Казахстанцев призывают соблюдать карантинные меры во время Пасхи и Оразы

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - Верховный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы и глава Митрополичьего округа Русской православной церкви в Казахстане, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр на брифинге в Службе центральных коммуникаций обратились ко всем верующим с призывом отнестись с пониманием к условиям чрезвычайного положения и соблюдать все карантинные меры во время празднования религиозных дат, передает Kazakhstan Today.

Наша с вами задача - проявить терпение при чрезвычайной ситуации, придавать большое значение чистоте, уберечь свою семью от существующей угрозы. Духовное управление мусульман Казахстана в связи с объявлением в стране чрезвычайного положения, а также с целью профилактики распространения пандемии во время священного месяца объявляет о том, что коллективный таравих намаз не будет совершаться в мечетях. Рекомендуем читать таравих намаз дома в кругу семьи. Только в изоляции мы победим пандемию", - сказал Наурызбай кажы.

По его словам, во время чрезвычайного положения ДУМК был утвержден специальный график онлайн-проповедей и лекций. Также для оперативного предоставления ответов на все интересующие вопросы верующих был открыт Call-center: (7172) 33-30-30.

В своем выступлении Верховный муфтий напомнил, что священный месяц Рамазан начнется 24 апреля и продлится 29 дней. Ораза айт будет отмечаться 24 мая.

В эти дни из-за необходимых карантинных мер временно ограничен доступ в храмы. К огромному сожалению, и праздник Пасхи в нынешнем году большинство прихожан встретят дома, в условиях вынужденной самоизоляции. Но будем помнить: у истинно верующего сердца радость Пасхи никто отнять не может. Совместная домашняя молитва, чтение духовной литературы и, наконец, просмотр трансляций богослужения помогут нам приобщиться к Празднику праздников", - рассказал митрополит Александр.

Он сообщил, что в пасхальную ночь на телеканале "Первый Канал Евразия" будет проведена прямая трансляция праздничного богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы. Также в областях страны пройдут трансляции пасхальных богослужений из главных храмов всех епархий Казахстана.

Необходимо отметить, в этом году главный христианский праздник - Светлое Христово Воскресение - будет отмечаться в ночь с 18 на 19 апреля.

Также во время брифинга к руководителям религиозных объединений и верующим обратился председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов.

Учитывая, что режим чрезвычайного положения и карантина в стране продлен до конца апреля, я прошу всех руководителей религиозных объединений и верующих, а также наших граждан продолжить соблюдение карантинного режима во время предстоящих религиозных праздников", - сказал он.

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