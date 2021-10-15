Мамин проинспектировал ход реализации проектов транспортной инфраструктуры

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Карагандинскую области проинспектировал ход реализации проектов транспортной инфраструктуры - автодорог Усть-Каменогорск - Талдыкорган, Калбатау - Майкапшагай, Ушарал - Достык, Караганда - Балхаш - Капшагай, Мерке - Бурылбайтал, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По проекту строительства автодороги Усть-Каменогорск - Талдыкорган протяженностью 768 километров (по территории Восточно-Казахстанской области - 454 километра, Алматинской области - 314 километров) главе правительства доложили о завершении основных работ и открытии до конца года автомобильного движения, сообщает пресс-служба премьер-министра.

По проекту реконструкции трассы Калбатау - Майкапшагай протяженностью 415 километров открыто движение на 127 километрах, полное завершение работ запланировано на 2022 год.

По автодороге Ушарал - Достык сдано в эксплуатацию 145 из 180 километров. Полное завершение работ запланировано на первое полугодие 2022 года.

В Карагандинской области премьер-министр проинспектировал ход реконструкции автомобильных дорог Караганда - Балхаш - Бурылбайтал - Курты - Капшагай общей протяженностью 946 километров. В текущем году будет обеспечено движение по 765 километрам, по четырехполосной дороге. По автодороге Мерке - Бурылбайтал (262 километра) будет полностью открыто движение.

В Усть-Каменогорске главе правительства доложили о завершении реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта - длина ВПП увеличена до 2800 метров, ширина - до 60 метров. Проведена полная замена асфальтобетонного покрытия, установлена новая система светосигнального оборудования. Запланировано завершение строительства грузового терминала на 30 тонн и склада временного хранения грузов на 100 тонн.

Премьер-министру также было доложено о ходе реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарала с завершением 1 мая 2022 года.

В 2021 году в Казахстане строительством и реконструкцией охвачено 8,4 тысячи километров автодорог, в том числе 5 тысяч километров республиканского значения, 3,4 тысячи километров местной сети.