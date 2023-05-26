Лудомания и наркомания: в правительстве обсудили меры по борьбе с опасными зависимостями
Фото: Depositphotos
Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по борьбе с зависимостью от азартных игр и наркомании обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова, сообщает пресс-служба главы кабмина.
Проблема игровой зависимости в казахстанском обществе стоит очень остро, так как порождает целый комплекс социальных последствий: долги, семейные конфликты, рост преступности, суицидов и других. В Министерстве здравоохранения РК отмечают, что лудомания (игромания) признана расстройством привычек и влечений, однако установление диагноза осуществляется только при обращении граждан в медицинские организации. В числе основных мер, которые реализуют заинтересованные государственные органы по противодействию игровой зависимости, - мониторинг интернет-ресурсов и социальных сетей с вовлечением в эту работу общественности с активной гражданской позицией", - говорится в информации.
По данным Министерства информации и общественного развития РК, с начала года в информационную систему "Кибернадзор" внесена информация по более чем 1780 интернет-ресурсам, содержащим признаки интернет-казино.
На совещании также был обсужден вопрос борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Вопрос игровой зависимости, с которой сталкиваются все больше казахстанских семей, волнует общество и требует принятия серьезных решений. Незаконный оборот наркотиков, особенно синтетических видов, которые, к сожалению, распространяются среди молодежи, представляет серьезную угрозу национальной безопасности. Для противостояния этим вызовам в рамках Комплексного плана будут приобретены современные лаборатории, которые сократят сроки судебной экспертизы "синтетики", проведено дополнительное материально-техническое оснащение уполномоченных органов досмотровым и судебно-экспертным оборудованием. Наряду с этим необходимо проводить профилактическую работу, разъясняя вред, наносимый наркотиками, а также популяризировать здоровый образ жизни", - подчеркнул Алтай Кульгинов.
Вице-премьер также отметил, что лудомания, как и наркомания, - это социальное явление, поэтому эффективной мерой должна стать выработка в обществе нулевой терпимости и общественного порицания. Этому способствует информационная работа с молодежью, особенно с помощью социальных сетей, вовлечения общественности, в том числе Национальной волонтерской сети.
Ранее об острой проблеме лудомании среди молодежи рассказала заместитель руководителя администрации президента, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Аида Балаева.
По состоянию на 2022 год количество казахстанцев, страдающих от игровой зависимости, достигло 350 тысяч. Кроме того, отмечается тенденция к увеличению количества молодых людей, страдающих от лудомании в возрасте от 15 до 18 лет", - сказала председатель нацкомиссии.
Проблему игромании также поднимали казахстанские депутаты. По их словам, средний размер долга казахстанского игромана составляет 10 млн тенге. Депутаты просят запретить рекламу онлайн-казино и букмекерских контор.
В апреле кабмин уже обсуждал вопросы регулирования игорного бизнеса и лотерей. Тогда Ералы Тугжанов дал государственным органам ряд конкретных поручений. В их числе: разработка совместного плана действий по противодействию незаконному игорному бизнесу и снижению уровня вовлечения граждан в азартные игры; создание социальных роликов о вреде азартных игр; проведение рейдов по выявлению незаконных игорных заведений и другие.