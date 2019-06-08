Казахстану предстоят реформы - президент

"Старые проблемы - новые решения. Наш приоритет - повышение качества жизни казахстанцев. Предстоят реформы, чтобы обеспечить граждан РК передовым образованием, доступной медициной, чистой водой, качественными дорогами", - написал в Twitter глава государства Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, для решения этой важнейшей задачи нужен диалог власти с обществом.
Диалог власти и общества должен строиться на признании плюрализма мнений о дальнейшем развитии КЗ, укрепления ее потенциала. Только так можно усилить единство нации и стабильность в стране. Наша молодежь умна, креативна, патриотична! Она получит шанс достичь своей мечты", - отметил президент.
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