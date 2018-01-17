Комитет гражданской авиации проведет проверку предприятий воздушного транспорта

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - На 2018 год Комитетом гражданской авиации (КГА) в целях контроля за безопасностью полетов будет проведено 59 сертификаций и 434 инспекций предприятий воздушного транспорта, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в комитете, "уполномоченный орган в сфере гражданской авиации ежегодно принимает программу по обеспечению постоянного надзора, под которой понимается комплекс мероприятий, проводимых уполномоченным органом в сфере гражданской авиации, по поддержанию соответствия сертифицированных эксплуатантов и организаций гражданской авиации сертификационным требованиям и требованиям законодательства Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".

В рамках плана планируется проверить: 20 эксплуатантов осуществляющих коммерческие перевозки (7 сертификационных обследования, 46 инспекций и 39 совмещенных маршрутных и перронных проверок); 36 эксплуатантов осуществляющих авиационные работы (10 сертификационных обследования, 90 инспекций и 49 совмещенных маршрутных и перронных проверок); 11 эксплуатантов авиации общего назначения (1 сертификационное обследование и 23 инспекции); 20 организаций по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники (8 сертификационных обследований и 13 инспекций); 11 филиалов РГП "Казаэронавигация" (11 инспекций сертифицированных служб аэронавигационных организаций); 14 организаций задействованных в поисково-спасательном обеспечении полетов (14 инспекций); 24 аэропорта/аэродрома (13 сертификационных обследования и 29 инспекций); 8 вертодромов (8 сертификационных обследования и 8 инспекций); 23 авиационных учебных центра (10 сертификационных обследования и 36 инспекционных проверок); 25 иностранных авиакомпаний (25 перронных проверок); 4 авиационных медицинских центра и 5 авиационных медицинских экспертов (9 инспекций); 44 различных видов инспекционных и сертификационных проверок субъектов отрасли по области авиационной безопасности.

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