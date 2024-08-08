07.08.2024, 15:10 38346
Казахстанцам порекомендовали воздержаться от поездок в Бангладеш
Граждан, находящихся в Бангладеш, попросили соблюдать повышенные меры безопасности
Фото: gov.kz
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Дакка. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана порекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в Бангладеш до стабилизации обстановки в стране.
Граждан Казахстана, находящихся в настоящее время в Бангладеш, просим не покидать места своего проживания без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с Министерством иностранных дел Казахстана и посольством РК в Республике Индия, по совместительству в Народной Республике Бангладеш", - сообщили в ведомстве.
Также подчеркивается, что для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии экстренной связи для казахстанцев, находящихся в Бангладеш, и их родственников.
Напомним, протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации", сообщает РИА Новости.
Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агарталу. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
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07.08.2024, 20:41 17576
Минсельхоз продлит ограничения на вывоз скота из страны
Ограничения планируется ввести на полгода
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства разместило на сайте "Открытые НПА" проект приказа "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан". Документ доступен для публичного обсуждения до 13 августа.
Планируется ввести на шесть месяцев количественные ограничения (квоты):
- на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза крупного рогатого скота живого в количестве 85 тысяч голов быков;
- на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 тысяч голов овец.
Кроме того, утверждены правила распределения количественных ограничений, согласно которым уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса не позднее трех рабочих дней со дня введения в действие правил размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа gov.kz объявление о начале распределения квот на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев.
Количественный лимит для вывоза бычков старше 12 месяцев составляет 85 тысяч голов, из них:
- для откормочных площадок - 55 тысяч голов;
- для товаропроизводителей - 30 тысяч голов.
Количественный лимит для вывоза овец старше 6 месяцев составляет 120 тысяч голов, из них:
- для откормочных площадок - 60 тысяч голов;
- для товаропроизводителей - 60 тысяч голов.
Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев с территории РК составляет в совокупном количестве не более 4000 голов, а на одного товаропроизводителя - не более 500 голов.
Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз овец старше 6 месяцев с территории РК составляет в совокупном количестве не более 1000 голов, а на одного товаропроизводителя - не более 500 голов.
Распределение количества квот на вывоз осуществляется на портале автоматически при выдаче лицензии на экспорт отдельных видов товаров. Распределение количества квот на вывоз осуществляется до полного исчерпания количества квот.
Уполномоченный орган размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа итоги распределения квот.
07.08.2024, 19:23 24406
Кадровые перестановки произошли в Минкультуры
Назначен председатель Комитета по делам религий
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра культуры и информации РК Ержан Нукежанов назначен на должность председателя Комитета по делам религий, сообщает пресс-служба правительства.
Ержан Нукежанов родился в 1981 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 2002 году на должности редактора - ведущего информационно-аналитической службы ЗАО "Республиканская корпорация "Телевидение и радио Казахстана". Работал в АО "Агентство "Хабар", ОО "Республиканская политическая партия "Нур Отан", занимал различные должности в Министерстве культуры и информации РК. Работал в пресс-службе президента РК.
07.08.2024, 12:02 52931
В АФМ созданы спецподразделения для пресечения преступлений в сфере цифровых технологий
С развитием цифровых технологий наблюдается рост преступлений, совершаемых с использованием современных устройств, информационных систем и телекоммуникационных сетей
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С целью выявления и пресечения преступлений в сфере цифровых технологий АФМ созданы специальные подразделения, сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате выявлено 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнинговой деятельностью с оборотом более 36 млрд тенге. Кроме того, выявлены три факта хищения средств государства, выделенных на обслуживание информационных систем, создание облачных бухгалтерий и цифровизацию жалоб на качество коммунальных услуг", - говорится в сообщении.
По данным АФМ, 23 мая 2024 года осужден на 6,5 года один из руководителей Комитета МКС РК и директор подрядной организации за хищение 105 млн тенге бюджетных средств, выделенных на техническое сопровождение в течение шести месяцев информационной системы "Единый электронный архив документов", которая фактически на тот момент не функционировала.
В сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году вынесено шесть приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущество, добытое преступным путем, стоимостью 1,2 млрд тенге.
Кроме того, по данным АФМ, 22 апреля 2024 года к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, на 58 млн тенге и суммы полученного преступного дохода в размере 5,8 млрд тенге приговорен гражданин РФ, который с 2020 по 2022 года занимался незаконным обменом криптовалюты. Приговор вступил в законную силу.
АФМ сообщает, что в соответствии с законом "О цифровых активах в Республике Казахстан" на территории Казахстана деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра "Астана".
07.08.2024, 10:32 57961
Утвержден Национальный план развития Казахстана до 2029 года
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента РК от 30 июля 2024 года № 611 утвержден Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года.
Национальный план развития Казахстана до 2029 года ориентирован на реализацию нового экономического курса страны. Документ учитывает текущие глобальные тренды и происходящие фундаментальные сдвиги на различных рынках.
Базисом новой парадигмы экономического развития являются эффективное использование конкурентных преимуществ страны и раскрытие потенциала ключевых факторов производства - труда, капитала, ресурсов и технологий.
При этом результатом последовательных реформ станет достижение целевых индикаторов и поэтапный переход на качественно новую модель экономического роста, главенствующей задачей которой является реальное улучшение жизни граждан, устранение неравенства и защита окружающей среды.
Одними из основных достижений ставятся обеспечение доступа всех жителей страны к базовой инфраструктуре и качественным услугам, а также создание равных возможностей для каждого гражданина.
Формирование прочного промышленного каркаса и поддержка новых точек роста станут залогом динамичного и устойчивого развития экономики.
Основным акцентом преобразований являются повышение качества и развитие человеческого капитала наряду с институциональными реформами, проводимыми в партнерстве общества, бизнеса и государства.
Успешная реализация структурных реформ и достижение стратегических ориентиров позволят создать необходимые условия для развития отраслей экономики и социальной сферы, что обеспечит вхождение Казахстана в группу стран с высокими подушевыми доходами.
Качественной составляющей экономического роста станет кратное увеличение инвестиций в основной капитал и производительности труда, сопровождающееся увеличением выпуска товаров верхнего и среднего переделов. В сочетании с устойчивым использованием ресурсов и защитой окружающей среды, а также дальнейшим улучшением системы правосудия и правоохранительных органов инициативы государства будут направлены на повышение благосостояния населения и построение инклюзивного общества путем создания равных возможностей для каждого гражданина", - говорится в плане.
В плане обозначены ключевые индикаторы до 2029 года. Ожидается, что ВВП к 2029 году составит 450 млрд долларов (2023 год - 264 млрд). Темпы реального роста экономики к 2029 году составят 6,7% относительно прошлого года (2023 год - 5,1%). ВВП на душу населения достигнет 21 055 долларов (2023 год - 13 277 долларов). Продолжительность жизни достигнет 77 лет (2023 год - 75,09 года).
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
07.08.2024, 09:44 62221
Какая новая техника поступит на вооружение казахстанской армии
Фото: скриншот из видео
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вооруженные силы продолжают процесс перевооружения на современные образцы техники, в том числе отечественного производства. В этом году поступило более 500 единиц новой техники, капитально отремонтировано 50 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
В 2024 году ожидается поставка бронированных колесных машин "Арлан" и "COBRA II". До конца года планируется приобретение комплексов тактических беспилотных систем "SUNQAR" и мини беспилотных систем "EVOMax", - говорится в сообщении.
Кроме того, для сил воздушной обороны в текущем году ожидается поставка современных истребителей, зенитного ракетного комплекса класса высокоточного оружия. Проводится опытная войсковая эксплуатация беспилотного комплекса тяжелого класса ANKA. Ожидается поставка первого военно-транспортного самолета большой грузоподъемности А400М. Для Военно-морских сил поставят противодиверсионный катер.
Запущены цеха по ремонту бронетанковой и автомобильной техники, войсковой противовоздушной обороны, противотанковых систем, артиллерии и стрелкового оружия. В войсках проведены текущий и средний ремонт более 1,5 тыс. единиц военной техники.
06.08.2024, 19:19 107361
В МВД разъяснили требования по тонировке стекол
Транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В МВД отметили, что согласно ПДД транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов. Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" установлены требования к передней обзорности, сообщает Polisia.kz.
Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова рассказала про основные моменты, которые затрагивают всех водителей.
Первое - не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя.
В эту норму попадают все пленки, шторки, наклейки. Это требование касается только лобового и передних боковых стекол", - пояснила Актоты Боранова.
Второе - затемнение и тонирование стекол допускается лишь при их изготовлении. Предприятие, изготовившее стекло, проверяет его светопропускаемость, которая должна быть не менее 70%, и выдает сертификат на стекло.
Таким образом, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок. Это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность на дороге и хорошую видимость для водителей", - отметила старший инспектор.
06.08.2024, 15:05 119661
В Казахстане стало проще получить водительские права
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Республики Казахстан стало проще получить и обновить водительские права.
В обновленном варианте услуги пользователи портала eGov.kz могут получить водительское удостоверение не только при истечении его срока действия, утере или краже, но и при изменении фамилии, имени и отчества", - сообщается на портале электронного правительства.
Кроме того, теперь при смене водительских удостоверений пользователь по желанию может установить свое фото из ранее полученного удостоверения личности или паспорта.
Главным условием является то, что документ, фотография из которого будет использована, должен быть не старше трех лет", - говорится в сообщении.
Ранее в МВД рассказали, смогут ли казахстанцы получать водительские права онлайн.
05.08.2024, 19:56 162821
Военные учения стран ОДКБ пройдут в России
В активной фазе и при подведении итогов примет участие Имангали Тасмагамбетов
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Новосибирской области пройдет учение с формированиями сил специального назначения КСОР ОДКБ "Кобальт-2024", сообщает пресс-служба организации.
С 12 по 16 августа на полигоне "Горный" Сибирского округа Росгвардии (Новосибирская область) в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2024 год в несколько этапов состоится специальное учение со спецподразделениями органов внутренних дел, национальной безопасности, внутренних войск (национальной гвардии), специальных и антинаркотических служб, а также аварийно-спасательных и противопожарных структур, входящих в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ под условным наименованием "Кобальт-2024".
В ходе первой фазы сводные группы спецназа компетентных органов государств - членов ОДКБ будут решать учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи.
Одновременно пройдет командно-штабная тренировка с оперативным составом оперативного штаба ФССН КСОР ОДКБ по планированию и проведению специальной операции.
В процессе отработки учебных задач спецназовцы из государств - членов ОДКБ в условиях, максимально приближенных к боевым, отработают взаимодействие, приобретут опыт и навыки участия в специальной операции по нейтрализации бандформирований и террористических групп, а также по перекрытию каналов контрабанды наркотиков.
В рамках второй фазы пройдут соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия, также будут разыграны практические действия сводных оперативно-боевых групп спецназа при решении задач по предназначению.
В активной фазе учения и подведении его итогов примет участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Ранее сообщалось, что коллективные силы ОДКБ готовятся к проведению трех совместных учений на полигоне "Эдельвейс" в Кыргызстане.
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07.08.2024, 09:44Какая новая техника поступит на вооружение казахстанской армии 07.08.2024, 10:3255656Утвержден Национальный план развития Казахстана до 2029 года 07.08.2024, 12:0250706В АФМ созданы спецподразделения для пресечения преступлений в сфере цифровых технологий 07.08.2024, 11:0744061Нарколабораторию обнаружили в жилом массиве Алматы 07.08.2024, 15:1036121Казахстанцам порекомендовали воздержаться от поездок в Бангладеш 01.08.2024, 09:18296681Что ожидается в Казахстане в августе 01.08.2024, 19:59295726В Абайской области произошел лесной пожар 01.08.2024, 17:14292106ДТП с участием самосвала произошло на Талгарском тракте 01.08.2024, 15:23291081Стало известно, за что подали в суд на Нуртаса Адамбая 01.08.2024, 13:44289086В ООН призвали власти Казахстана отклонить петицию о запрете пропаганды ЛГБТ 31.07.2024, 09:28455026Публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе состоится в пятницу в Астане 29.07.2024, 14:17419126Малайзия направила заявку на присоединение к БРИКС 29.07.2024, 13:41417181В БРИКС анонсировали собственную систему платежей, аналогичную SWIFT 29.07.2024, 12:58416911Более 44 млн тонн нефти добыл Казахстан в первом полугодии 29.07.2024, 10:34401221Около семи тысяч километров автодорог отремонтируют до конца года в РК
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