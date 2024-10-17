Количество выдаваемых казахстанцам сим-карт ограничат в Казахстане - Минцифры
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Кибермошенничество в Казахстане развито не только онлайн, но и в самих банках, которые владеют полной информацией о казахстанцах, заявил на заседании мажилиса депутат Асхат Рахимжанов.
Очень много вопросов к порталу egov.kz, операторам сотовой связи в части конфиденциальности. Отдельно хочу отметить пассивность сотрудников полиции, которые практически не предпринимают никаких действий по поиску мошенников", - подчеркнул мажилисмен.
Он поинтересовался у представителей МВД и Минцифры, какие меры предпринимаются или будут предприняты в отношении операторов сотовой связи, через каналы которых или аккаунты происходит мошенничество, как будет усилена информационная безопасность банков и МФО, а также какие законодательные нормы остановят этот вал мошенничества?
На вопрос о телефонном мошенничестве ответил представитель МВД.
Мы все видим развитие интернет-мошенничества. Если в 2022-23 годах были звонки из-за рубежа через компании сотовой связи, то сейчас по договоренности с МЦРИАП мы поставили барьер. Заблокировано 63 млн звонков. Но интернет-мошенничество на месте не сидит. Они начали звонить по городским телефонам", - рассказал представитель МВД.
Этот вопрос, по его словам, МВД отрабатывает с компанией "Казахтелеком". Заблокировано 4 млн звонков.
Также мошенники используют сим-боксы, которые расположены на территории Казахстана. Их поставляют казахстанские операторы сотовой связи.
Мы проводим работу по недопущению данных фактов. На сегодняшний день выявлены 3 группы в 3 крупных городах. Изъято 19 таких устройств, на которых было установлено порядка 3,5 тысячи сим-карт. В рамках расследования уголовного дела выясняется, как эти сим-карты оказались на руках у преступников. Данная работа находится на постоянном и ежечасном контроле руководства министерства", - сообщил спикер.
В свою очередь представитель Минцифры Асхат Оразбек заявил, что сегодня на сетях операторов мобильной связи возможность осуществления подменных звонков отсутствует. Сейчас мошенники работают в основном через соцсети и используют WhatsApp, который операторы связи заблокировать не могут.
Мы будем законодательно выходить с инициативой вернуть номерной государственный план. Граждане будут получать номер для сотового телефона, либо городского использования на портале электронного правительства, либо через мобильное приложение egov-mobile. Кроме того, мы ограничим количество сим-карт на одно физическое лицо, и на юридические лица, которые, возможно, где-то бесконтрольно получают сим-карты для коммерческого использования. Они будут обосновывать использование каждого номера", - сказал вице-министр.
Ранее сообщалось, что базы телефонных номеров казахстанцев продают в Сети.
В Казахстане предлагают создать сall-центр для борьбы с мошенниками.