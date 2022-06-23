КНБ проверит причастность украинской "фабрики троллей" к январским событиям в Казахстане

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Следствие идет по всем направлениям… Мы всю информацию проверяем очень тщательно. Мы проверим эти сведения, однозначно, и прокомментируем", - сказал Амерханов, отвечая на вопрос журналистов РИА Новости.
В среду хакер из группы RaHDIt сообщил РИА Новости на условиях анонимности, что украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса) причастен к организации протестов в Казахстане в начале 2022 года. По его словам, всего на Украине были созданы четыре подобных центра: помимо одесского 83-го, это 72-й (главный), который находился в Броварах Киевской области, 74-й во Львове и 16-й в Житомирской области.