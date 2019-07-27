Гостехслужба КНБ: Никто не хранит переписку и пароли пользователей в соцсетях

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Заместитель директора РГП "Государственная техническая служба" КНБ РК Зекен Исмаилов сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при президенте РК заявил, что его ведомство не хранит пароли, историю посещений и переписку пользователей в соцсетях, передает Kazakhstan Today.

Исмаилов сообщил, что сертификат безопасности позволяет расшифровывать зашифрованный трафик только в онлайн-режиме и применяется это только к противоправному контенту.

Грубо говоря, никто вашу переписку, историю посещений, страницу в соцсетях, пароли не хранит и хранить не собирается. Есть список противоправного контента, он определён предписаниями уполномоченных органов, определён решениями судов", - пояснил З. Исмаилов.

Он также разъяснил, почему в последнее время некоторые новостные сайты недоступны к просмотру.

Говорите, что к новостным сайтам отсутствует доступ. Мы же все читаем прессу и периодически видим, что у нас происходят проблемы: Фейсбук, Твиттер . У нас в Казахстане происходит, не скажу, что часто, но всё-таки бывает. У вас есть оператор связи. У нас постоянная работа с операторами связи, и все возникающие вопросы мы отрабатываем, поэтому просьба обратиться в колл-центр оператора связи, если вопросы относятся к их зоне ответственности, они сами решают. Если это всё-таки как-то относится к сертификату безопасности, как вы сказали, блокируется доступ тем, кто не установили сертификат , то мы садимся совместно разбираемся. Чтобы было понимание, что любое технологическое решение имеет какие-то огрехи. Сейчас идёт процесс апробации", - сказал Исмаилов.

Он также прокомментировал информацию о возможности блокировки в Казахстане приложения VPN, которое помогает гражданам обходить блокировки сайтов в Интернете.

Технически эта возможность есть. Ключевое слово - технически. Блокировка происходит только по деструктивным страницам и контенту. Если будет решение суда или предписание уполномоченного органа, то VPN будет блокироваться. Если не будет, то значит - нет", - сказал он.

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