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Мамин прибыл в Мангистаускую область

27.04.2021 8668
Мамин прибыл в Мангистаускую область
Фото пресс-службы главы правительства
АКТАУ. 27 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в сферах АПК, транспорта, туризма, а также ходом вакцинации населения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Тупкараганском районе глава правительства посетил введенную в эксплуатацию в апреле птицефабрику ТОО "Актау Агро", сообщает пресс-служба главы правительства.
 
Общий объем инвестиций составляет 5,7 миллиарда тенге. На предприятии создано свыше 90 постоянных рабочих мест. 
 
В Мунайлинском районе премьер-министр ознакомился с проектом строительства тепличного комплекса ТОО "Aktau Green House" на площади 85 гектаров. Проект реализуется в 2 этапа. Объем инвестиций на первом этапе составит 26 миллиардов тенге. 
 
Глава правительства проинспектировал ход реконструкции трассы от международного аэропорта до курортной зоны Актау, капитального ремонта автомобильной дороги республиканского значения Жетыбай-Курык, а также реализацию других автодорожных проектов региона. 
 
Мамин посетил строительные площадки туристической инфраструктуры Актау - тематический парк развлечений, гольф-клуб, апартаменты и отели под брендами Fairmont, Hilton, Aqualina Resort с общим количеством свыше 600 номеров. 
 
Глава правительства поручил обеспечить своевременное и качественное завершение строительства запланированных объектов. 
 
В рамках рабочей поездки премьер-министр также ознакомился с ходом вакцинации населения региона против коронавирусной инфекции, посетив медицинский центр "Ясин".
 

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