Генпрокуратура отреагировала на дискуссии по поводу установки сертификатов безопасности

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура Казахстана разъяснила, что грозит злоумышленникам за незаконный доступ к электронным информационным ресурсам, передает Kazakhstan Today.

"В последнее время активно распространяется информация о порядке использования сертификата безопасности на персональных устройствах. Уполномоченными государственными органами в лице министерств цифрового развития , а также информации и общественного развития разъяснено целевое предназначение данного сертификата. Акцентировано, что это прежде всего защита от противоправного контента (призывов к терроризму, экстремизму, суицидам, пропаганда насилия, жестокости, порнографии и другого). Кроме того, отмечено, что сертификат защищает электронные устройства от "взлома", кибератак и вирусов. Вместе с тем в обществе не прекращаются дискуссии о необходимости его установки, о возможной "слежке" и так далее. Генеральная прокуратура обращает внимание на то, что государство гарантирует соблюдение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, переписки, телефонных переговоров, сообщений. Их нарушение влечет ответственность, вплоть до уголовной", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

По ее информации, за незаконный доступ к электронным информационным ресурсам, информационной системе, незаконный перехват информации , передаваемой по сети телекоммуникаций, наступает уголовная ответственность и предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы (часть 3 статьи 147 Уголовного кодекса РК). Кроме того, статьей 148 УК установлена ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.

Органы прокуратуры в рамках надзорной деятельности совместно с другими государственными органами будут пресекать подобные правонарушения и принимать меры в отношении виновных", - заверили в Генпрокуратуре.

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