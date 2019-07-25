Комитет госдоходов напомнил о сроках представления налоговой отчетности

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов МФ РК напомнил о сроках представления налоговой отчетности, передает Kazakhstan Today.

Напоминаем, что в срок не позднее 15 августа 2019 года необходимо представить следующую налоговую отчетность:

1) упрощенная декларация для малого бизнеса по ф.910.00 за первое полугодие 2019 года;

2) декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по ф.200.00 за второй квартал 2019 года;

3) декларация по налогу на добавленную стоимость по ф.300.00 за второй квартал 2019 года;

4) декларация по акцизу по ф.400.00, расчет акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением по ф.421.00 за июнь 2019 года;

5) декларация по рентному налогу на экспорт по ф.570.00 за второй квартал 2019 года;

6) декларация по налогу на добычу полезных ископаемых по ф.590.00 за второй квартал 2019 года;

7) декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу по ф.710.00 за второй квартал 2019 года;

8) декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников по ф.860.00 за второй квартал 2019 года;

9) декларация по плате за эмиссии в окружающую среду по ф.870.00 за второй квартал 2019 года;

10) расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода резидента по ф.101.03 за второй квартал 2019 года;

11) расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента по ф.101.04 за второй квартал 2019 года.

А также в срок не позднее 20 августа 2019 года необходимо представить декларацию по косвенным налогам по импортированным товарам по ф.320.00 и заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по ф. 328.00 за июль 2019 года.

В электронном виде декларацию можно предоставить через Web-приложение "Кабинет налогоплательщика" (КНП) по адресу http://cabinet.salyk.kz либо используя клиентское приложение ИС СОНО для налогоплательщиков, который реализован как альтернативный способ сдачи ФНО в электронном виде.

Можно скачать и ознакомиться с инструкцией по работе с данной информационной системой по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/section/sono.

В случае отсутствия доступа к Интернету, в каждом территориальном управлении государственных доходов имеются терминалы налогоплательщиков, где предоставляются компьютеры для отправки декларации.

Рекомендуется заранее предоставить налоговую отчетность, поскольку в последние дни сдачи налоговой отчетности возникает пиковая нагрузка на информационные системы, которая значительно усложняет процесс представления декларации пользователями, отметили в ведомстве.

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