Мамин прибыл в Мангистаускую область

Фото пресс-службы главы правительства

АКТАУ. 27 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в сферах АПК, транспорта, туризма, а также ходом вакцинации населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Тупкараганском районе глава правительства посетил введенную в эксплуатацию в апреле птицефабрику ТОО "Актау Агро", сообщает пресс-служба главы правительства.

Общий объем инвестиций составляет 5,7 миллиарда тенге. На предприятии создано свыше 90 постоянных рабочих мест.

В Мунайлинском районе премьер-министр ознакомился с проектом строительства тепличного комплекса ТОО "Aktau Green House" на площади 85 гектаров. Проект реализуется в 2 этапа. Объем инвестиций на первом этапе составит 26 миллиардов тенге.

Глава правительства проинспектировал ход реконструкции трассы от международного аэропорта до курортной зоны Актау, капитального ремонта автомобильной дороги республиканского значения Жетыбай-Курык, а также реализацию других автодорожных проектов региона.

Мамин посетил строительные площадки туристической инфраструктуры Актау - тематический парк развлечений, гольф-клуб, апартаменты и отели под брендами Fairmont, Hilton, Aqualina Resort с общим количеством свыше 600 номеров.

Глава правительства поручил обеспечить своевременное и качественное завершение строительства запланированных объектов.

В рамках рабочей поездки премьер-министр также ознакомился с ходом вакцинации населения региона против коронавирусной инфекции, посетив медицинский центр "Ясин".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства