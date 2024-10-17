Количество выдаваемых казахстанцам сим-карт ограничат в Казахстане - Минцифры  

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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы рассмотрели ряд новых поправок в законе о жилищной политике Казахстана, передает корреспондент агентства.





В рамках проекта закона предусматривается преобразование АО "Отбасы банка" в национальный институт развития. При этом банку будут переданы функции местных исполнительных органов по осуществлению учета, постановки и распределения жилища для нуждающихся.





Согласно проекту закона, вводится статья, согласно которой не подлежат снятию с учета нуждающиеся в жилище дети-сироты, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные матери, неполные семьи, кандасы, получившие гражданство Республики Казахстан, вдовы и вдовцы после достижения детьми совершеннолетия или их смерти.





Депутаты предложили отнести группе "первоочередников" людей, приравненных к ветеранам ВОВ, ветеранов боевых действий на территории других государств и вдов. Это категории граждан предлагается выдавать не менее 70% от общего числа выдаваемых государством квартир.





Вместе с тем владельцев единственного аварийного жилья не будут лишать квартир, пока они не получат взамен другую с правом приватизации.





Также внесено предложение производить реконструкцию, ремонт наружных стен и фасада зданий в Астане не за счет жильцов, а за счет местного бюджета (при наличии средств) для придания единого архитектурного стиля в городе.





С этими поправками сенаторы вернули закон в мажилис.



