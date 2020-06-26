Мамин провел заседание комиссии по вопросам внедрения цифровизации

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Премьер-министру Аскару Мамину доложили о проводимой работе по реализации программы "Цифровой Казахстан", развитии элементов "Индустрии 4.0" и проекта "Модельных цифровых фабрик", цифровизации нефтегазовой и урановой отраслей, исключении бумажного документооборота в работе, госорганов, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы премьер-министра, общий экономический эффект от реализации Госпрограммы "Цифровой Казахстан" в 2018-2019 годы составил 802,5 млрд тенге, создано 120 тыс. рабочих мест, в основном благодаря активному развитию электронной коммерции и всех смежных с ней отраслей. В рамках "Цифрового Казахстана" внесены изменения и поправки в 700 норм 11 кодексов и 58 законов.

В рейтинге ООН Казахстан занял 39-е место по развитию электронного правительства, 26-е место - по индикатору "онлайн-обслуживание", 40-е место - по уровню кибербезопасности. Казахстан является одним из лидеров в мире по доступности Интернета - в РК стоимость за 1 Гб составляет 0,49 доллара, охват населения - 84,2%, тогда как, к примеру, в Украине эти показатели - 0,51/62,5%, Китае - 9,89/61,2%, США - 12,37/87,3%. Уровень цифровой грамотности населения Казахстана достиг 82,1%. В стране 83,7% государственных услуг оказываются в онлайн-режиме, зарегистрировано около 7 тыс. IT-компаний.

Проводится работа по открытию "модельных цифровых фабрик" на предприятиях, что позволяет повысить производительность труда на 25%, ресурсоэффективность - на 18%, срок службы оборудования - на 5%, снизить производственные издержки на 20%, трудовые затраты - на 30%, энергозатраты - на 35%.

В рамках дальнейшей актуализации госпрограммы "Цифровой Казахстан" планируется внедрить 10 технологических платформ в различных областях: Govtech, Smart city, Industry 4.0, Agritech, Blockchain, Space-Geotech, AI (Искусственный интеллект), E-Industry, Fintech, Greentech. Они консолидируют в себе готовую техническую инфраструктуру, большие массивы открытых данных, а также системы разработки и аналитики для отечественных IT-компаний и стартапов.

Особое внимание участники заседания уделили вопросу развития технологической платформы "Индустрия 4.0", которая направлена на автоматизацию процессов производства с применением роботов, больших данных и искусственного интеллекта.

Платформа объединит финансовые, информационные сервисы, торговые площадки и системы трансфера технологий, в первую очередь, для предприятий горно-металлургического и топливно-энергетического комплексов, обрабатывающей промышленности. В рамках ее создания планируется внедрение аналитической базы Smart Industry Management, развитие системы корпоративных инноваций с крупными предприятиями отрасли и принятие других мер.

Глава правительства поручил министерству индустрии и инфраструктурного развития в месячный срок разработать план мероприятий по комплексу регуляторных и стимулирующих мер по развитию элементов Индустрии 4.0 и расширению проекта "Модельных цифровых фабрик".

Министерству энергетики поручено обеспечить до конца текущего года запуск системы проведения аукционов на предоставление права недропользования по углеводородному сырью с последующим исключением бумажного формата на всех этапах процесса, а также ускорить внедрение информационной системы учета сырой нефти и газового конденсата.

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