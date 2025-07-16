Когда будет готово ТЭО для первой АЭС в Казахстане

Стоимость станции будет уточняться после разработки технико-экономического обоснования

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр в ходе брифинга в правительстве сообщил, что технико-экономическое обоснование для первой атомной станции в стране, возможно, будет готово в декабре 2025 года, передает корреспондент агентства.





Также Роман Скляр высказался о стоимости АЭС. По его словам, она будет уточняться после разработки технико-экономического обоснования.





Потому что этот проект, и нужно нам четко это понимать, окупаемый. Это коммерческий проект. То есть за счет рынка мощностей будет отработана модель, когда станция окупает сама себя. Без каких-либо дотаций или с необходимостью компенсаций из бюджета", - пояснил первый вице-премьер Казахстана.





По его словам, теперь стоит задача - в период строительства АЭС максимально привлечь казахстанские компании, которые производят стройматериалы, оборудование, металл и т.д.





Строительный сектор у нас очень развит. Есть компании, которые имеют очень высокую компетенцию. Чтобы они максимально работали при строительстве", - отметил Роман Скляр.





Он подчеркнул, что срок строительства достаточно длинный и сумма очень большая, поэтому необходимо максимально провести локализацию.





Этим вопросом постоянно занимается заказчик - ТОО "Атомные электрические станции", консорциум производителей наших материалов. Консорциум компаний, которые могут строить сейчас, прорабатывается с российской стороной. Мы, правительство, тоже к этой работе подключаемся. Результаты должны быть такие, которые бы устроили наш бизнес. Неправильно только лишь получить электроэнергию от атомной станции. Это, конечно, наше большое преимущество. Нужно максимально использовать данную возможность, чтобы работал казахстанский бизнес", - добавил первый вице-премьер Казахстана.



