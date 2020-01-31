Казатомпром второй год подряд сохраняет лидерство по продажам урана в мире

Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления национальной атомной компании "Казатомпром" Галымжана Пирматова, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Галымжан Пирматов представил президенту отчет об основных итогах деятельности уранодобывающей компании в 2019 году и планах по ее дальнейшему развитию. Он подчеркнул, что важными направлениями в работе компании являются вопросы корпоративного управления, охраны труда и защиты окружающей среды, сообщила пресс-служба Акорды.

Также председатель "Казатомпрома" проинформировал Касым-Жомарта Токаева о том, что компания, успешно реализуя свои производственные и финансовые цели, второй год подряд сохраняет лидерство по продажам урана в мире.

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