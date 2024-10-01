Казахстанско-китайскую границу закроют на несколько дней

Решение по назначению принималось два месяца

Фото: gov.kz

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Уральск. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Новым акимом Уральска стал Мурат Байменов. Кандидатуру на пост представил на внеочередной сессии городского маслихата глава региона Нариман Турегалиев, сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.





Депутаты поддержали кандидатуру.





Ранее Байменов занимал должность замакима района Байтерек.





В разные годы он также работал заместителем начальника департамента финансов по ЗКО, заместителем акима Зеленовского района, заместителем начальника управления энергетики и ЖКХ по ЗКО.





Ранее акимом Уральска был Миржан Сатканов. Он подал в отставку 22 июля по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.



