КГД напоминает работодателям о необходимости полной налоговой отчетности по всем наемным работникам

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - В случаях, когда работодатель несвоевременно осуществляет отчисления за работников, он нарушает их права, так как это влияет на определение пенсионного стажа и размера пенсий, а также другие меры социальной поддержки граждан, передает Kazakhstan Today.

Комитет государственных доходов Минфина РК запустил автоматизированный камеральный контроль полноты отражения в декларации по индивидуальному подоходному налогу работодателями наемных работников. Процесс ведется на основе трудовых договоров, зарегистрированных в Единой системе учета электронных трудовых договоров РК.

В КГД напоминают о необходимости полного отражения в налоговой отчетности всех наемных работников, их реальных доходов и перечисления пенсионных взносов и социальных платежей.

По данным ведомства, только в текущем году в адрес работодателей сформировано порядка 46 тыс. извещений о нарушениях в отношении 706 тыс. наемных работников.

В частности, 41 тыс. работодателей не указывает наемных работников, 5 тыс. работодателей не представляют налоговую отчетность по 150 тыс. наемных работников.

Напомним, что для отдельных отраслей экономики до 31 декабря 2020 года введено освобождение от уплаты индивидуального подоходного налога и социальных платежей с фонда оплаты труда.

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