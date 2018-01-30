Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Экс-министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков избран председателем Мясного союза Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев сообщил об избрании председателем Мясного союза Казахстана Асылжана Мамытбекова.

"Мы сейчас работаем со всеми отраслевыми союзами и объединениями для того, чтобы объединившись, решать тот узел проблем, который накопился", - сказал Арман Евниев.

Он отметил, что внедряется новый подход к работе, создается проектный офис. "Асылжан Сарыбаевич активно помогает, дает свое видение", - сказал Арман Евниев.

Как сообщалось ранее, в мае 2016 года министр сельского хозяйства Казахстана Асылжан Мамытбеков подал в отставку и указом президента РК Мамытбеков был освобожден от должности главы Минсельхоза.

Увольнение было связано с тем, что Министерство сельского хозяйства не справилось с работой по разъяснению поправок в земельное законодательство. "Если говорить конкретно, два государственных органа отвечают за работу по Земельному кодексу - это Министерство сельского хозяйства и Министерство национальной экономики. С работой этой они не справились", - отметил президент на совещании в Акорде.

В связи с этим глава государства объявил главе МСХ РК неполное служебное соответствие.

В июне 2016 года сообщалось, что А. Мамытбеков избран членом совета директоров АО "Банк Астаны". 25 декабря 2017 года покинул совет директоров АО "Банк Астаны".

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