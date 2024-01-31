"КазМунайГаз" и CITIC Group укрепляют взаимодействие

Казахстан сотрудничает с CITIC Group уже более 15 лет

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Пекин. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в Пекине встретился с председателем правления, главным исполнительным директором CITIC Resources Holdings Limited Хао Вэйбао, сообщает пресс-служба - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в Пекине встретился с председателем правления, главным исполнительным директором CITIC Resources Holdings Limited Хао Вэйбао, сообщает пресс-служба КМГ





Стороны обсудили ход реализации проекта по расширению мощности Актауского битумного завода (ТОО "СП "CASPI BITUM") с 500 до 750 тыс. тонн битума в год.





Напомним, что в октябре 2023 года в ходе официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китай КМГ и CITIC Group подписали соглашение о сотрудничестве по проекту.





В настоящее время проект находится на стадии проектирования. На нынешней встрече достигнута договоренность с китайской стороной приступить к этапу строительства до конца текущего года с окончанием строительства в начале 2025 года.





Глава КМГ проинформировал, что для успешной реализации проекта на прошлой неделе "КазМунайГаз", в частности, подписал соглашение по обеспечению внутреннего рынка дорожным битумом с АО "НК "ҚазАвтоЖол".





Казахстан сотрудничает с CITIC Group уже более 15 лет. Мы высоко ценим вклад компании в развитие нефтегазовой промышленности нашей республики. КМГ сохраняет курс на укрепление взаимодействия с китайскими партнерами в области нефтепереработки", - подчеркнул Мирзагалиев.



