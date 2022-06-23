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КНБ проверит причастность украинской "фабрики троллей" к январским событиям в Казахстане

22.06.2022, 12:27 19601
КНБ проверит причастность украинской "фабрики троллей" к январским событиям в Казахстане
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Комитет национальной безопасности Казахстана проверит сведения о причастности украинской "фабрики троллей" к январским беспорядкам, сообщил заместитель председателя КНБ республики Аскар Амерханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следствие идет по всем направлениям… Мы всю информацию проверяем очень тщательно. Мы проверим эти сведения, однозначно, и прокомментируем", - сказал Амерханов, отвечая на вопрос журналистов РИА Новости.

 
В среду хакер из группы RaHDIt сообщил РИА Новости на условиях анонимности, что украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса) причастен к организации протестов в Казахстане в начале 2022 года. По его словам, всего на Украине были созданы четыре подобных центра: помимо одесского 83-го, это 72-й (главный), который находился в Броварах Киевской области, 74-й во Львове и 16-й в Житомирской области.
 

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Кожаниязов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК

23.06.2022, 10:48 4976
Кожаниязов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Серик Кожаниязов  освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Серик Кожаниязов родился в 1965 году в городе Кызылорде.

Окончил Кузбасский политехнический институт, Евразийский национальный университет имени Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом ремонтно-механического завода.

В разные годы работал в частном секторе.

В 2001-2005 годы - заведующий отделом индустриально-инновационного развития аппарата акима Кызылординской области.

В 2005-2007 годы - директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области.

В 2007-2008 годы - аким города Кызылорды.

В 2008-2014 годы трудился на разных должностях в канцелярии премьер-министра РК.

В 2014-2019 годы - заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель президента РК на комплексе «Байконур».

С 2019 года по январь 2021 года работал государственным инспектором администрации президента РК.

С января 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 

В Генпрокуратуре РК заявили о намерении выявлять олигопольную концентрацию экономических ресурсов

23.06.2022, 10:34 5446
В Генпрокуратуре РК заявили о намерении выявлять олигопольную концентрацию экономических ресурсов
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов озвучил ключевые задачи межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Генпрокурор акцентировал внимание членов МВК на задачах, поставленных президентом. Это выработка и реализация системных мер по возврату в страну незаконно выведенных финансовых средств, а также выявление монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов.
 

Их реализация должна иметь мультипликативный эффект на оздоровлении отечественной экономики, справедливом распределении доходов и росте уровня жизни граждан", - отметили в Генпрокуратуре.

 
При обсуждении комплекса мер в числе первостепенных признаны предотвращение незаконного вывода капитала из страны и исключение условий для незаконного обогащения узкого круга лиц, сконцентрировавших в руках ресурсы, добытые противоправным путем.
 
Также рассмотрено предложение о возможности возврата активов государству субъектами олигополии с учетом международного опыта.
 
При этом Асылов отметил, что работа комиссии не должна повлечь негативных последствий для добросовестных предпринимателей.
 

Все решения будут приниматься выверенно и только после тщательной проработки" - подчеркнул он.

 
По итогам заседания определены приоритетные направления работы комиссии.
 
МВК создана указом президента от 5 июня. В ее состав входят первые руководители правоохранительных, специальных и ряда центральных исполнительных органов, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и ФНБ "Самрук-Казына".
 

Токаев поздравил госслужащих с профессиональным праздником

23.06.2022, 10:21 5466
Токаев поздравил госслужащих с профессиональным праздником
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил государственных служащих с профессиональным праздником, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент напомнил, что в 2003 году Генеральная ассамблея ООН приняла решение об установлении Дня государственного служащего.
 

Вам отведена особая роль в построении Нового Казахстана. Ключевыми принципами вашей работы должны быть честность, профессионализм, компетентность, открытость. Главная цель деятельности госслужащих – благополучие граждан. Призываю вас в полной мере оправдать доверие народа", - написал Токаев в Twitter.

 

Совместное заседание палат парламента РК состоится 30 июня

23.06.2022, 08:50 6716
Совместное заседание палат парламента РК состоится 30 июня
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Председатель мажилиса Республики Казахстан Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 30 июня 2022 года в 10 часов в городе Нур-Султане, говорится в тексте распоряжения.
 

Турлыханов рассказал Токаеву о развитии массового и спорта высших достижений в стране

22.06.2022, 19:44 13671
Турлыханов рассказал Токаеву о развитии массового и спорта высших достижений в стране
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял президента Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана Даулета Турлыханова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Даулет Турлыханов рассказал президенту о развитии массового и спорта высших достижений в стране, в том числе принимаемых мерах по реализации государственной программы по развитию физической культуры и спорта, а также о ходе подготовки борцов к летним Олимпийским играм в 2024 году, сообщает пресс-служба Акорды
 
Кроме того, отдельное внимание в ходе встречи было уделено вовлечению молодежи в занятия массовым спортом, расширению доступности спортивной инфраструктуры в регионах.
 
В этом контексте глава государства акцентировал внимание на необходимости усиления работы по развитию летних и зимних видов спорта в регионах.
 

Президент принял акима области Абай

22.06.2022, 18:39 14811
Президент принял акима области Абай
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай Нурлана Уранхаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нурлан Уранхаев представил главе государства информацию о текущей ситуации в новообразованной области Абай, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Нурлан Уранхаев рассказал о предстоящей работе по увеличению сельскохозяйственного потенциала региона, обеспечению теплоснабжением местного населения, строительству ТЭЦ-3, социальных объектов, в том числе школ и больниц, а также дорог. По его словам, одна из приоритетных задач - восстановление инфраструктуры области.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил системно решать вопросы по восстановлению и развитию региона.

 

Аким Алматинской области доложил Токаеву о развитии региона

22.06.2022, 16:59 16461
Аким Алматинской области доложил Токаеву о развитии региона
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Аким Алматинской области Марат Султангазиев доложил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву о текущей социально-экономической ситуации и перспективах развития Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Марата Султангазиева, за текущий период отмечаются позитивные изменения в экономике региона, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
В частности, объем сельского хозяйства вырос на 102,8%, рост в обрабатывающей промышленности составил 105,2%, в торговле - 103%, в строительстве увеличился на 114,3%. Акимат намерен сохранить положительную динамику роста показателей до конца нынешнего года. 

 
Глава государства также был проинформирован о проводимой работе по внесению изменений в план социально-экономического развития Алматинской области и города Конаева с учетом новых возможностей после проведенной административно-территориальной реформы.
 
Кроме того, Марат Султангазиев рассказал о ходе работ по переносу административного центра Алматинской области в город Конаев. На сегодняшний день принимаются комплексные меры по созданию необходимых условий для местных исполнительных органов и сотрудников государственных организаций.
 
По итогам встречи президент обозначил перед Маратом Султангазиевым ряд задач по повышению уровня жизни жителей региона, в том числе решение вопросов в жилищно-коммунальном хозяйстве, возобновление ирригационных систем, трехсменных школ, медицины и общественного транспорта.
 

Кульгинов доложил Токаеву о благоустройстве столицы

22.06.2022, 15:10 18436
Кульгинов доложил Токаеву о благоустройстве столицы
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов доложил главе государства о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы за первое полугодие 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам акима, в Нур-Султане увеличен объем строительства доступного жилья для граждан, стоящих в очереди; завершаются объекты долевого строительства; решаются проблемы трехсменных школ путем строительства новых учебных заведений.
 
Он также доложил о строительстве автомобильных мостов и дорог, о ходе газификации, развитии жилых массивов и привлечении частных инвестиций.
 
В частности, Кульгинов сообщил президенту о строительстве насосно-фильтровальной станции (НФС-3). По его словам, запуск объекта дополнительно даст городу свыше 100 тысяч кубометров воды в сутки к уже имеющимся 300 тысячам.
 
Для увеличения мощности теплоснабжения в городе ведется строительство ТЭЦ-3 и проектирование газовых котельных. Их мощность будет в 3 раза выше и позволит обеспечить теплом будущие районы застроек. Также ведутся работы по проектированию канализационных очистных сооружений (КОС-2), модернизации инженерных сетей, реконструкции электрических подстанций.
 
Токаев также был проинформирован о проводимых работах по благоустройству города. В текущем году в столице будет благоустроено еще свыше 200 дворов и общественных пространств.
 
Президент поддержал проводимую акиматом работу и поручил Кульгинову продолжить развитие инфраструктуры и благоустройство столицы, а также решение насущных вопросов горожан.
 

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