Комитет автомобильных дорог МИИР возглавил Сайранбек Бармаков

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - Комитет автомобильных дорог МИИР РК возглавил Сайранбек Бармаков, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бармаков Сайранбек Солтанбекович назначен на должность председателя Комитета автомобильных дорог", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Бармаков родился в 1963 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт. По специальности - инженер-механик.

В разные годы занимал должности начальника Капальского ПДУ, заместителя начальника АО "Талдыкорган жолдары", директора ТОО "ДЭУ-25", начальником отдела и управления Министерства транспорта и коммуникаций РК.

Также работал директором Восточно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог, заместителем гендиректора АО "Санаторий "Щучинский", заместителем гендиректора РГП "Казахавтодор".

С 2014 по 2015 годы работал и.о. заместителя председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2015 по 2019 годы - заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.

С февраля 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства