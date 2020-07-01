Мамин провел заседание Совета Евразийского банка развития

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today -Открывая заседание, премьер-министр РК Аскар Мамин поблагодарил за плодотворную работу покинувшего накануне пост председателя правления ЕАБР Андрея Бельянинова, пожелав успехов в работе вновь назначенному главе банка Николаю Подгузову, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный сайт главы правительства, в ходе заседания Совет утвердил положение о Фонде цифровых инициатив ЕАБР. Цель нового фонда - оказание содействия странам-участницам банка в формировании инструментов и практик цифровой трансформации путем интеграции их информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов, в том числе реализуемых в рамках Основных направлений цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года.

В соответствии с лучшими практиками международных банков развития создан комитет по кадрам при Совете ЕАБР, положение о котором утверждено в рамках заседания Совета.

Совет подвел итоги работы Евразийского банка развития в 2019 году - текущий инвестиционный портфель ЕАБР увеличился на 25,6%, до $4,3 млрд. Балансовый портфель вырос на 31%, до $2,8 млрд. Странами с наибольшими долями в портфеле являются Россия (45,7%) и Казахстан (40,1%).

Отраслевая структура текущего инвестиционного портфеля по итогам 2019 года не изменилась - наибольшую долю занимают проекты в энергетике (21,1%), транспорте (18,9%), финансовом секторе (18,7%).

В 2019 году подписаны соглашения по 27 новым проектам на общую сумму $1,3 млрд. Банк активно развивал свое присутствие во всех государствах-участниках и с учетом действующей стратегии осуществлял финансирование национальных проектов развития и проектов со значительным интеграционным эффектом.

Доля интеграционных проектов в портфеле банка превысила целевое значение и достигла 54,4%. Cовокупный объем заимствований банка составил 2,6 млрд долларов. В 2019 году ЕАБР осуществил размещение пяти выпусков облигаций в казахстанских тенге на общую сумму 80 млрд, пяти выпусков облигаций в российских рублях на общую сумму 23 млрд, а также вторичное размещение выпуска еврооблигаций на 201 млн долларов.

Учитывая существенный рост инвестиционного портфеля, ЕАБР удалось сохранить его качество на должном уровне. Доля провизий в балансовом портфеле снизилась за 2019 год с 3,2% до 2,4%. Прибыль банка по итогам 2019 года составила 68,9 млн долларов. Рентабельность капитала - 3,8%.

Большое значение для развития инвестиционной деятельности в Казахстане имеет подписание соглашения с Нацбанком РК, которое позволяет ЕАБР привлекать фондирование с лимитом 200 млрд тенге.

Международные рейтинговые агентства дали высокую оценку финансовой устойчивости ЕАБР: Standard & Poor's повысило рейтинг банка до ВВВ, агентство Moody's подтвердило Baa1, а агентство Fitch присвоило рейтинг BBB+.

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