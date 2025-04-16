Лето будет аномально жарким: премьер поручил подготовиться к пожароопасному сезону

Не во всех регионах на должном уровне реализуется план мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров

Фото: Пресс-служба премьер-министра РК

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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов поручил акимам регионов обеспечить готовность к пожароопасному периоду с учетом прогнозов о засушливом лете, передает корреспондент агентства.





По данным РГП "Казгидромет", лето этого года будет аномально жарким.





Как показали проверки, не во всех регионах на должном уровне реализуется план мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров. Не начаты работы по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов в Жамбылской, Костанайской, Туркестанской, Актюбинской, Карагандинской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областях. Это прямая угроза селам в случае степного или лесного пожаров", - заявил премьер.





Он отметил, что в Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областях до сих пор не проведены работы по очистке территории населенных пунктов от сухой растительности и мусора.





Кроме того, к пожароопасному сезону не готовы лесные учреждения Актюбинской, Павлодарской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей.





В этой связи поручаю акимам регионов активизировать работу по подготовке к пожароопасному сезону и взять этот вопрос на личный контроль", - сказал Олжас Бектенов.





Вместе с тем МЦРИАП и компании "Казахтелеком" поручено увеличить охват системами раннего обнаружения пожаров, моделирования ситуаций развития пожаров и алгоритмов их тушения.





До 10 мая акиматам необходимо продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований в населенных пунктах, обеспечить в регионах необходимые запасы топлива для возможного привлечения воздушных судов, подготовить источники воды для водозабора пожарными автомобилями и вертолетами", - поручил премьер.





Также, по его словам, МВД должно принять меры по пресечению пребывания отдыхающих в лесах.