КНБ по поручению Токаева протестировал сертификат безопасности

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Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности РК сообщил об успешном завершении тестирования применения сертификата безопасности , передает Kazakhstan Today.

В результате создана система по предотвращению киберугроз как в кибер-, так и информационном пространстве. Национальным координационным центром информационной безопасности только за истекший месяц выявлено более 8 млн фактов вирусной активности и 130 тыс. кибератак в отношении государственных органов и частных компаний, выявлены факты кибершпионажа в отношении ряда государственных органов", - сообщила пресс-служба ведомства.

Наряду с этим изучены проблемные вопросы, связанные с внедрением сертификата, а также оказанием влияния на работу сетей операторов связи.

В КНБ также пояснили, что "применение сертификата безопасности в дальнейшем будет осуществляться при возникновении угрозы национальной безопасности в виде кибер- и информационных атак, с предварительным уведомлением граждан Республики Казахстан".

С учетом полученных положительных результатов тестирования, КНБ информирует о прекращении тестирования с 7 августа текущего года. В ближайшее время на официальном сайте будут размещены инструкции по удалению сертификата безопасности с личных устройств", - добавили в пресс-службе.

Ведомство напомнило о необходимости соблюдения законодательства РК по хранению персональных данных граждан на территории страны и выполнению требований уполномоченных органов по удалению противозаконной информации.

Между тем, как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, тестирование сертификата безопасности было проведено по его поручению.

КНБ по моему поручению провёл тестирование сертификата безопасности в рамках программы "Киберщит". Доказана защищенность информационного пространства РК и возможность использования сертификата только в случаях вторжения извне. Неудобств пользователям Интернета нет. Благодарю КНБ", - написал глава государства в Twitter.

Он добавил, что быстрое завершение тестирования сертификата безопасности по программе "Киберщит" показало высокий уровень технической оснащенности на случай кибератак извне, ранее имевших место неоднократно.

Главное - неудобств пользователям Интернета в КЗ не будет. Все опасения не имеют оснований", - резюмировал Токаев.





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