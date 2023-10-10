Казахстанские военнослужащие принимают участие в учениях ОДКБ  

Рассказать друзьям

Бишкек. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане на полигоне "Эдельвейс" состоялось торжественное открытие совместных учений с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2023", - В Кыргызстане на полигоне "Эдельвейс" состоялось торжественное открытие совместных учений с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2023", сообщает пресс-служба Минобороны РК.





В них задействованы национальные контингенты миротворческих сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Казахстан на учениях представляют военнослужащие Десантно-штурмовых войск и Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.





Учения проводятся в условиях высокогорья. Они направлены на совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления и личного состава миротворческих подразделений ОДКБ, повышение их слаженности в ходе проведения операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.









Совместно с подразделениями МЧС коллективные миротворческие силы отработают мероприятия по организации блокпостов и пунктов приема пострадавших, учебно-боевые задачи по сопровождению колонн и грузов, освобождению населенного пункта, спасению "заложников" и оказанию гуманитарной помощи.





В день открытия учений для его участников была организована выездная выставка Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана. На ней были представлены экспонаты, связанные с формированием знаменитой 8-й стрелковой дивизии под командованием Ивана Панфилова, другие документы, предметы и вещи времен Великой Отечественной войны. Экскурсию для военнослужащих провела внучка легендарного полководца Алуа Байкадамова.



