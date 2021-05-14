Мамин встретился с главой французской атомной компании

Фото пресс-службы главы праивтельства

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с председателем совета директоров "Orano" Клодом Имовеном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Имовен представил главе правительства планы дальнейшего развития деятельности в РК казахстанско-французского совместного предприятия "КАТКО" по разведке, добыче и переработке природного урана на месторождениях Мойынкум и Торткудук в Созакском районе Туркестанской области, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Мамин подчеркнул важность инвестирования "КАТКО" в научные разработки по переработке урана в РК, применения современных экологически чистых технологий, обеспечения соблюдения высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда, проведения мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Туркестанской области, а также повышению качества человеческого капитала.

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