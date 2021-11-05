Льготный железнодорожный тариф на перевозку кормов в Мангистаускую область продлен до конца года

МАНГИСТАУ. 4 НОЯБРЯ - Льготный железнодорожный тариф на перевозку кормов в Мангистаускую область продлен до конца 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О решении правительства сообщил в ходе второго дня рабочей поездки в Мангистауский район аким области Нурлан Ногаев, сообщает пресс-служба облакимата.

На совещании с активом района жители и общественники получили возможность задать интересующие их вопросы акиму области. Больше всего сельчан интересовал вопрос увеличения мер поддержки для запаса кормов для скота на зимний период. Ногаев сообщил, что в соответствии с поручением руководства страны, правительством до конца года был продлен льготный железнодорожный тариф на перевозку кормов в Мангистаускую область, в рамках которого цена на перевозку одного вагона фуража была снижена с 400 до 100 тыс. тенге, что заметно влияет на себестоимость.

Также сельчан интересовала возможность оказания мер поддержки со стороны государства для развития предпринимательства.

Мы поддерживаем жителей, которые хотят создавать рабочие места и развивать собственное дело. Также, хочу отметить что стимулирование сельского населения к предпринимательству, создание условий для них в рамках своей компетенции - задача акимов сел. Акимы районов и сел должны чаще встречаться с населением. Местные власти должны наладить тесные контакты с населением и совместно решать текущие вопросы", - заявил Ногаев.

Подводя итоги совещания, глава региона отметил, что все предложения и запросы населения будут прорабатываться местными исполнительными органами и решаться поэтапно в зависимости от степени приоритетности.

В ходе поездки глава региона посетил села Уштаган, Онды, Жармыш и Шетпе, где ознакомился с состоянием социально-экономического развития района, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Два населенных пункта Мангистауского района, Жарма и Сазды, находятся в опасности, из-за наступающих песочных массивов. Нурлан Ногаев поручил ответственным лицам в ближайшее время начать работы по остановке оползней песка. Аким области отметил что в ближайшее время необходимо начать выделение средств на остановку миграции песка из местного бюджета.

Также Ногаев посетил ряд сельских врачебных амбулаторий района, где встретился с медицинскими работниками. Сегодня 66,6% населения района вакцинировано от коронавируса. Глава региона поручил усилить разъяснительную работу с населением о необходимости вакцинации и мерах профилактики COVID-19.

В селе Шетпе аким области ознакомился с деятельностью недавно запущенного крупного тепличного комплекса, где выращивают томаты по турецкой технологии. Теплицы, производящие 150 тонн продукции в год, в перспективе позволят увеличить запасы продовольствия в регионе.

Кроме того, аким области посетил школу имени Абиша Кекильбаева в селе Онды, где родился сам писатель, и ознакомился с музеем великого поэта.

Также Нурлан Ногаев провел встречу с аксакалами Мангистауского района, выслушал их предложения и рассказал о планах по развитию региона.