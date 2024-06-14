13.06.2024, 11:15 58091
Максат Тулегенов стал главой пресс-службы правительства Казахстана
С мая 2022 года по настоящее время Тулегенов являлся руководителем пресс-службы АО "НК "QazaqGaz"
Фото: primeminister.kz
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Максат Тулегенов стал руководителем пресс-службы правительства Республики Казахстан.
Тулегенов Максат Жоламанович (...) с июня 2024 года назначен руководителем пресс-службы правительства Республики Казахстан", - сообщается на сайте премьер-министра страны.
Максат Тулегенов родился в Северо-Казахстанской области в 1993 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова.
Трудовую деятельность начал в 2014 году. В разные годы работал пресс-секретарем Академии государственного управления при президенте РК, руководителем пресс-службы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, специалистом по связям с общественностью в коммерческом секторе. С мая 2022 года по настоящее время являлся руководителем пресс-службы АО "НК "QazaqGaz".
Ранее Куанышбек Есекеев был назначен советником президента Казахстана.
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14.06.2024, 11:15 11861
Парламент в первом чтении одобрил поправки в закон о статусе судей
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты парламента на совместном заседании палат одобрили в первом чтении проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", сообщает пресс-служба мажилиса.
Его целью является дальнейшее развитие судебной системы", - подчеркнули в пресс-службе.
В частности, внедряется новый механизм проверки материалов судебным жюри при рассмотрении дела в отношении судьи по фактам грубого нарушения законности, что позволит более эффективно реагировать на нарушения со стороны судей.
Поправками также меняется порядок организации и деятельности комиссии по качеству правосудия, а также усиливаются права и социальные гарантии судей с точки зрения обеспечения их независимости", - отметили в мажилисе.
Подчеркивается, что для работы над проектом конституционного закона парламентарии создали совместную комиссию.
На совместном заседании палат парламента депутаты утвердили состав совместной комиссии для подготовки поправок в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" ко второму чтению", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат парламента.
14.06.2024, 11:08 10581
Движение большегрузов по автодорогам ограничат в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Большегрузным автомобилям ограничат движение по автодорогам в Казахстане.
Поправки в правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам опубликованы на портале "Открытые НПА" для открытого обсуждения до 26 июня 2024 года.
При организации движения в дневное и вечернее время летнего периода вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн, согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движений, указанным в приложении 1 к организации движения", - говорится в дополнении к документу.
В летний период ограничения вводятся:
С 1 июня по 15 августа с 11.00 до 21.00 при температуре воздуха выше 25°С в следующих областях:
- область Абай;
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область.
С 1 июня по 31 августа с 10.00 до 22.00 при температуре воздуха выше 25°С в следующих областях:
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Жамбылская область;
- область Жетісу;
- Кызылординская область;
- Мангистауская область;
- Туркестанская область;
- область Ұлытау.
Для большегрузов с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн летом в дневное время при температуре воздуха выше 25°С ограничат движение на дорогах республиканского значения с щебеночно-мастичным асфальтобетонным покрытием.
Ограничения не распространяются на автотранспортные средства, осуществляющие:
- международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
- мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- перевозку скоропортящихся продуктов питания;
- перевозку пассажиров и багажа;
- перевозку опасных грузов;
- дорожно-строительных работы, на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
- перевозку вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющие воинские перевозки.
Также в правилах говорится об ограничениях движения в весенний период.
Напомним, с 1 марта в восьми регионах Казахстана ввели ограничение для большегрузов. Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса заявил, что проезд тяжеловесного транспорта с нарушением разрешенной массы является основной причиной плохого состояния дорог.
14.06.2024, 09:51 13766
В МВД рассказали о законе о бытовом насилии
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел подробно рассказали о новом законе о бытовом насилии, передает корреспондент агентства.
В октябре 2023 года депутаты сената приступили к разработке закона о защите прав женщин и обеспечении безопасности детей. 14 апреля 2024 года президент РК подписал закон. Через несколько дней он вступит в силу.
По данным МВД, количество случаев насилия в семье с каждым годом уменьшается, но не так значительно, как хотелось бы.
Вызовы полиции по фактам семейно-бытового насилия:
- в 2020 году - 179 096;
- в 2021 году - 155 177;
- в 2022 году - 115 526;
- в 2023 году - 99 026;
- за 4 месяца 2024 года - 28 189.
Количество уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере (нанесение тяжкого вреда здоровью и убийства):
- в 2020 году - 1071;
- в 2021 году - 1022;
- в 2022 году - 935;
- в 2023 году - 923.
В прошлом году по инициативе МВД в закон были внесены поправки. Прежде всего речь идет о переходе к выявительной системе, когда для привлечения агрессора к ответу не требуется заявления жертвы. Раньше из-за отказа женщин заявлять о преступлении безнаказанными оставалось больше половины домашних тиранов.
Как мы перешли с заявительного на выявительный характер, у нас резко увеличилось количество лиц, привлеченных к ответственности за совершение административных правонарушений в бытовой сфере. При этом количество самих вызовов на семейные скандалы снизилось на 20%, а количество преступлений в бытовой сфере - на 11,5%. То есть мы говорим о профилактическом эффекте раннего реагирования даже на мелкие правонарушения", - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров.
Количество преступлений в семейно-бытовой сфере уменьшается, но каждое такое преступление наносит непоправимый вред жертве, семье, детям, вызывает справедливое возмущение в обществе. И этому предшествуют годы побоев, издевательств и унижений жертвы. Такое деяние правоохранители квалифицируют как истязание.
По новому закону истязание - это не только повторные, систематические побои. Теперь истязанием будет даже однократное насилие, совершенное с особой жестокостью и издевательствами.
В целом закон можно разделить на три основных блока. Первый блок - это законодательное урегулирование профилактической деятельности, создание центров поддержки детей, создание и легализация мониторинговых групп, которые будут выявлять семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и принимать комплексные меры по социальной реабилитации и адаптации этих семей. Второй блок - это ужесточение, соответственно, ответственности за любые формы насилия против детей, женщин и мужчин. Третий блок - это на усиление государственного контроля за соблюдением законодательства в отношении детей", - разъяснил Ренат Зулхаиров.
Правоохранители говорят, что новый закон не только о наказании. Новый закон - о предупреждении тяжких последствий агрессии в семье и быту.
Например, теперь суды могут устанавливать особые требования к поведению правонарушителя - принудить агрессора к получению психологической помощи: научиться управлять гневом и злостью, запретить контакт с потерпевшим или проживание с ним, даже если квартира принадлежит агрессору.
Закон называется "О поправках по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Если проанализировать практику, то в 80% случаев насилия в семье жертвами становятся женщины. Из-за этого так называется. Но закон защищает и права мужчин. Мы говорим о том, что принцип нулевой терпимости распространяется на всех граждан и на все места. И уже простая обычная бытовая драка на улице среди даже знакомых или незнакомых влечет уголовную ответственность", - отметил заместитель председателя КАП МВД Ренат Зулхаиров.
Криминализация побоев, несомненно, вызовет дополнительную нагрузку на следственные органы, судебную и уголовно-исполнительную систему страны. Однако полицейские считают, что оно того стоит.
Вторая часть закона посвящена безопасности детей. Довольно часто преступления против половой неприкосновенности являются частью семейно-бытового насилия. По новому закону тот, кто совершил жестокое и шокирующее преступление против детей - изнасилование, убийство, насильственные действия сексуального характера, будет навсегда исключен из общества.
Альтернативой наивысшей меры наказания убийц-педофилов малолетних детей является пожизненное лишение свободы. Других альтернатив, мер наказания не имеется. Сложно расследовать сексуальные преступления против половой неприкосновенности женщин и детей, особенно малолетних детей. Зачастую малолетние очень плохо идут на контакт. Если в дальнейшем следователю получается наладить с ними контакт, мы продолжаем наше досудебное расследование", - отмечает старший следователь по особо важным делам следственного управления ДП города Астаны Алима Жамалиева.
Кроме того, законом разработаны правила реагирования на буллинг, унижения и травлю. Созданы каналы, куда могут обращаться дети с просьбой о помощи.
Вводится административная ответственность. Если лицо достигло 16-летнего возраста, он самостоятельно несет административную ответственность за совершение буллинга в отношении сверстников и несовершеннолетних. В случае если лицо не достигло возраста наступления административной ответственности, то за это будут нести административную ответственность его родители", - подчеркнул Ренат Зулхаиров.
За недонесение в полицию о фактах буллинга и любых других преступлений в отношении детей также предусмотрена ответственность. Учителя, врачи, соседи - любой, кто стал свидетелем или подозревает совершение преступления, обязан сообщить об этом в полицию.
В новый закон также внесена поправка об ответственности за высадку ребенка из общественного транспорта, как часть мер по обеспечению безопасности детей. В целом новый закон усиливает ответственность взрослых, прежде всего родителей, за безопасность детей.
Они оставляют их в закрытой автомашине, они оставляют их на улице, они оставляют окна открытые, балкон открытым, не следят за этим. И именно по этой части и предусмотрена административная ответственность родителей. Данная норма носит более профилактический эффект, чтобы снизить количество несчастных случаев, в которые попадают наши дети", - говорит заместитель председателя Комитета административной полиции МВД.
14.06.2024, 08:19 17696
Состоялось первое заседание по петиции против утильсбора
Фото: Минпромышленности РК
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На площадке Министерства промышленности и строительства РК прошло заседание рабочей группы по рассмотрению петиции относительно утильсбора, сообщили в пресс-службе ведомства.
В состав рабочей группы вошли депутаты парламента РК, вице-министры министерств промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, представители министерств внутренних дел, культуры и информации, национальной экономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО "Жасыл Даму", ОЮЛ "Казахстанский автомобильный союз", ОЮЛ "Союз промышленных инвесторов Казахстана", "Союз независимого бизнеса Казахстана", а также инициаторы петиции из числа представителей ассоциации Республиканский союз промышленников вторичной металлургии, независимого автомобильного союза и ОФ "Әділдік үшін".
Инициатор петиции Санжар Бокаев рассказал о влиянии утильсбора на отрасли экономики, в частности автопром, производство строительной, дорожной и спецтехники.
В ходе дискуссии во время заседания его участники коснулись темы прозрачности распределения средств, собранных через процедуру утилизационного сбора, а также обсудили перспективы развития казахстанского автопрома и его нынешнее положение.
В частности, представители компаний-производителей высказали беспокойство по поводу сокращения рабочих мест, в случае если утильсбор будет отменен. Они напомнили, что в отрасли автомобилестроения и на смежных производствах трудится огромное количество работников, в настоящее время обеспеченных стабильной и конкурентной заработной платой, социальным пакетом и возможностью повышения своей квалификации.
Закрывая заседание, Олжас Сапарбеков отметил, что в первую очередь его участники обсудили текущие изменения и перспективы утилизационного сбора. Кроме того, был утвержден график предстоящих поездок членов рабочей группы на заводы в регионы.
Члены рабочей группы посетят ТОО "КАИК", ЧК "Kazrost Engineering LTD" и АО "КАМАЗ-Инжиниринг" в Кокшетау, ТОО "Hyundai Trans Auto" и ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan" в Алматы, ТОО "СемАЗ" и ТОО "Daewoo Bus Kazakhstan" в Семей, а также ТОО "СарыаркаАвтоПром", ТОО "Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан" и АО "Агромашхолдинг KZ" в Костанай.
Как сообщалось ранее, петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации" собрала свыше 50 тысяч подписей. Авторы петиции требуют снизить ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику и снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
13.06.2024, 19:53 41446
Глава государства назвал главные проблемы туризма в Казахстане
Фото: Акорда
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по развитию туризма, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил, что туризм выступает катализатором динамичного развития мировой экономики. Кроме того, эта отрасль является одной из наиболее привлекательных для инвесторов. Он подчеркнул, что у Казахстана есть все необходимое для развития всех видов туризма: от экологического до делового.
Касым-Жомарт Токаев указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие.
Туризм как важная отрасль экономики пока не является эффективной, в чем большое упущение правительства и акиматов. За последние четыре года доля туризма в структуре экономики снизилась с 3,7% до 3,2%. Это почти в 3 раза ниже, чем в среднем в мире. Более того, по этому показателю мы уступаем соседним странам со схожими климатом и культурой. Очевидно, что для качественного рывка в развитии туристической отрасли требуются безотлагательные системные меры", - заявил он.
Президент обозначил несколько приоритетных направлений, требующих особого внимания. По его мнению, прежде всего необходимо повысить инвестиционную привлекательность сферы туризма.
По оценкам Всемирного экономического форума, по уровню развития деловой среды в сфере туризма наша страна занимает 70-е место из 119 стран. По сути, у нас отсутствуют условия для ведения бизнеса в этой отрасли. Как следствие, несмотря на рост туристического потока, количество мест размещения в курортных зонах не только не увеличивается, но даже снижается. Антилидеры - курортная зона Алаколя со стороны области Жетысу и Алматинский горный кластер", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства сообщил, что со стороны бизнеса имеются жалобы на сложности с выделением земельных участков в национальных парках и землях лесного фонда. По его мнению, это ограничивает возможности для долгосрочных инвестиций, привлечения заемных средств и развития туристической инфраструктуры.
По мнению главы государства, одной из серьезных проблем отечественного туризма является слабая транспортная инфраструктура.
Качество железнодорожных перевозок в стране не выдерживает никакой критики. Качество наших автомобильных дорог также оставляет желать лучшего. Очень трудно добраться до отдаленных зон отдыха на машине. Можно сказать, что нормальных магистралей практически нет. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ людей по всем направлениям", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что слабая логистическая связанность мест отдыха влияет не только на внутренний туризм, но и на приток гостей из-за рубежа.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что этот год объявлен годом туризма Казахстана в КНР. Он указал на важность использования как туристического, так и культурного потенциала нашей страны для привлечения большего количества туристов из Китая, при этом уделяя особое внимание развитию туризма на приграничных территориях. Правительству совместно с акимами приграничных областей дано поручение подготовить расположенные близ границы населенные пункты к приему туристов, в срочном порядке завершить модернизацию погранично-пропускных пунктов Бахты и Кольжат, а также наладить постоянный контроль за обеспечением безопасности туристов, посещающих нашу страну.
Касым-Жомарт Токаев раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства. По его мнению, целесообразнее обустроить в кратчайшие сроки наиболее перспективные объекты, которые должны стать визитной карточкой туризма Казахстана на глобальном уровне.
Наиболее подходящие направления: горный кластер Алматинского региона, пляжный туризм Мангистау и Щучинско-Боровская курортная зона. Алматы является главным центром развития туризма в Казахстане", - сказал глава государства.
Президент поручил правительству совместно с акиматом Мангистауской области активно заняться привлечением мировых брендов и франшиз гостиничного и ресторанного бизнеса для повышения качества туристической инфраструктуры.
Завершая свое выступление, президент отдельно остановился на вопросе экологии. По его словам, недопустимо наносить ущерб природе под предлогом развития туризма.
13.06.2024, 19:21 42766
Министр энергетики прокомментировал иски к операторам Карачаганака и Кашагана
Речь идет о дополнении обязательств в рамках соглашения
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах сената сообщил о начале процедуры рассмотрения исков Казахстана к операторам месторождений Карачаганак и Кашаган.
Глава Минэнерго подчеркнул, что споры являются коммерческими и не повлияют на инвестиционную привлекательность страны.
Речь идет о дополнении обязательств в рамках соглашения о разделе продукции. Окончательное решение можно будет принимать только после решения независимого международного суда", - заявил Алмасадам Саткалиев.
Даты завершения рассмотрения судебных дел министр энергетики не назвал.
Напомним, в марте прошлого года стало известно, что Казахстан подал иск против консорциума по разработке месторождения Кашаган на сумму около 2,3 трлн тенге в качестве штрафа за нарушения в области охраны окружающей среды. Минэкологии обвиняет NCOС в хранении серы в объеме, более чем в два раза превышающем разрешенное количество.
23 января министр экологии Ерлан Нысанбаев прокомментировал иск к оператору Северо-Каспийского проекта NCOC (North Caspian Operating Company) на 2 триллиона тенге.
13.06.2024, 12:52 52746
Когда будет обеспечено бесперебойное и качественное теплоснабжение, поинтересовался сенатор у Минэнерго
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Как контролируются предназначенные для ремонта ТЭЦ и теплосетей бюджетные деньги, спросил у министра энергетики сенатор Шакарым Буктугутов на заседании верхней палаты.
Череда аварий на ТЭЦ и в системе теплоснабжения республики обнажили критическое состояние инфраструктуры в целом. Средний возраст ТЭЦ составляет 61 год, износ - свыше 65%. Темпы обновления тепловых сетей за 10 лет сократились в 2,3 раза. Износ тепловых сетей составляет 53%. Глава государства поставил задачу снижения износа тепловых сетей до 43% к 2030 году. Для этого необходимо ежегодно ремонтировать более 350 км тепловых сетей, потребность составляет более 250 млрд тенге в год", - заявил сенатор.
Он назвал две системные проблемы в данной сфере: разнонаправленность тарифной и отраслевой политики и отсутствие технического контроля за исполнением инвестиционных обязательств.
Тарифным регулятором выступает комитет по регулированию естественных монополий. При этом развитие регулируемых отраслей и бесперебойное предоставление комуслуг возложены на министерства. То есть реализация тарифной политики осуществляется в отрыве от отраслевых задач. Кроме того, исполнение тарифных смет и инвестиционных программ осуществляется документально, без выезда на объект. Это не позволяет дать должную оценку целевого использования средств", - подчеркнул Буктугутов.
Свои вопросы о том, как Минэнерго видит решение данных вопросов, выработан ли алгоритм по выполнению задач, поставленных президентом, и когда будет обеспечено бесперебойное и качественное теплоснабжение населения страны, сенатор адресовал главе ведомства Алмасадаму Саткалиеву.
В ответе на запрос депутата Саткалиев заявил, что компетенции действительно распределены между различными госорганами.
В целом работа достаточно сбалансирована и скоординирована. Тем не менее с целью улучшения вопросов координации и институционального управления отраслью в рамках закона о теплоэнергетике предусмотрено совершенствование принципов управления. В частности, за Министерством энергетики закреплена компетенция по формированию государственной политики в области производства, транспортировки и распределения тепловой энергии. Также предусмотрен целый комплекс мер по улучшению администрирования, планирования, развития данного направления", - пояснил Саткалиев.
В частности, речь идет об усилении органов Комитета атомно-энергетического надзора. За ним закрепят функцию контроля и осуществления проверок субъектов рынка. Чтобы снять ограничения для проведения подобных проверок, будут внесены изменения в Предпринимательский кодекс.
Данный вопрос будет решен на законодательном уровне, поэтому просим депутатов сената поддержать данный законопроект", - обратился к сенаторам глава Минэнерго.
Что касается финансирования, действительно, с учетом износа и социальной значимости данной отрасли это достаточно масштабные инвестиции. Для субъектов производства тепловой энергии были подняты тарифы на электроэнергии. В целом эта отрасль субсидируется за счет производства электрической энергии, т.е. на 20% мы в среднем подняли для 24 субъектов", - рассказал Саткалиев.
По его словам, около 327 млрд тенге будет направлено в область теплоснабжения.
В целом совместно с заявками акиматов по развитию тепловых сетей, совместно с комплексной программой "Тариф в обмен на инвестиции", которую Минэнерго осуществляет, порядка 600 млрд планируется ежегодно направлять на функции теплоснабжения. Также будет привлечены дополнительные средства из резерва правительства для ликвидации и восстановления аварийных и наиболее изношенных тепловых сетей, поэтому поручение главы государства будет выполнено в полном объеме", - пообещал Саткалиев.
13.06.2024, 10:52 53776
Военными прокурорами в госсобственность возвращено имущество на сумму более 6 млрд тенге
Большой имущественный комплекс в Алматы 20 лет находился в доверительном управлении у частного лица
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Алматы. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году в результате активной работы органов военной прокуратуры государству возвращено имущество на сумму более 6 млрд тенге. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.
Верховным судом по иску Главного военного прокурора возвращен оборонный объект Министерства обороны стоимостью более 5 млрд тенге. Имущественный комплекс, состоящий из 10 складов, 2 административных зданий, 2 производственных цехов, в городе Алматы площадью более 16 тысяч квадратных метров, 20 лет находился в доверительном управлении у частного лица. В настоящее время идет процедура перерегистрации, после чего объект будет использован для нужд обороны", - говорится в сообщении.
Также по актам надзора армии возвращены 22 земельных участка стоимостью 180 млн тенге.
Кроме того, находившиеся в незаконном владении свыше 25 лет более 200 служебных квартир общей стоимостью 400 млн тенге поставлены на государственный баланс, которые будут распределены военнослужащим, нуждающимся в жилье.
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