11.2022, 17:23 47831
Комитет промышленной безопасности озвучил требования к "АрселорМиттал" в связи с трагедией на шахте
Фото: Акимат Карагандинской области
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет промышленной безопасности озвучил требования к компании "АрселорМиттал Темиртау" по промышленной безопасности в связи с трагедией на шахте, жертвами которой стали пять шахтеров.  
 
АО "АМТ" необходимо:
 
  • укомплектовать штат рабочих и инженерно-технических работников, что скажется на поддержании в безопасном состоянии горных выработок угольных шахт и проведении безопасных технологических работ в части проветривания и безопасности шахтеров;
  • своевременно производить замену оборудования, отработавшего нормативный срок, которое негативно сказывается на безопасном выполнении технологических операций, росте травматизма, аварийности оборудования (в плачевном состоянии находится большинство вентиляторов главного проветривания, которыми отработано уже 3 срока эксплуатации (1970-80-х годов при нормативе 14 лет);
  • повысить эффективность научно-исследовательских работ по предотвращению газодинамических явлений;
  • проводить заблаговременную дегазацию угольных пластов на основе активного воздействия на пласты угля через скважины, пробуренные с поверхности до начала ведения горных работ, - на основе передовых достижений на угольных шахтах ближнего и дальнего зарубежья (за 25 лет контракта на недропользование на шахтах УД АО "АМТ" данная работа не проводилась и не проводится);
  • производить разведку угольных шахтных полей с поверхности на предмет доразведки геологических нарушений с целью недопущения газодинамических явлений (за период действия контракта на недропользование данная работа не производилась);
  • выполнять проектные решения по разработке маломощных пластов и вскрытию новых горизонтов во избежание снижения объемов по добыче угля и остановки шахт).
 

Полагаем, что выполнение АО "АМТ" всех перечисленных мероприятий по промышленной безопасности, рекомендаций независимых экспертных организаций позволит снизить аварийность и производственный травматизм на опасных производственных объектах республики", - подчеркнули в комитете.

 
В ведомстве также прокомментировали ситуацию на шахте имени Ленина.
 

Сообщаем, что все причины и выводы будут определены по итогам расследования, а также разработаны соответствующие мероприятия для недопущения аналогичных аварий", - отметили в комитете.

 
Там напомнили, что в рамках действующего законодательства проверки на опасных производственных объектах, в том числе шахт, проводятся 1 раз в год с предварительным уведомлением проверяемого субъекта за 30 календарных дней. Более того, сократились сроки проведения ежегодных плановых проверок с 30 календарных дней (с возможностью продления еще на 30 дней) - до 15 рабочих дней.
 

Вместе с тем с каждым годом происходит увеличение количества вновь вводимых предприятий, однако при сокращении численности государственных служащих сократился и инспекторский состав, осуществляющий проверки в области промышленной безопасности, с 1640 человек до 381. Также стоит отметить, что низкая заработная плата инспекторского состава по сравнению с бизнесом сказывается на их квалификации", - пояснили в комитете.


Напомним, 3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи в Шахтинске, АО "АрселорМиттал Темиртау", на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников. Позже стало известно о пятом погибшем.

Также во время аварии пострадали 4 человека. Об их состоянии сообщили медики.
 

Новые требования для беспилотников введут в Казахстане

03.11.2022, 17:17 48311
Новые требования для беспилотников введут в Казахстане
Фото: пресс-служба АО НК Казахстан Инжиниринг
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для полетов беспилотных летательных аппаратов будут предусмотрены новые требования. Такое решение принято на совещании представителей Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК по вопросам эксплуатации беспилотников, сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Во встрече приняли участие представители государственных органов, АО "Авиационная администрация Казахстана", бизнес-сообществ и Казахстанской ассоциации беспилотных летательных аппаратов.
 
По словам заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Ардака Утепова, в последнее время использование беспилотных летательных аппаратов стало популярным как в сфере выполнения работ любительской и коммерческой аэрофотосъемки, так и в сфере профессионального мониторинга или доставки различных товаров. Количество пользователей дронов растет, в связи с этим возникают вопросы о правилах регистрации и использования летательных аппаратов.
 

Постановка на учет, первоначальная подготовка внешних пилотов и выдача сертификатов, а также выдача разрешений на выполнение полетов над густонаселенными районами городов, поселков и авиационных работ осуществляются Авиационной администрацией Казахстана", - отметил Утепов.

 
В настоящее время на учете находится 301 беспилотный летательный аппарат. В период с 2021 по 2022 годы выдано 223 сертификата внешних пилотов БПЛА, 34 разрешения на выполнение авиационных работ, а также 20 разрешений на выполнение полетов над густонаселенными районами.
 

В этом году планируется принятие поправок в законодательство об использовании воздушного пространства Казахстана, которые предусматривают новые требования для полетов БПЛА. В частности, будут введены две категории: специальная зона для беспилотных судов и зона ограничения полетов для беспилотников", - сообщили в МИИР РК.

 

Изъятые у коррупционеров деньги направят на строительство школы в Актюбинской области

03.11.2022, 16:41 39116
Изъятые у коррупционеров деньги направят на строительство школы в Актюбинской области
Актобе. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области по итогам досудебных расследований в сентябре текущего года виновные должностные лица в совершении коррупционных преступлений возместили причиненный ущерб в сумме 197 миллионов тенге.
 

По согласованию с акиматом области принято решение об использовании указанной суммы на завершение строительства школы села Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области, которое признано проблемным" - сообщает Антикорр.

 
Школу в селе Кумжарган планировалось открыть еще в январе 2019 года и решить проблему детей из 54 семей, обучавшихся в старой школе (1974 года постройки). Однако в связи с неисполнением подрядной компанией обязательств и признанием ее недобросовестным поставщиком школа так и не была запущена.
 

На данный момент к объекту привлечен новый поставщик, которому для завершения будет выделено 150 миллионов тенге. Часть возмещенных денежных средств будет использована для строительства одной из самых крупных в стране workout-площадок на территории Актобе. Это придаст импульс развитию детского массового спорта", - подчеркнули в ведомстве.

 

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